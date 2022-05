Clip giữa đêm ông hàng xóm cầm dao chọc thủng dàn lốp ô tô, báo công an vẫn trốn biệt

Các cụ đã có câu: 'Bán anh em xa mua láng giềng gần', thế nhưng có một người vô duyên vô cớ mang dao ra chọc thủng 2 lốp xe ô tô - hành vi phá hoại tài sản của hàng xóm khiến nhiều người bất bình

Đoạn clip do camera an ninh của nhà dân tại một ngách nhỏ thuộc ngõ phố ở thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội ghi lại được một vụ phá hoại tài sản lúc nửa đêm đang lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Theo clip, vào lúc 22h36 phút đêm 06/5/2022, một người đàn ông đã tiến lại gần chiếc xe ô tô đang đỗ sát đường, nhanh chóng cầm dao nhọn đâm cực nhanh vào các lốp cả trước và sau bên trái xe ô tô rồi nhanh chân đi về.

Trao đổi với phóng viên Infonet, anh Trương A. D. chủ nhân của chiếc xe ô tô cho biết: Sáng xuống lấy xe đi làm mới phát hiện ra 2 lốp xe bị xì hơi. Kiểm tra thấy có vết thủng trên lốp xe nghi do vật sắc nhọn đâm vào. Anh đi nhờ nhà hàng xóm gần đó kiểm tra xem lại thì phát hiện ra một người đàn ông lúc nửa đêm đã dùng dao nhọn chọc thủng hai lốp xe của mình.

Tiếp tục nhờ kiểm tra góc quay khác thì nhìn rõ người hàng xóm chính là người có hành động phá hoại tài sản của mình. Người đàn ông trung niên nửa đêm mở cổng đi ra, tay cầm dao nhọn tiến tới xe của anh D rồi nhanh tay chọc thủng 2 lốp xe, sau đó ung dung đi về nhà đóng cổng lại mà không ngờ rằng hành vi của mình đã bị camera an ninh ghi lại rõ nét.

Vết dao đâm trên 2 lốp xe.

"Xe của tôi đỗ thậm chí rất sát lề đường và thậm chí còn không liên quan gì tới nhà anh hàng xóm kia vì nhà họ ở tận ngã 3. Không hiểu sao lại có hành động "bột phát" như họ nói vậy. Nhà họ có điều kiện, có gia thế mà không hiểu sao lại hành động bất thường như vậy?".

Trước tính chất nguy hiểm của vụ việc, anh Trương A.D. đã làm đơn trình báo lên cơ quan chức năng địa phương. "Hôm qua các anh công an đã xuống hiện trường trực tiếp hỏi nhà người đàn ông đó nhưng nhà đó vẫn không hợp tác. Họ lấy lí do là nhà đang sửa chữa nên camera bị hỏng. Họ không nghĩ rằng cả ngõ xóm này đều lắp camera hết. Nhiều gia đình để xe ô tô trong ngõ này trước đây có hiện tượng xe bị cạo sơn, mất gạt mưa... nên nhiều nhà rất bức xúc và đều lắp camera dọc ngõ xóm".

Đơn trình báo lên cơ quan công an của chủ xe

"Nhà tôi mới về đây sống được vài năm, đi làm suốt nên cũng không có va chạm, mâu thuẫn hay thậm chí còn chưa khi nào nói chuyện với nhà đấy. Nhà họ rất có điều kiện, nhiều xe sang mà không hiểu sao lại có hành động như vậy".

Sau khi ra trình báo công an, có một người nhận là người quen của anh hàng xóm chọc lốp sang nhà anh D. gặp gỡ và mong anh D. rút đơn. "Họ phải nhận thấy được hành động của họ nguy hiểm không chỉ cho riêng gia đình tôi mà còn nguy hiểm cho những người khác nếu như mình không kịp phát hiện và di chuyển xe trên đường. Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại người đó vẫn chưa xuất hiện".

Theo như anh D thông tin, sáng nay 07/5 cơ quan công an thị trấn Văn Điển có lịch hẹn sẽ tới giải quyết vụ việc.

Việc một người hàng xóm "láng giềng gần", độ tuổi trung niên đáng bậc cha chú mà lại có một hành động "bột phát" chọc thủng lốp xe người khác như vậy khiến cư dân mạng rất phẫn nộ.

"Vẫn đề này không phải lốp xe mà nếu như không phát hiện ra khi chạy nhanh nổ lốp thì làm sao? Hành động này rất nguy hiểm đến gia đình chủ xe và cả mọi người khi tham gia giao thông";

"Hai quả lốp hơn 4 triệu rồi, hành vi phá hoại tài sản này có khi khởi tố được rồi đấy".

Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 (Bộ luật Hình sự 2015) quy định về loại tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản:



1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:



a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm;



b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;



c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;



d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;



đ) Tài sản là di vật, cổ vật.

Lam Giang

Ảnh, clip: NVCC