Giá vàng hôm nay 12/4: Bật tăng mạnh, vượt mốc 2.000 USD/ounce

Giá vàng trong nước hôm nay

Đầu giờ chiều ngày 12/4, giá vàng 9999 hôm nay của SJC không đổi so với buổi sáng.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 13h31' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 14h24' như sau:

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật chiều 12/4

Mở cửa thị trường ngày 12/4, giá vàng 9999 hôm nay của SJC không đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h41' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h01' như sau:

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 12/4

Biểu đồ giá vàng SJC từ 5-12/4

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/4, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66.400.000 đồng/lượng - 67.020.000 đồng/lượng

Doji Hà Nội: 66.400.000 đồng/lượng - 67.000.000 đồng/lượng

SJC TP.HCM: 66.400.000 đồng/lượng - 67.000.000 đồng/lượng

Doji TP.HCM: 66.400.000 đồng/lượng - 67.000.000 đồng/lượng

Tỷ giá trung tâm ngày 12/4 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.608 đồng/USD, tăng 2 đồng so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (12/4) được giao dịch quanh mốc 23.260 đồng/USD (mua vào) và 23.630 đồng/USD (bán ra).

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h37' hôm nay (ngày 12/4, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.017,5 USD/ounce, tăng 19,5 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 2.030,1 USD/ounce, tăng 27,1 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua

Đêm 11/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.998 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 2.003 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 11/4 cao hơn khoảng 9,5% (174 USD/ounce) so với đầu năm 2023. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 57,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 9,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 11/4.

Giá vàng trên thị trường quốc tế chịu áp lực chốt lời khi nền kinh tế Mỹ đón tin tích cực. Tuy nhiên, mặt hàng kim loại quý không giảm sâu, vẫn treo quanh ngưỡng 2.000 USD/ounce.

Giá vàng chịu áp lực bán nhưng không giảm sâu. (Ảnh: HH)

Vàng giảm nhẹ trong bối cảnh giới đầu tư bán ra để thu lời về sau khi tăng vọt lên đỉnh 12 tháng trong phiên trước đó. Nền kinh tế Mỹ bất ngờ phát ra tín hiệu tích cực, qua đó khiến nhiều người e ngại Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ chưa nhanh chóng đảo chiều chính sách tiền tệ sang nới lỏng.

Cụ thể, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 3 của Mỹ công bố gần đây cho thấy, thị trường lao động nước này vẫn khá kiên cường.

Thông tin này ngay lập tức kéo đồng USD tăng giá trong 1-2 phiên đầu tuần, qua đó gây áp lực lên mặt hàng kim loại quý.

Tuy nhiên, đồng bạc xanh cũng nhanh chóng giảm trở lại bởi xu thế khó đảo ngược trong thời gian tới là Fed sẽ bắt buộc phải đảo chiều chính sách tiền tệ. Sau 9 lần tăng lãi suất (với tổng mức tăng 475 điểm cơ bản), Fed cũng chỉ có thể tăng lãi suất thêm tối đa 1-2 lần nữa. Sau đó, Fed sẽ phải giảm lãi suất.

Đợt tăng lãi suất kéo dài vừa qua đã gây ra nhiều bất ổn trên thị trường tài chính, trong đó có cuộc khủng hoảng ngân hàng trong tháng 3. Một số ngân hàng Mỹ phá sản.

Nước Mỹ đang chống lạm phát nhưng cũng không thể lơ là với suy thoái kinh tế, cũng như khủng hoảng tài chính.

Dự báo giá vàng

Hiện, giới đầu tư chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 của Mỹ. Bên cạnh báo cáo việc làm, dữ liệu lạm phát có thể sẽ là cơ sở để Fed đưa ra quyết định của mình.

Đại diện Công ty WisdomTrees cho rằng, vàng khó giảm mạnh khi thị trường tài chính đang bất ổn và được dự báo sẽ còn bất ổn cho đến hết năm 2023.

Vàng cũng được hỗ trợ bởi mức lạm phát Mỹ đứng ở mức cao. Tính tới tháng 2/2023, lạm phát của Mỹ vẫn đang ở mức 6%.

Mạnh Hà