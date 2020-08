Thí sinh khuyết tật được cõng đi thi mơ ước trở thành giáo viên tiếng Anh

Anh Hồ Anh Đức, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Xuân An và chị Phan Thị Mỹ Hà, Bí thư Đoàn xã Xuân Viên đưa thí sinh Võ Thị Miền ra xe về nhà vào trưa 10/8.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Công Trứ (xã Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) có 300 thí sinh thuộc 6 xã, thị trấn tham gia dự thi nhưng em Võ Thị Miền (SN 2002, thôn Cát Thủy, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân) là trường hợp đặc biệt hơn cả, bởi tứ chi của em bị teo lại không thể hoạt động bình thường.

Biết được hoàn cảnh của em Miền, ngay từ buổi đầu làm thủ tục dự thi, Đoàn thanh niên tình nguyện tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Công Trứ đã phân công người chở em đến điểm thi rồi cuối buổi lại đưa em về nhà.

Cảm phục trước tấm gương giàu nghị lực này, một hãng taxi tại TP. Vinh (Nghệ An) đã hỗ trợ đưa đón em suốt 2 ngày diễn ra kỳ thi. Tuy nhiên, do Miền bị say xe, tụt huyết áp, sợ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng bài thi nên các tình nguyện viên lại đưa đón em trước mỗi buổi thi. Chỉ sau khi kết thúc buổi thi mới nhờ đến taxi đưa em về nhà.

Hãng taxi tại TP. Vinh (Nghệ An) hỗ trợ đưa đón em Miền đi thi tốt nghiệp THPT 2020.

Trao đổi với PV, anh Lê Phi Quân, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân) cho biết: “Lực lượng thanh niên tình nguyện tại điểm thi này gồm có 30 đoàn viên thuộc 6 xã. Qua rà soát được biết có 1 thí sinh bị liệt tay chân, cần giúp đỡ. Vì thế chúng tôi đã lên phương án giao đoàn xã Xuân Viên chủ động đưa đón mỗi ngày”.

“Do bạn Miền say xe, tụt huyết áp, sợ mệt không làm được bài nên đầu mỗi buổi thi đồng chí Hà, Bí thư Đoàn xã Xuân Viên chở Miền đi thi bằng xe máy; đồng chí Đức, Phó Bí thư Đoàn thị trấn Xuân An cõng vào phòng thi. Cuối buổi thi thì có taxi đón về”, anh Quân nói thêm.

Còn chị Phan Thị Mỹ Hà, Bí thư Đoàn xã Xuân Viên chia sẻ: “Miền là người có nghị lực phi thường, bởi sống trong gia đình 6 người thì có 3 người khuyết tật, bị teo tay chân. Tuy nhiên, thành tích học tập của Miền rất tốt, đặc biệt là năm lớp 11 và 12 đều đạt loại giỏi”.

“Với vai trò là Bí thư Đoàn xã, tôi mong rằng mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên xem đây là một tấm gương đầy nghị lực để học tập. Mặc dù hoàn cảnh như vậy nhưng Miền vẫn phấn đấu mong muốn trở thành giáo viên tiếng Anh để giúp đỡ học sinh nghèo trong thôn xóm. Tạo hóa đã cho chúng ta sự lành lặn hơn thì phải biết trân quý điều đó, phải nỗ lực hơn nữa để cống hiến cho quê hương đất nước”, chị Hà nói thêm.

Gặp nữ sinh Võ Thị Miền sau khi kết thúc buổi thi sáng nay, ấn tượng với PV đây là một cô bé dáng hình nhỏ bé nhưng có một ánh mắt đầy nghị lực. Chia sẻ về nguyện vọng đăng ký vào Đại học Vinh ngành tiếng Anh, Miền ấp úng: “Trường Đại học Vinh ở gần nhà nên rất thuận tiện. Nếu em đậu vào Sư phạm Anh thì không phải đóng học phí vì gia đình đang rất khó khăn. Sau khi tốt nghiệp nếu không xin vào được các cơ sở giáo dục thì em có thể mở lớp dạy ở nhà. Hơn nữa, trong xu thế quốc tế hóa thì nhu cầu về tiếng Anh là rất cần thiết ạ”.

Nói về 5 môn thi đã qua, Miền cho biết: “Đối chiếu kết quả sơ lược thì môn Toán của em có thể được 8 điểm, các môn thi sáng nay em cũng làm được, còn môn Văn thì em không chắc lắm”.

“Nếu đỗ đại học, em mơ ước có đủ sức khỏe để có thể học hết 4 năm rồi sau đó ra Hà Nội học ở Trung tâm khuyết tật để lấy bằng tin học văn phòng. Còn sau đó nữa thì em cũng chưa biết”, nữ sinh này bày tỏ.

Mặc dù bị tật nguyền nhưng em Miền luôn nở nụ cười tươi và ánh mắt đầy nghị lực.

Được biết, gia đình Miền thuộc diện hộ nghèo. Mẹ em làm công tác môi trường của thôn, bố và chị gái cũng bị chứng teo chân tay không đi lại được. Bà nội của em đã ngoài 90 tuổi. Nhà chỉ có mẹ và em gái đang học lớp 10 là lành lặn. Chi tiêu gia đình dựa nhiều vào tiền trợ cấp hàng tháng của 3 cha con nên hết sức khó khăn.

Còn buổi thi Ngoại ngữ chiều nay nữa là kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đây cũng là môn thi mà cô bé tật nguyền giàu nghị lực muốn gắn bó sau này. Mong rằng em sẽ bình tĩnh, tự tin làm tốt phần thi của mình để tiến vào cánh cửa giảng đường đại học.

Trần Hoàn