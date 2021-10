Cô gái 9X mất niềm tin vào tình yêu, tải ứng dụng hẹn hò về chơi thì 'bắt được' anh chồng

Từng có nhiều tổn thương trong quá khứ nhưng Thảo My đã tìm được nửa kia của cuộc đời mình thông qua 1 ứng dụng hẹn hò.

Ngày nay, các ứng dụng hẹn hò đang dần trở nên phổ biến. Qua các ứng dụng này, người dùng có thể dễ dàng nói chuyện, gặp gỡ những người xung quanh cùng sở thích và đi đến tìm hiểu, yêu đương.

Mới đây, trong 1 nhóm trên mạng xã hội chuyên bàn chuyện yêu đương có bài viết chia sẻ về chuyện tìm được người yêu và nên duyên vợ chồng nhờ ứng dụng hẹn hò. Cụ thể, người này chia sẻ: “Yêu nhau từ Tinder thì thế nào? Bọn mình yêu nhau năm 2018 - cưới nhau 2019 - có baby 2020- sinh baby 2021”. Đi kèm dòng chia sẻ là hình ảnh cuộc nói chuyện đầu tiên trên ứng dụng hẹn hò và những khoảnh khắc ngọt ngào hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ.

Cô gái 9X tại TP. HCM từng mất niềm tin vào tình yêu nhưng đã tìm được nửa kia nhờ ứng dụng hẹn hò.

Bài đăng trên nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng. Phía dưới phần bình luận, nhiều người đã dành những lời khen ngợi cho sự ngọt ngào hạnh phúc của cặp đôi.

Một số khác lại bày tỏ lòng tin hơn vào việc tìm hiểu qua các ứng dụng hẹn hò, bởi thời gian qua có không ít người từng phải nhận “trái đắng” khi yêu đương qua mạng.

Được biết, người đăng tải bài viết trên lên mạng xã hội là cô nàng Nguyễn Thanh Thảo My (sinh năm 1999) và người bạn đời là anh chàng Minh Chiến (1996). Hiện tại hai vợ chồng đang sinh sống và làm việc tại TP. HCM.

Dù "yêu nhanh cưới vội" nhưng cặp đôi đã chứng minh họ đang sống rất hạnh phúc.

Chia sẻ với PV Infonet, Thảo My cho biết: "Chúng mình quen biết và hẹn hò từ năm 2018. Khi ấy mình và chồng mới chia tay người yêu nên tải ứng dụng đó về chơi. Chồng mình vẫn đang đi nghĩa vụ quân sự nên sau khi anh hoàn thành xong thì bọn mình làm cùng công ty với nhau. Lâu dần tình cảm cứ bén duyên dần dần và chúng mình quyết định đi đến kết hôn.

Mình muốn chia sẻ niềm vui này đến với mọi người bởi thật sự thì ban đầu mình không nghĩ là sẽ tìm được "real love" (tình yêu thực - PV) trên một cái ứng dụng hẹn hò đâu, nhưng ai ngờ lại có! Ngoài ra, mình muốn nói với mọi người không phải cứ dùng ứng dụng hẹn hò thì ai cũng sẽ xấu.

Ở đâu cũng có người này người kia cả, lỡ như bạn không gặp được người đi đến cuối với bạn thì không sao cả, cánh cửa này đóng thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Ai cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc".

Vô tình quen nhau qua ứng dụng hẹn hò, Thảo My - Minh Chiến cuối cùng tìm được chân ái của đời mình.

Thảo My cũng không ngần ngại tâm sự rằng từng có khoảng thời gian cô không còn tin vào tình yêu vì những nỗi đau trong quá khứ. “Có lẽ là vì mình may mắn, lúc ấy anh xuất hiện. Anh ở bên mình, tâm sự, an ủi mình khiến mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc, rồi anh ấy ngỏ lời yêu và hứa sẽ ở bên mình. Đến nay lời hứa ấy vẫn còn khiến mình vô cùng hạnh phúc”, cô nàng 9X chia sẻ.

"Trái ngọt" của cặp đôi là một em bé vô cùng kháu khỉnh.

Về bí quyết giữ lửa hạnh phúc khi hẹn hò rồi kết hôn, Thảo My cho rằng chúng ta cần phải tôn trong nhau, “thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn”. “Chồng chính là người đàn ông quan trọng nhất đối với mình và con”, 9X bày tỏ.

Bạch Dương

Ảnh: NVCC