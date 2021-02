Huỳnh Anh cầu hôn bạn gái 'single mom', dù bị phân tích mặt trái hôn nhân vẫn quyết cưới bằng được

Vậy là sau 2 tháng công khai hẹn hò, Huỳnh Anh chính thức cầu hôn bạn gái "single mom" - MC Bạch Lan Phương thành công. Viết trên Facebook cá nhân, bóng hồng cho biết mình đã chơi khăm "đàng trai" bằng cách giả vờ từ chối: "Gương mặt lúc bị từ chối đến tội nghiệp, mắt long lanh nước. Ai bảo thích chơi trò bất ngờ! Làm người ta ăn mặc lôi thôi đứng bếp suốt cả buổi chiều, trong khi mọi người - không phải nhân vật chính, đều ăn mặc đẹp".

Giải thích cho động thái này của mình, MC Bạch Lan Phương cũng đính chính dưới bình luận rằng cô đã phân tích lợi hại cho Huỳnh Anh trong vai trò một người đã có kinh nghiệm về hôn nhân. Nhưng dù vậy, anh chàng vẫn nhất quyết muốn về chung một nhà. "Ừ thì You only live once (chỉ có 1 đời để sống), cái gì đến thì mình đón. Dù có ra sao, mãi mãi điều chúng ta còn lưu lại được là những khoảnh khắc đẹp", bạn gái nam diễn viên hạnh phúc bộc bạch.

"Xem lại cái ảnh này, thương 'người ấy' quá" - MC Bạch Lan Phương chia sẻ

Khoảnh khắc Huỳnh Anh quỳ gối, ngỏ lời cầu hôn bạn gái



Cả hai vỡ oà trong cảm xúc.

