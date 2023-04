Giá vàng hôm nay 3/4: Vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn hàng đầu

Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 3/4, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 50 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng giảm 50 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h29' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h32' như sau:

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 3/4

Biểu đồ giá vàng SJC từ 27/3-3/4

Chốt phiên giao dịch 1/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,95 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,97 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,9 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,4 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm ngày 3/4 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.600 đồng/USD, không đổi so với cuối tuần qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (3/4) được giao dịch quanh mốc 23.270 đồng/USD (mua vào) và 23.640 đồng/USD (bán ra).

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm VND/USD áp dụng trong ngày 31/3 ở mức 23.600 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.450 - 24.780 đồng/USD (mua - bán).

Vàng vẫn là kênh đầu tư tốt nhất ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: Nam Khánh)

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 10h05' hôm nay (ngày 3/4, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.953 USD/ounce, giảm 16 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1973,8 USD/ounce, tăng 3,8 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 3/4, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá gần 55,66 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 11,26 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trong phiên 1/4 giao dịch ở mức 1.969 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao dịch ở mức 1.970 USD/ounce.

Như vậy, giá vàng thế giới hạ nhiệt sau một tháng tăng mạnh nhưng vẫn đứng vững quanh mức 2.000 USD/ounce do các nhà đầu tư bán lẻ duy trì được tâm lý lạc quan vào thị trường. Hơn thế, thị trường vàng thời gian qua không xuất hiện những đượt bán tháo mạnh.

Theo các nhà phân tích, vàng vẫn được coi là tài sản trú ẩn an toàn khi các nhà đầu tư lo ngại suy thoái kinh tế gia tăng.

Theo khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News, các nhà đầu tư Phố Chính vẫn nhận định giá vàng sẽ tăng. Trong khi đó, các nhà phân tích Phố Wall lại có tâm lý do dự, cho rằng giá vàng chỉ đi ngang trong thời gian tới.

Một số nhà phân tích khác có tâm lý lạc quan hơn cho rằng, ngay cả việc vàng có giảm giá thì vẫn là một kênh đầu tư hấp dẫn nhất ở thời điểm hiện tại.

Kevin Grady, Chủ tịch của Phoenix Futures and Options, cho biết, vàng đang chiếm ưu thế hơn bởi các quốc gia đang rời xa đồng USD.

Không những vậy, Grady cho rằng các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đang mua vàng để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và hỗ trợ tiền tệ của họ.

Dự báo giá vàng

Tuần qua, 22 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia khảo sát vàng của Kitco News. Trong số những người tham gia, 11 nhà phân tích, tương đương 50%, lạc quan về giá vàng sẽ tăng trong thời gian tới. 3 nhà phân tích, tương đương 14%, cho rằng giá vàng sẽ giảm trong thời gian tới và 8 nhà phân tích, tương đương 36%, cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, 782 phiếu đã được bỏ trong các cuộc thăm dò trực tuyến. Trong số này, 507 người được hỏi, tương đương 65%, cho rằng giá vàng sẽ tăng vào thời gian tới. 158 người, tương đương 20%, cho rằng giá vàng sẽ giảm. Trong khi 117 người, tương đương 15%, cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Ngọc Cương