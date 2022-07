Nhân viên gác ghi cứu sống người ngã sấp trên ray xe lửa đúng lúc tàu lao tới

Một đoạn clip ghi lại phút giây sinh tử nhân viên gác chắn tàu cứu người đàn ông ngã sấp mặt trên đường ray xe lửa đang lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Đoạn clip do camera giám sát nút giao đường sắt với đường bộ ở Km số 1856+004 tại Long Khánh, Đồng Nai ghi lại tình huống khiến dân mạng thót tim khi xem.

Theo clip, vào lúc 19h35 tối 05/7/2022, khi các nhân viên gác chắn tàu đã hạ thanh chắn ngăn không cho người và phương tiện đi qua đường sắt trong lúc tàu sắt SE12 chạy từ TP. HCM ra Hà Nội chạy qua. Bất ngờ từ bên trái đường, một người đàn ông đi bộ tới, chui qua thanh chắn và bỗng nhiên như mất đà chạy ngã sấp mặt xuống đường ray xe lửa. Ánh đèn pha từ đầu tàu hỏa đã chiếu sáng rọi cả con đường chứng tỏ tàu sắp đi qua nút giao này.

Tình huống nguy cấp, nhân viên gác chắn ném vội chiếc đèn báo hiệu và chạy ra kéo người đàn ông tránh khỏi đường ray tàu. Thời gian từ lúc người đàn ông ngã xuống và tàu đi qua đúng 7 giây ngắn ngủi. Thật may mắn phản xạ nhanh nhẹn kịp thời và rất dũng cảm của nhân viên gác chắn đã kịp cứu sống người đàn ông.

Tình huống này khiến đoàn tàu phải dừng bánh khẩn cấp. Rất may mắn người đàn ông chỉ bị xây xát nhẹ. Theo người chia sẻ clip, người đàn ông say rượu đang đi tìm mua thuốc lá, sau khi vượt qua rào chắn đã bị vấp ngã, may mắn nhờ sự dũng cảm của nhân viên gác chắn nên đã bảo toàn được sinh mạng.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ai nấy nhất loạt khen nhân viên gác chắn tàu dũng cảm cứu người gặp nạn và lên án hành vi của người đàn ông:

"May mắn có người gác chắn dũng cảm cứu giúp, ông kia như muốn tự sát vậy";

"Rào chắn đã hạ xuống rồi thì kiểu gì mọi người cũng chấp hành, nếu không thì phải trả giá. May mắn anh này kéo kịp ra ngoài, lỡ chẳng may chậm chân vài giây hoặc ông kia chủ ý cố nằm đó thì khéo anh gác chắn lại thiệt mạng theo";

"Cứu được một lần chứ ai theo sát mà cứu được mãi đâu. Đừng làm liên lụy người khác như vậy";

"Mong rằng các cơ quan chức năng khen thưởng anh nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người. Cảm ơn anh và mong luôn bình yên".

