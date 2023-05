Giá vàng hôm nay 9/5: Giảm nhẹ, khó trở lại mức đỉnh

Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 9/5, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 50 nghìn đồng/lượng so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h04' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 8h51' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66.550.000 đồng/lượng 67.170.000 đồng/lượng SJC TP.HCM 66.550.000 đồng/lượng 67.150.000 đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66.550.000 đồng/lượng 67.170.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 66.500.000 đồng/lượng 67.100.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 66.600.000 đồng/lượng 67.100.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 9/5

Biểu đồ giá vàng SJC từ 2-9/5

Chốt phiên giao dịch 8/5, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,1 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,12 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,05 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,55 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,05 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm ngày 9/5 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.621 đồng/USD, tăng 3 đồng so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (9/5) được giao dịch quanh mốc 23.250 đồng/USD (mua vào) và 23.620 đồng/USD (bán ra).

Tỷ giá trung tâm ngày 8/5 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.618 đồng/USD. Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.450 - 24.748 đồng/USD (mua - bán).

Giá USD ở các ngân hàng thương mại ngày (8/5) được giao dịch quanh mốc 23.260 đồng/USD (mua vào) và 23.630 đồng/USD (bán ra).

Đà phục hồi của vàng chậm. (Ảnh: Kitco)

Giá vàng quốc tế hôm nay

Lúc 9h18' hôm nay (ngày 9/5, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.022,5 USD/ounce, giảm 2,5 USD/ounce so với hôm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 2.029,9 USD/ounce, giảm 6,1 USD/ounce so với hôm qua.

Sáng 9/5, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá hơn 57,59 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 9,58 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay 8/5 (theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.025 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao dịch ở mức 2.036 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng giá ngay phiên đầu tiên của tuần mới, sau khi giảm mạnh vào cuối tuần trước. Không những vậy, thị trường vàng đang kỳ vọng vào đợt tăng giá mạnh trở lại.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, vàng sẽ hồi phục chậm, khó có thể về mức đỉnh 2.085 USD/ounce, ở thời điểm giữa tuần trước.

Kỳ vọng vàng tăng giá mạnh trở lại bị dập tắt bởi triển vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 7 gần như bị sụp đổ. Nguyên nhân do Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố, nền kinh tế đã tạo ra 253.000 việc làm trong tháng 4, vượt đáng kể so với kỳ vọng 180.000 việc làm. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,4% và lạm phát tiền lương tăng 5%.

Các nhà phân tích thấy rõ, trong bối cảnh hiện tại, việc Fed sớm cắt giảm lãi suất khó có thể xảy ra. Điều này sẽ cản trở đà phục hồi của vàng trong thời gian tới.

Thorsten Polleit, nhà kinh tế trưởng tại Degussa, nói rằng, vàng có khả năng gặp khó khăn trong thời gian tới vì khó có khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trước mùa hè.

Các nhà phân tích lưu ý rằng tiền lương tăng, dẫn đến lạm phát tăng cao, điều này sẽ buộc Fed phải duy trì lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn của mình.

Dự báo giá vàng

Nhà kinh tế hàng hóa Edward Gardner của Capital Economics cho biết, thị trường vàng sẽ không gặp trở ngại nghiêm trọng nào cho đến khi vấn đề trần nợ và tình trạng hỗn loạn trong lĩnh vực ngân hàng được giải quyết.

Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA cho biết, việc giành lại mức cao kỷ lục trong thời gian ngắn có thể là một thách thức, nhưng vàng có thể sẽ đạt được mức đó một lần nữa.

Gareth Soloway, Giám đốc Chiến lược Thị trường tại InTheMoneyStocks cho rằng, cuộc khủng hoảng ngân hàng có thể khiến chỉ số chứng khoán của 500 doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ giảm 20% trong năm nay, có thể đẩy giá vàng lên 2.300 USD/ounce .

Ngọc Cương