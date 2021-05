'Hot girl tổng đài' đang gây bão trên mạng xã hội

So với các hot girl từng gây bão mạng xã hội khác, thành tích học tập của Trà My không quá nổi trội. Tuy nhiên cô bạn lại có thời sinh viên đáng ghen tị.

Trong những ngày cả nước chung tay chống dịch, ắt hẳn ai cũng quen thuộc với một giọng đọc qua điện thoại: "Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không tụ tập đông người". Giọng nói vang lên trầm bổng, nhẹ nhàng nhắc nhở mọi người nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chống dịch.

Giọng nói thì quá quen thuộc nhưng chắc không mấy người biết được chủ nhân sở hữu chất giọng ngọt ngào này bao tuổi, có ngoại hình ra sao? Mới đây, dân tình cuối cùng cũng có đáp án khi "cô gái tổng đài" chính thức lộ diện trên mạng xã hội Tiktok.

Cô gái tổng đài với giọng nói cực ngọt.

Theo đó "cô gái tổng đài" tên là Lê Trà My 25 tuổi, quê ở Thanh Hóa nhưng hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Trong một clip trên Tiktok, My đã thể hiện lại màn "đọc thoại" kinh điển của mình cùng lời chia sẻ: "Giọng đọc mà mọi người vẫn nghe trong điện thoại đó là của mình. Mình làm thu âm tổng đài được 3 năm rồi và may mắn được lựa chọn để đọc đoạn tuyên truyền đó".

Ngay lập tức Trà My gây bão mạng xã hội bởi người đâu giọng vừa hay, mặt lại xinh xắn, đáng yêu. Cô gái trẻ sở hữu ngoại hình không thua kém hot girl với làn da trắng, nụ cười tươi tắn và đôi mắt to tròn.

Cô gái tổng đài có ngoại hình cực xinh xắn, đáng yêu.

Được biết, hot girl tổng đài từng là học sinh của trường THPT Triệu Sơn 2 - ngôi trường nhiều năm có học sinh giành giải trong các cuộc thi Học sinh giỏi cấp tỉnh. Sau khi tốt nghiệp, Trà My theo học tại Đại học Nội vụ Hà Nội. Đây là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Nội vụ.

Trường đào tạo các ngành nghề như Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Quản lý công, Quản lý xã hội, Chính sách công, Tổ chức và xây dựng chính quyền, Luật, Văn thư, Lưu trữ, Quản lý văn hoá, Hệ thống thông tin, Thư viện, Thư ký văn phòng... Năm 2020, điểm chuẩn của trường cao nhất là 23 điểm với ngành Quản trị văn phòng.

So với các hot girl từng gây bão mạng xã hội khác, thành tích học tập của Trà My không quá nổi trội. Tuy nhiên cô bạn lại có thời sinh viên cực kỳ năng động. Cô nàng từng tham gia nhiều hoạt động của Hội đồng hương Thanh Hóa tại trường Đại học Nội vụ Hà Nội, là thành viên của Ban liên lạc đồng hương sinh viên Thanh Hóa.

Ngoài ra, Trà My còn tham gia CLB nghệ thuật, từng trổ tài đàn hát trong nhiều buổi biểu diễn văn nghệ. Trên Facebook cá nhân, "hot girl tổng đài" từng đăng một số clip ca hát và nhận nhiều lời khen. Những năm sinh viên, Trà Mỹ cũng tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện của đoàn trường. Hình ảnh cô bạn thuở đôi mươi gầy gò, đen nhẻm nhưng tươi rói trong bộ đồng phục xanh khiến ai cũng thấy ấm lòng.

Có thể nói, cô bạn đã có thời sinh viên cực kỳ bùng cháy, hết mình với tuổi trẻ. Được biết Trà My khá đa tài, đa nghệ. Theo thông tin trên trang Facebook cá nhân thì ngoài công việc thu âm, cô bạn còn là makeup artist và có một số công việc tay trái khác.

