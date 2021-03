“Hot boy căn cước” khiến bao người mê đắm vì ngoại hình hao hao tài tử Hyun Bin

Trong lúc làm nhiệm vụ cấp mới căn cước công dân cho học sinh của một trường THPT trên địa bàn huyện Bến Lức (Long An), chàng công an trẻ bất ngờ được chú ý vì ngoại hình “soái ca'.

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội liên tục lan truyền bức ảnh chụp lén một chàng công an trẻ đang đi làm nhiệm vụ tại điểm cấp mới thẻ căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Long An.

Chàng trai này gây chú ý khi có ngoại hình điển trai, cao ráo, mang trên mình bộ trang phục của ngành công an. Có người nhận xét rằng, anh trông giống như tài tử xứ Kim Chi - Hyun Bin.

Ngay lập tức, cư dân mạng nhanh chóng truy tìm thông tin cá nhân của chàng công an này. Đó là anh Trương Tấn An, sinh năm 1993 tại Long An. Hiện tại, anh đang công tác tại đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội - Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

“Hotboy căn cước” khiến dân mạng trầm trồ vì ngoại hình điển trai.

Theo lời chia sẻ của anh Tấn An, anh vẫn chưa biết ai đã chụp ảnh mình và gửi đăng lên fanpage mạng xã hội.

Chàng công an 9X kể, sáng 8/3 anh đi làm nhiệm vụ cấp căn cước tại trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (Long An) cho các em học sinh chuẩn bị vào kỳ thi tốt nghiệp.

Đến khoảng 22h đêm, khi chuẩn bị đi ngủ thì có một người bạn gửi ảnh chụp màn hình về việc ảnh của anh An đang được mọi người chia sẻ.

Chia sẻ cảm xúc bất ngờ bị nổi tiếng, anh Tấn An cho biết: “Ban đầu, mình cảm thấy rất bất ngờ và cũng hơi hoang mang một chút.

Mình chỉ thực hiện nhiệm vụ được phân công và tập trung hoàn thành nó, không ngờ hình ảnh đó lại gây được thiện cảm lớn từ mọi người. Và mình cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được xuất hiện trên một trang với số lượng người theo dõi lớn như vậy”.

Việc nổi tiếng chỉ sau 1 ngày khiến cho anh Tấn An cảm thấy khá ngại ngần vì liên tục bị bạn bè, đồng nghiệp, bạn bè hàng xóm trêu đùa gọi là “hotboy căn cước".

Tính đến nay, chàng công an trẻ này đã có 3 năm công tác tại Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Anh tâm sự rằng mình có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ trong thời gian làm nhiệm vụ. Trong đó, chủ yếu là những lần được giúp đỡ người dân khó khăn, hay có thể tận tình giúp đỡ người dân khi đến trụ sở làm các giấy tờ hành chính.

Với anh An, được cống hiến và giúp đỡ nhân dân chính là động lực lớn nhất để bản thân cố gắng, nỗ lực nhiều hơn.

“Mình hiện đang làm Phó Bí thư đoàn tại đơn vị. Đơn vị mình cũng thường xuyên tổ chức các chương trình trao, tặng quà. Mỗi lần tặng được 1 phần quà nhỏ đến những người dân khó khăn trên địa bàn khiến mình cảm thấy tuổi trẻ của mình trong màu áo này có ý nghĩa”, anh Tấn An chia sẻ.

Ngoại hình lãng tử của chàng công an 9X

Ít ai biết rằng, trước khi khoác lên mình bộ quân phục, anh An từng có quãng thời gian nghĩ rằng nghề này vốn dĩ khô khan, nhàm chán và nhiều hiểm nguy. Tuy nhiên, khi dấn thân vào ngành, anh nhận ra đó là kỷ luật, trách nhiệm với những sự tin tưởng của nhân dân. Từ đó anh không ngừng cố gắng mỗi ngày.

Chàng trai trẻ này cũng cho biết, những thanh niên công an cũng hăng hái, nhiệt huyết với các hoạt động đoàn thể, rất vui vẻ. Còn về chuyện hiểm nguy thì khi chọn theo nghề này chắc chắn mỗi chiến sĩ công an luôn phải sẵn sàng, cống hiến hết mình để phụng sự tổ quốc, nhân dân.

Khi được nhận xét hao hao giống tài tử Hyun Bin trong phim Hạ cánh nơi anh, anh An khiêm tốn nói: “Có lẽ là do hình tượng công an - quân nhân giữa trong phim và ngoài đời có một chút tương đồng nên mọi người đùa vui như vậy!”.

Anh Tấn An hao hao giống tài tử xứ Kim Chi trong phim Hạ cánh nơi anh.

Được biết, chàng công an 9X ngoài hoạt động chuyên môn tại đơn vị thì còn là một thành viên tích cực trong đội văn nghệ xung kích Công an tỉnh Long An. Anh chàng có khả năng ca hát và làm MC.

Chia sẻ về quan điểm sống của mình, anh Tấn An cho rằng, mỗi người chỉ có một lần để sống, phải sống sao cho hết mình để tuổi trẻ là phải cống hiến. Và tuyệt vời nhất vẫn là tuổi trẻ có dấu ấn, có sự cống hiến cho đất nước.

Ngoài ra, anh Tấn An cho biết anh rất thích đi du lịch, muốn được khám phá, tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của quê hương Việt Nam, bởi chẳng cần đi đâu xa đất nước ta đã quá đỗi hùng vỹ, thi vị và hữu tình.

Trong số hàng loạt những bình luận của “hội chị em” khi xem loạt ảnh chụp lén của anh Tấn An, rất nhiều người tò mò muốn biết anh chàng đã có người yêu chưa.

Chia sẻ với Infonet, anh An thừa nhận hiện mình đang độc thân vui vẻ và cũng hay bị gia đình, đồng nghiệp “giục" chuyện kết hôn.

“Mình thì trọn vẹn với tình yêu Tổ quốc! Cũng hy vọng một ngày nào đó, có ai đó ập đến cuộc đời mình bất ngờ như cách mình được mọi người chú ý suốt mấy ngày vừa qua”, chàng công an trẻ hài hước nói.

Thiên An

Ảnh: NVCC