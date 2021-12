Clip tên trộm ngang nhiên vào sân nhà bẻ khóa xe máy giữa ban ngày

browser not support iframe.

Đoạn clip vụ trộm đang được chia sẻ trên mạng xã hội khiến cư dân mạng bức xúc.

Theo clip do camera an ninh nhà dân ghi lại, vào chiều 29/11, một tên trộm ngang nhiên đi vào giữa sân nhà người dân ở làng Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội để bẻ khóa cổ một chiếc xe máy. Loay hoay hơn 10 giây tên trộm vẫn chưa kịp hoàn thành phi vụ thì thấy có người trong nhà đi ra nên co giò bỏ chạy.

Tuy chưa bị mất cắp tài sản nhưng tình huống này thu hút sự chú ý của người dân bởi hành vi ngang nhiên, coi thường pháp luật của đối tượng. Giữa ban ngày tên trộm dám một mình đi thẳng vào sân nhà để bẻ khóa trộm xe máy.

Dưới đây là một đoạn clip khác được camera an ninh ghi lại vào trưa hôm qua 30/11.

browser not support iframe.

Tại một con ngõ, mọi ngôi nhà đều đóng cửa nghỉ trưa, có một chiếc xe đạp điện đang dựng trước một ngôi nhà đóng kín cửa.

Phía bên này đường có một người phụ nữ đầu đội mũ bảo hiểm, bụng to như đang mang bầu đứng nhìn trước ngó sau. Một thanh niên đi xe máy màu đỏ, đầu đội mũ bảo hiểm màu cam ngồi trên xe máy tiến lên lùi xuống 2 lần để thăm dò động tĩnh những nhà xung quanh.

Sau khi đi một vòng, đối tượng ngồi trên xe máy đã quay xe trở lại ám hiệu cho người phụ nữ nhanh chóng ngồi lên chiếc xe đạp điện.

Vì không thể nổ máy được xe điện, đối tượng đi xe máy đã dùng chân đẩy cả người phụ nữ và chiếc xe điện tẩu thoát.

browser not support iframe.

Cư dân mạng còn lan truyền cả clip mô phỏng lại kỹ năng bẻ khóa xe SH chỉ trong chớp mắt. Chưa tới 10 giây, chiếc xe máy SH đời cũ đã được nổ máy.

Xem những clip trên cộng đồng mạng đã để lại nhiều bình luận nhắc nhở nhau cẩn thận trong giữ gìn tài sản:

"Manh động quá, giữa làng giữa xóm giữa ban ngày ban mặt mà dám xông vào nhà người ta trộm cắp thế này";

"Chịu khó lấy cái xích sắt vòng qua bánh xe, làm cái khoá loại to khoá 2 đầu dây xích lại thì trộm nản luôn";

"Khóa từ, khóa cổ, khóa càng... chỉ làm tăng thêm độ khó cho game thôi chứ khóa nào chúng cũng mở được hết. Vì thế, hãy cho vào nhà và khóa cửa khóa cổng lại. Đừng vì lười, vì chủ quan mà chớp mắt là mất đi một đống tiền rồi đấy";

"Thôi thì cái xe là cần câu cơm, mình chịu khó trang bị thêm khóa cổ khóa càng... gửi xe ở những nơi an toàn đề phòng trộm cắp chứ biết sao giờ";

"Lắp thêm cái khóa chống trộm có còi báo động hoặc thêm bộ định vị trong xe phòng trộm cho yên tâm bà con ạ. Tốn kém thêm chút nhưng đỡ lo mất trộm";

"Giờ khóa gì chúng cũng bẻ được hết, nên thiết nghĩ bên cạnh việc gia tăng khóa xe thì lực lượng chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra giám sát an ninh trật tự cũng như tăng khung xử lí trộm cắp lên để có tính răn đe nhiều hơn".

Để phòng ngừa tội phạm trộm cắp xe máy, mỗi người dân cần luôn đề cao tinh thần cảnh giác và lưu ý một số kinh nghiệm phòng mất trộm xe máy sau:



- Không để xe ở vỉa hè, lòng đường, nơi công cộng không có người trông giữ xe



- Không được chủ quan, dù chỉ rời xe vài phút cũng nên khóa xe cẩn thận.



- Có thể lắp thêm khóa chống trộm hoặc thiết bị định vị để an tâm hơn mỗi khi để xe ngoài tầm mắt



- Không để các loại giấy tờ quan trọng như đăng ký xe, giấy phép lái xe hay các loại giấy tờ khác trong cốp xe hoặc trên xe

Lam Giang

Clip: MXH