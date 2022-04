Nam sinh ngã nhoài trước đầu ô tô, kết cục bất ngờ khi xế hộp phản ứng nhanh hơn chủ nhân

Nhiều vụ tai nạn xảy ra do những người từ ngõ nhỏ, đường nhánh bất cẩn khi điều khiển phương tiện nhập đường lớn. Đoạn clip sau ghi lại tình huống tương tự đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

browser not support iframe.

Đoạn clip do camera hành trình của ô tô ghi lại vụ tai nạn xảy ra vào 12h20' ngày 09/4 được chính chủ nhân chiếc xe chia sẻ lên mạng xã hội.

Theo clip, tại con đường nhỏ phía dưới chân đê, xe ô tô có camera hành trình đang di chuyển. Phía trước có một người đi xe máy từ trong ngõ nhỏ ra đường. Một nam sinh đi xe đạp điện từ chiều ngược lại tới thấy vậy đã phanh gấp để tránh vụ va chạm với xe máy. Tuy nhiên cú phanh gấp đã khiến cho chiếc xe đạp điện bị trượt, nam sinh ngã nhào ra đường ngay trước đầu xe ô tô.

Thật may chiếc xe sang với tính năng an toàn cao đã tự đánh lái sang phải tránh đâm vào nam sinh, thoát được một vụ tai nạn đáng tiếc.

Hình ảnh cắt từ clip

Chủ nhân của chiếc xe cũng khoe một clip từ trước đó khi chiếc ô tô thông minh phản ứng nhanh hơn cả chủ nhân, đã tự phanh gấp giúp anh tránh đâm phải người vừa gặp tai nạn ngã ngay trước đầu xe.

browser not support iframe.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến cư dân mạng trầm trồ chúc mừng tài xế và những người thoát nạn trong gang tấc.

Một số bình luận nổi bật của cư dân mạng:

"Người đi đường thật may mắn. Chủ nhân xe ô tô cũng thật may mắn vì đã được chiếc xe thông minh cứu giúp 2 lần";

"Đi từ ngõ nhỏ ra mà phi ầm ầm như đường vắng, may cháu bé không sao chứ không lại oan gia xe ô tô rồi";

"Đi đường mà cứ dàn hàng ra, hoặc đi sát nhau quá rất nguy hiểm, dễ tai nạn liên hoàn lắm. Bác tài ô tô thật may mắn";

"Xe ô tô nào cũng trang bị hệ thống an toàn tối ưu thế này thì người đi đường cũng an tâm hơn ấy nhỉ? Mong rằng công nghệ ngày càng hiện đại thì chi phí càng rẻ để nhiều người được sở hữu xe an toàn".

Lam Giang; Clip: MXH