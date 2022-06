Đà Nẵng: Đề thi lớp 10 môn Văn dễ thở, thí sinh tươi cười rời khỏi phòng thi

Nhiều thí sinh ở Đà Nẵng cho biết đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 năm nay khá vừa sức với thí sinh.

Sáng nay 10/6, tại Đà Nẵng, gần 15.000 thí sinh đã bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố. Buổi sáng (từ 8 giờ đến 10 giờ) thí sinh thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Kết thúc môn thi Ngữ văn sáng nay, nhiều thí sinh phấn khởi vì đề thi khá dễ thở.

Thí sinh vui vẻ rời khỏi phòng thi

Tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh, em Thanh Đa (học sinh Trường THCS Hoàng Sa) cho biết: “Đề thi năm nay khá vừa sức với em. Trong đề thi em làm khá tốt câu 3 về tình đồng chí, do em đã ôn tập kỹ”.

Còn Quỳnh Giao (học sinh THCS Trường Lý Thường Kiệt) thấy đề không quá khó, em tự tin mình được 6-6,5 điểm.

Đề thi lớp 10 môn Ngữ văn vào lớp 10 THPT Đà Nẵng

Học sinh Thuỳ Dương (Trường Nguyễn Trãi) cũng nhận xét đề thi năm nay không khó, trong đề thi em tâm đắc nhất với câu hỏi nghị luận xã hội trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của việc biết trân trọng những điều bình dị quanh ta.

“Em rút ra bài học cho bản thân là nên biết nói lời cảm ơn và xin lỗi, đặc biệt là đối với đấng sinh thành. Có những điều bình dị xung quanh ta nhưng đôi lúc không nói được. Qua bài thi em đã nói lời xin lỗi và cảm ơn ba mẹ rất nhiều”, Dương bày tỏ.

Nhiều em tự tin đạt từ điểm 6

Báo cáo buổi thi sáng nay, Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 15.000 thí sinh nhưng số thí sinh dự thi là 14.873. Số thí sinh vắng không có lý do là 127 em. Sáng nay không có thí sinh nào đến chậm quá thời điểm tính giờ làm bài; không có thí sinh, giám thị vi phạm quy định thi. Tình hình các điểm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, không có sự cố bất thường nào xảy ra.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ở Đà Nẵng năm 2022-2023 được tổ chức từ ngày 10/6 đến ngày 12/6. Ngày 10/6, buổi sáng thí sinh thi môn Ngữ Văn, buổi chiều thi môn Ngoại ngữ. Ngày 11/6, thí sinh dự thi môn Toán. Sáng 12/6, các thí sinh thi vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn thi môn chuyên.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm nay ở Đà Nẵng là 11.044 học sinh phân phố cho 21 trường THPT.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, Đà Nẵng có 32 hội đồng coi thi với 630 phòng thi.

Sở GD-ĐT thành phố đã huy động gần 2.500 cán bộ, giáo viên tham gia hội đồng thi, trong đó cán bộ coi thi là 1.448 người.

Ngoài ra, lực lượng công an tham gia bảo đảm an toàn cho kỳ thi khoảng 180 người, bố trí tại các điểm ra đề, in sao, phách, chấm thi và tại các điểm thi; tổng số nhân viên phục vụ (trật tự, tạp vụ, y tế, bảo vệ) tại các điểm thi khoảng 400 người.

Diệu Thuỳ