Lùm xùm 39 học sinh bị từ chối cung cấp suất ăn bán trú ở trường Newton

Lý do công ty cung cấp suất ăn đưa ra là do "một số phụ huynh đã ký vào đơn phản ánh những thông tin sai lệch nghiêm trọng, không có căn cứ về vấn đề an toàn thực phẩm của bếp ăn, ảnh hưởng đến uy tín nhà bếp làm cho nhiều phụ huynh hoang mang".

Ngay sau khi xuất hiện, thông tin này đã bị nhiều phụ huynh phản ứng, phụ huynh cho rằng công ty bán suất ăn không có quyền từ chối phục vụ học sinh vì trước đến nay phụ huynh học sinh chỉ làm việc và đóng các chi phí cho nhà trường chứ không làm việc với bếp ăn.

“Công ty bán suất ăn đã vượt quyền của ban giám hiệu nhà trường, nhà trường cần đứng ra bảo vệ quyền lợi cho học sinh của mình vì từ trước đến nay phụ huynh làm việc với nhà trường chứ không làm việc với bếp ăn. Trong trường hợp bếp ăn từ chối phục vụ học sinh thì nhà trường phải có phương án”, một phụ huynh cho biết.

Văn bản nhà bếp từ chối cung cấp suất ăn cho học sinh.

Chiều 31/10, chia sẻ với PV Infonet, cô giáo Thạc Thị Mai Hương – Hiệu trưởng trường Tiểu học Newton Goldmark cho hay: “Quan điểm của nhà trường là tôn trọng cả đơn vị cung cấp suất ăn cho trường và tôn trọng ý kiến đóng góp xây dựng nhà trường của phụ huynh học sinh”.

Nói về việc 39 học sinh bị từ chối cung cấp suất ăn, Hiệu trưởng trường Newton cho biết, trước đó Công ty TNHH TM&DV phát triển Hải Thành (đơn vị cung cấp suất ăn) cho trường đã gửi đề xuất sẽ từ chối phục vụ cung cấp suất ăn cho 39 học sinh đến ban giám hiệu.

Cô Hương cho rằng việc phụ huynh vào kiểm tra bếp ăn tại trường cũng được nhưng phải có đoàn kiểm tra trong đó có đại diện phụ huynh, đại diện nhà trường chứ không phải phụ huynh cứ thích là vào bếp ăn rồi tự ý lấy mẫu thức ăn mang đi kiểm tra mà không hề có quy trình để xác nhận mẫu thức ăn, đảm bảo quá trình di chuyển từ bếp ăn đến nơi giám định thức ăn không bị biến đổi….

Đại diện trường Newton cũng cho biết, sau khi công ty Hải Thành gửi thông báo, một số phụ huynh đã phản hồi với nhà trường rằng khi ký vào đơn là đề nghị nội dung tín nhiệm với trưởng ban phụ huynh mà không đọc (phần liên quan suất ăn - PV).

Trao đổi với PV, một phụ huynh có con học tại lớp 1A2 khẳng định đã ký đơn phản đối về vấn đề an toàn thực phẩm đồng thời cho biết “trong đơn có rất nhiều nội dung". Vị phụ huynh cho biết không có ý định cho con mang cơm đi học mà đề nghị nhà trường cung cấp suất ăn đảm bảo vệ sinh thực phẩm.

“Ban giám hiệu đã đề nghị bên công ty Hải Thành vẫn duy trì suất ăn để phụ huynh tự quyết việc lựa chọn cho con tiếp tục ăn bán trú tại trường hoặc không. Công ty này cung cấp 1.000 suất ăn cho trường mỗi ngày và làm việc 3 năm nay nhưng chưa xảy ra sự cố nào”, Hiệu trưởng trường Newton nói.

