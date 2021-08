Khoe thức ăn lên facebook trong mùa dịch có gì sai?

Điều tôi và mọi người cùng quan tâm vào lúc này là số ca nhiễm, số ca đã được điều trị khỏi, các khu phố bị phong tỏa, việc tiêm ngừa đang diễn ra như thế nào.

Bạn bè tôi, nhất là những người làm truyền thông, thường chia sẻ những tin tức mới nhất lên Facebook. Tôi quan tâm để biết tình hình dịch bệnh, vùng nào phong tỏa mà có người thân, bạn bè mình ở đó để hỏi xem mọi người cần gì không? Hoặc chỉ để động viên nhau, chúc nhau bình an.

Việc khoe những chiếc tủ lạnh đầy thức ăn gây tranh cãi ngay từ từ đầu mùa dịch - Ảnh minh họa

Nhiều người có thói quen đăng lên Facebook những món ăn độc lạ, sang chảnh hoặc những món đơn giản nhưng được trình bày khéo léo, đẹp mắt. Không ít người phê phán, cho rằng lúc này đưa hình đồ ăn lên Facebook là có lỗi với y bác sĩ, với dân nghèo, thậm chí là vô cảm, có tội.

Dẫu biết lúc này lương thực khan hiếm, đắt đỏ, thế nhưng tôi vẫn thích đọc Facebook những người khoe đồ ăn. Bởi tôi biết họ ổn, họ xoay sở được như vậy là giỏi.

Tôi thà xem hình đồ ăn còn hơn là xem cảnh ai đó cố tình thông chốt hay cảnh xe rồng xếp hàng trước khu hỏa táng… Những thông tin màu xám với tần suất dày đặc khiến tôi cạn sạch năng lượng.

Cô bạn tôi trước giờ có thói quen than thở trên Facebook. Bạn than không có tiền mua đầm mới, trước giờ toàn mặc đồ được cho. Than trước giờ chưa từng ăn tổ yến, ước có tiền sẽ chưng một tô yến bự ăn cho đã. Rồi bạn than chồng không giỏi kiếm tiền, con trai lương ít, con gái yêu mấy bận mà chưa thấy ai trầu cau tới rước…

Mùa dịch này tiệm áo cưới của bạn đóng cửa, bạn “than sỉ” hàng ngày, chung quy cũng mỗi chuyện thiếu tiền. Đến nỗi người ta ăn khoai lang bạn cũng ganh tỵ. Sáng ra lướt qua Facebook của bạn là tôi lướt nhanh vì sợ mình nhiễm tinh thần xấu từ bạn.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh khoe bữa ăn nấu cho vợ

Tôi có chị bạn, từ ngày giãn cách xã hội, vợ chồng chị ở yên trong nhà. Mỗi ngày chị khoe chậu hoa lan ra nụ mới, cây kiểng còi nay đã hồi sinh, con mèo con trai chị gửi qua nuôi giùm đã quen nhà lạ… Chị kể, bữa vợ chồng chị tắt đèn để anh rọi đèn pin cho chị chụp hình hoa lan, nghe hàng xóm lao xao, anh chị tự hỏi không biết xảy ra chuyện gì. Tới lúc hàng xóm đập cửa báo dưới lầu có F0. Chị chỉ ngắn gọn "Vậy hả, cảm ơn" rồi chụp hình tiếp.

Sau đó chị mới vào group của chung cư để xem ai nhiễm bệnh, có ai cần giúp gì không. Sáng ra, nhiều gia đình lợi dụng lúc chưa giăng dây đã lặng lẽ dắt nhau trốn đi đâu đó, có gia đình thì tranh thủ chạy đi mua thực phẩm, chị cùng chồng kiểm tra lại tủ lạnh rồi tính toán tiết kiệm ra sao để qua những ngày giãn cách… Tôi thích cách vợ chồng chị điềm tĩnh sống, điềm tĩnh ứng phó tình hình, bởi rối lên cũng không làm được gì.

Facebook của chị rất đông bạn bè theo dõi, bởi cũng như tôi, mọi người đều yêu cách chị nhìn người, nhìn việc với tâm thế nhẹ nhõm, bao dung. Vào “nhà” chị, nghe chị tếu táo mình cũng "hưởng" được năng lượng tuyệt vời.

Ca sĩ Hồ Bích Trâm vui vẻ khoe mẻ bánh mì dẫu chưa đẹp

Điều mọi người cần lúc này là truyền cho nhau năng lượng tích cực, chỉ cho nhau cách chăm sóc sức khỏe, gọi bác sĩ nào để tư vấn khi có việc cần, mua thực phẩm ở đâu chất lượng và nhanh, chia sẻ cách trồng rau, trồng hoa…

Vậy thì, hãy cùng nhau đăng lên Facebook những gì tươi tắn, nhẹ nhàng để cùng nhau đi qua mùa dịch này. Tôi nghĩ vậy!

Đ. Phương (Q.3, TPHCM)

Các hoa hậu 'đọ tài’ bếp núc mùa dịch: Jennifer Phạm và Ngọc Hân làm cơm từ thiện đầy ý nghĩa Tranh thủ những ngày ở nhà, các sao Việt đua nhau vào bếp để thể hiện sự khéo tay của mình. Nhìn những món ăn thơm ngon, hấp dẫn, cư dân mạng hết lời trầm trồ khen ngợi.

Theo www.phunuonline.com.vn