Giới trẻ dễ thấy bóng dáng quen quen trong các drama của “Hãy nói lời yêu”

“Hãy nói lời yêu” là bộ phim truyền hình nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả trong thời gian gần đây. Phim xoay quanh mối quan hệ gia đình, tình yêu, tình bạn của Hoàng My (Quỳnh Kool thủ vai).

Trong hành trình trưởng thành của My, với những vấn đề tâm lý lứa tuổi, tình tiết trong phim như tấm gương phản chiếu đời sống của thế hệ trẻ ngày nay. Qua bộ phim, khán giả cũng nhận được nhiều bài học gia đình sâu sắc.

Gia đình nơi là nơi để yêu thương chứ không phải là vỏ bọc của hạnh phúc.

Vấp ngã của tuổi mới lớn

Cũng giống như hầu hết các bạn trẻ mới lớn, Hoàng My có cái tôi rất cao và luôn muốn thể hiện sự trưởng thành của mình. Cô không muốn bố mẹ định đoạt cuộc sống của mình, muốn chơi với người cô muốn, yêu người cô yêu, tự lựa chọn việc cô thích… Chính vì thế, My đã vấp ngã, thậm chí phải trả giá đắt cho những sai lầm của mình.

Những tập mới đây của bộ phim là những tình tiết vô cùng hấp dẫn, khi My nhận ra mình đã yêu nhầm người đã có vợ. Chỉ vì ngây thơ, trong sáng mà cô trở thành người thứ ba xen vào hôn nhân của người khác.

Sự ngây thơ, trong sáng khiến Hoàng My trở thành người thứ ba xen vào hôn nhân của người khác.

“Chân ướt chân ráo” lên thành phố học tập, không có cha mẹ ở bên, nhiều bạn trẻ rất dễ rơi vào sai lầm, thất bại. Hành trình sai lầm của My như một lời nhắc nhở các bạn trẻ hãy dành thời gian tâm sự, lắng nghe cha mẹ nhiều hơn vì họ là những người từng trải, phân biệt được đúng - sai và luôn dành tình yêu thương cho con cái.

Người bố tâm lý nhưng nhu nhược, ngoại tình

Trong “Hãy nói lời yêu”, Hoàng My cũng có một mái ấm hạnh phúc, có bố mẹ và em trai. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài hạnh phúc ấy thì lại có rất nhiều vấn đề rạn nứt, điển hình nhất là ông bố ngoại tình.

Ông Tín - bố của My (NSND Trọng Trinh thủ vai) là giám đốc của một công ty, là người khá nóng tính và có phần nhu nhược.

Nhưng bù lại, ông lại là người tâm lý và nhẹ nhàng với các con. Khi chứng kiến My khóc lóc, đau khổ vì bị lừa, ông đã ôm con gái vào lòng và an ủi, trong khi, bà Hoài - mẹ My chỉ liên tục chửi bới, thậm chí sỉ vả con gái mình.

Chỉ vì ngoại tình mà ông Tín bỏ bê gia đình, vợ con và sẵn sàng viết giấy ly hôn để kết thúc cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc này.

Một người cha ngoại tình, từng vung tay tát vợ và con gái… sẽ là tấm gương cho các con được sao?

Sự can thiệp thái quá từ người mẹ

Người ngoài cuộc khi nhìn vào gia đình của Hoàng My sẽ nghĩ rằng đó là một mái ấm hoàn hảo, có bố mẫu mực, người mẹ tháo vát và các con ngoan ngoãn, giỏi giang. Thế nhưng, đó lại chỉ là một vỏ bọc!

Bà Hoài - mẹ của My (NSƯT Nguyệt Hằng thủ vai) là một người phụ nữ chu toàn, vun vén cho gia đình, nhưng vô cùng tham vọng, can thiệp thái quá dẫn đến phá hỏng các mối quan hệ vợ chồng, mẹ con. Một người phụ nữ vì muốn bảo vệ vỏ bọc hạnh phúc của gia đình mà sẵn sàng cầm dao đe dọa bồ nhí của chồng hoặc cố cắt cổ tay để con gái chịu nghe theo sự sắp xếp của mình…

Để bảo vệ con, lo sợ con bị người xấu hãm hại, bà Hoài nhất quyết không cho My chơi với Tú vì xuất thân không đàng hoàng. Mặc cho con gái năn nỉ, bà Hoài vẫn một mực không đồng ý và bắt Tú phải cắt đứt liên lạc với con gái mình.

Các bậc phụ huynh cho rằng xã hội hiện nay có quá nhiều kẻ xấu, không muốn con chịu tổn thương. Thế nhưng, cha mẹ quên mất rằng các con cũng có suy nghĩ và sự lựa chọn của riêng mình.

Khi chứng kiến My đau khổ vì bị lừa, bà Hoài chỉ biết trách móc và đổ lỗi cho con gái mình: “Nếu mày không hư hỏng thì sao người ta có cơ hội lừa”, “Nó là con gái tôi nhưng lại mang dòng máu không đàng hoàng của anh”...

Trước thái độ của mẹ, My đã phải thốt lên rằng: “Ngày bé, mỗi lần con làm gì sai chỉ mong được mẹ an ủi, vỗ về nhưng nhận lại chỉ toàn là những cái tát…”. Chính cách dạy con sai lầm này đã khiến Hoàng My tổn thương và luôn muốn thoát khỏi sự can thiệp của gia đình.

Sai lầm của con cái, đúng là lỗi của con nhưng không có nghĩa là cha mẹ không có trách nhiệm trong câu chuyện này. Trước khi trách phạt con, các bậc làm cha, làm mẹ cũng phải tự nhìn nhận lại trách nhiệm của mình, hãy lắng nghe, tôn trọng và trở thành người bạn đồng hành của con. Trong gia đình, quan trọng nhất vẫn là tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái, chứ không phải sống trong vỏ bọc của hạnh phúc.

Nhiều người vẫn thường nói rằng: “Nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa”, nhưng để “bão dừng sau cánh cửa” thì mỗi thành viên trong gia đình phải thật sự biết yêu thương, thấu hiểu và sẻ chia.

Mai Phương