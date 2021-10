Hú hồn xem clip tai nạn lao động, nhân vật chính thoát chết trong gang tấc

browser not support iframe.

Một đoạn clip ghi lại vụ nổ thùng kín mà người đứng ngay cạnh đó may mắn thoát nạn đang được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội.

Theo clip, vào khoảng 14h30 chiều 09/10, camera an ninh ghi lại hình ảnh một người đàn ông mặc đồ bảo hộ, đầu đội mũ và đeo kính bảo hộ đang dùng máy cắt nắp một chiếc thùng phuy màu xanh.

Việc sẽ chẳng có gì nếu chỉ sau đó vài giây, chiếc thùng phuy bỗng nhiên phình to lên và phát nổ. Chiếc thùng phuy bay vọt thẳng lên trên mái nhà rồi rơi xuống đất, nắp thùng bung ra bốc cháy. Người đàn ông may mắn thoát nạn trong gang tấc chạy vội ra phía cửa ra vào.

Cộng đồng mạng chúc mừng người đàn ông "cao số" và chia sẻ ngay kinh nghiệm xử lý những thùng phuy này:

"Thật may khi cái thùng phuy nó lại bay lên trên chứ không phải nổ ngay tại chỗ. Anh này quá may mắn";

"Đã bao nhiêu bài học xương máu rồi mà vẫn không rút kinh nghiệm. Khi cắt những thùng phuy đựng dầu này phải đổ đầy nước vào và dùng máy gió đá cắt";

"Thùng đựng xăng dầu, hết xăng dầu rồi nhưng khí xăng vẫn còn trong thùng. Muốn cắt những thùng như này trước hết phải mở nắp để cho bay hơi ra khoảng vài giờ hoặc đổ đầy nước vào trong thùng để nước đẩy hết khí xăng ra ngoài";

"Việt Nam mình rất nhiều vụ như thế này rồi. Tận dụng lại các thùng này rất tốt tuy nhiên cần biết cách tiếp cận với cách mở an toàn các thùng kín. Kiến thức về an toàn lao động thiếu nên rủi ro cao".

Trước đó, mạng xã hội cũng đã xôn xao trước đoạn clip ghi lại được cảnh một người đàn ông thoát tai nạn lao động nhờ mặc phải một chiếc áo dễ rách.

browser not support iframe.

Theo clip, trong khi động cơ máy tiện vẫn đang hoạt động, người đàn ông đã đứng lên với tay để lấy đồ. Không may chiếc áo bị cuốn vào động cơ, kéo người đàn ông vào sát thân máy. Sau mấy giây mất thăng bằng, may mắn anh đã kịp tắt được động cơ chiếc máy và giữ chân trụ vững nên không bị cuốn vào "cỗ máy sát thủ" này.

Người đàn ông chủ quan không đặt chân đúng vị trí và thoát nạn nhờ áo rách.

Theo nguyên tắc an toàn lao động khi vận hành những cỗ máy này, chân người sử dụng lúc nào cũng phải đặt sẵn lên phanh hãm của máy phòng khi có sự cố. Tuy nhiên, người đàn ông này đã quá chủ quan khi không tuân thủ các nguyên tắc an toàn. Thật may mắn khi anh có thể trạng to khỏe chống lại lực cuốn và chiếc áo đang mặc dễ rách nên anh mới thoát nạn.

Qua những đoạn clip trên một lần nữa cảnh báo về việc mất an toàn lao động tại các xưởng, các hộ kinh doanh cá thể. Mỗi người khi làm bất cứ công việc gì cũng cần tuân thủ quy tắc an toàn lao động để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Lam Giang

Clip: MXH