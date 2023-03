Giá vàng hôm nay 31/3: Giao dịch ảm đạm

Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 31/3, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 150 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h06' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h07' như sau:

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 31/3

Biểu đồ giá vàng SJC từ 24-31/3

Chốt phiên giao dịch 30/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,3 triệu đồng/lượng (mua vào) – 66,9 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,92 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,95 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,35 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 66,95 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm ngày 31/3 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.600 đồng/USD, giảm 3 đồng so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (31/3) được giao dịch quanh mốc 23.270 đồng/USD (mua vào) và 23.640 đồng/USD (bán ra).

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm VND/USD áp dụng trong ngày 30/3 ở mức 23.603 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.450 - 24.780 đồng/USD (mua - bán).

Giao dịch vàng ảm đạm. (Ảnh: Nguyễn Huế)

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h43' hôm nay (ngày 31/3, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.982,5 USD/ounce, tăng 13,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1999,5 USD/ounce, tăng 29,5 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 31/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 56,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 10,57 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay 30/3 giao dịch ở mức 1.969 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao dịch ở mức 1.970 USD/ounce.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã bớt “diều hâu” hơn sau diễn biến của những vụ sụp đổ ngân hàng gần đây. Fed thể hiện sự quan ngại nhất định về bức tranh thị trường tài chính toàn cầu trong thời gian tới. Tuy nhiên, Fed vẫn tập trung vào mục tiêu kiềm chế lạm phát.

Theo kế hoạch, Fed sẽ duy trì ở mức 5-5,25% cho đến hết năm 2023 trước khi giảm về mức 4,3% trong năm 2024 và 3,1% năm 2025.

Việc Fed có giảm lãi suất trở lại trong năm nay hay không vẫn còn tuỳ thuộc khá nhiều vào số liệu kinh tế về lạm phát, việc làm, tăng trưởng và biến động về sức khoẻ hệ thống ngân hàng tại Mỹ.

Chỉ số US Dollar Index (DXY) - đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt - đã giảm về dưới mốc 102,035 điểm.

Các nhà đầu tư đang chờ dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân sắp công bố.

Dự báo giá vàng

Theo các nhà phân tích hàng hóa tại BMO Capital Markets, nhu cầu vàng vật chất dự kiến sẽ tăng và đẩy giá vàng lên trên 2.000 USD/ounce trong 3 tháng tới. Các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn, để bảo vệ mình khỏi cuộc khủng hoảng ngân hàng đang có xu hướng gia tăng.

Michael Boutros, chuyên gia cao cấp, cho rằng, giá vàng có thể duy trì trên mức 1.850 USD/ounce. Nhà đầu tư cần theo dõi các diễn biến của giá vàng. Trong tương lai, giá vàng có thể đạt mức 2.150 USD/ounce.

Cuộc khủng hoảng ngân hàng kết hợp với kỳ vọng tăng lãi suất của Fed giảm bớt, tạo ra nhu cầu trú ẩn cho vàng.

Duy Anh