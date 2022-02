Dân mạng phẫn nộ tài xế ô tô sang đường ẩu, gây tai nạn còn chửi nạn nhân là 'con điên'

browser not support iframe.

Clip gây phẫn nộ trên mạng xã hội khi tài xế sang đường ẩu còn đồng thanh chửi người bị đâm ngã

Đoạn clip do camera hành trình của chính xe ô tô gây ra vụ tai nạn ngay trước cửa vào Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên vào lúc 13h39 phút trưa 08/2/2022 đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Theo clip, trên xe ô tô có đôi nam nữ vừa đi vừa nói chuyện, khi chuẩn bị rẽ vào địa điểm cần tới, mặc dòng người xe đang tham gia giao thông chiếc xe ô tô không hề có dấu hiệu giảm tốc độ, đột ngột lấn làn sang trái và bấm còi thật to như để báo hiệu xe chuẩn bị rẽ trái. Khi đó, một người phụ nữ mặc áo chống nắng màu vàng đi xe máy tới. Do không kịp phát hiện và xử lý tình huống, người phụ nữ loạng choạng phanh xe lại và rồi vẫn đâm thẳng vào đầu ô tô ngã ra đường.

Hai người trên xe ô tô lập tức cao giọng chửi bới người đi đường bị nạn: "Con này đi điên ah?"; "Mày đi cái kiểu gì đấy hả".

Đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội với câu hỏi: "Ai đúng ai sai trong trường hợp này?" đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Một số ý kiến cho rằng người phụ nữ đi xe máy mắc lỗi không làm chủ tốc độ nên đã đâm trực diện vào ô tô khi xe ô tô đã sang gần hết phần đường bên trái. Tuy nhiên, phần lớn cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ về hành vi của hai người ngồi trên xe ô tô:

"4B nên chủ động giảm ga nhường đường, chứ trông chờ vào ninja hơi phiêu. Đến bản thân mình còn đi cũng chẳng ra gì, phải nhường nếu gặp chướng ngại vật chứ ai lại chửi con này bị điên, mày đi kiểu gì";

"Đã đi sai rồi còn chửi người ta. Sang đường không nhường cho người đi thẳng, sang nhanh, không giảm tốc. Đã sai còn chửi lại càng thêm sai";

"Sang đường thì phải nhường người đang đi ở phần đường ưu tiên của người ta chứ, hiểu chưa. Đã không hiểu luật lại còn gào lên chửi người khác";

"Xuống xe xin lỗi rồi đền cho người phụ nữ đi xe máy đi. Đoạn video này là bằng chứng anh chị đã vi phạm luật giao thông, gây tai nạn cho người đi đường. Nếu chị xe máy mà bị thương 60% và kiện thì anh chị ăn đủ".

"Có vẻ như hai người trong ô tô họ tự chửi mình hay là chửi người lái xe ô tô ấy chứ. Chị áo vàng kia có lỗi gì đâu. Qua đường như vậy người ta chưa chết là may rồi còn chửi. Kiểu lái xe bố đời nhỉ.."

Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 của Quốc hội quy định:



"Điều 15. Chuyển hướng xe



1. Khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ.



2. Trong khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ, người đi xe đạp đang đi trên phần đường dành riêng cho họ, nhường đường cho các xe đi ngược chiều và chỉ cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác.



3. Trong khu dân cư, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe.



4. Không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, trong hầm đường bộ, đường cao tốc, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất."



Nghị định 100/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính giao thông đường bộ đường sắt quy định:



"Điều 5. Xử phạt người điều khiển, người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ



3. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

...



c) Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ (trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức)"



"Điều 6. Xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ



3. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ (trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức);"

