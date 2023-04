Giá iPhone giảm mạnh, có mẫu hạ gần chục triệu đồng

Nhiều loại iPhone giảm mạnh

Theo khảo sát của phóng viên Nhịp Sống Thị Trường, giá iPhone 12 ghi nhận mức giảm sâu. Cụ thể, iPhone 12 bản 64 GB có giá từ 14,5 triệu đồng, bản 128 GB có giá 15,9 triệu đồng và bản 256 GB có giá là 16,9 triệu đồng. Với mức giá trên, đây là lần đầu tiên iPhone 12 lao dốc xuống dưới 15 triệu đồng kể từ khi bán ra tại thị trường Việt.

Giá iPhone 11 giảm chỉ còn từ 10,39 triệu đồng, iPhone 11 Pro Max còn từ 10,09 triệu đồng. iPhone 13 128GB về mức 17,19 triệu đồng.

Còn theo Thể thao và Văn hóa, giá bán của bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max được điều chỉnh giảm sâu về mức thấp nhất kể từ khi ra mắt tại thị trường Việt Nam. Trong đó, iPhone 14 Pro Max có giá từ 27 triệu đồng cho phiên bản 128 GB, giảm 1,7 triệu đồng so với tháng trước và thấp hơn 9,9 triệu đồng so với giá niêm yết. Mẫu iPhone 14 Pro có mức giá từ 25 triệu đồng cho phiên bản 128 GB, giảm 700.000 đồng so với tháng trước và thấp hơn 6,7 triệu đồng so với mức giá niêm yết.

Nhiều mẫu iPhone ở thị trường Việt Nam tiếp tục giảm mạnh (Ảnh: Nhịp Sống Thị Trường)

Bọ biển giá cao vẫn được lùng mua

Bọ biển là loại hải sản được khai thác hoàn toàn tự nhiên, không phải nuôi trồng. Sống dưới đáy biển sâu nên phần thịt bên trong của bọ biển ăn dai, chắc, ngọt và béo ngậy. Nhiều người nhận xét thịt của chúng còn ngon hơn cả thịt tôm hùm.

Vào mùa đánh bắt, bọ biển được rao bán rất nhiều trên thị trường. Trên thị trường, bọ biển được các cửa hàng rao bán với giá phổ biến từ 600.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/kg tuỳ kích cỡ. Có những con bọ biển giá tới 4 triệu đồng vẫn được dân sành ăn săn mua.

Giá cá ngừ lao dốc

Hiện đang giữa mùa khai thác cá ngừ nhưng giá liên tục lao dốc khiến ngư dân ở các tỉnh Nam Trung Bộ lo lắng.

Kim ngạch xuất khẩu cá ngừ trong 3 tháng qua của cả nước chỉ đạt hơn 160 triệu USD. Sức tiêu thụ chậm kéo theo doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ gặp khó, lượng hàng tồn đọng còn nhiều.

Thanh mai Trung Quốc dội chợ, giá đắt vẫn ‘cháy hàng’

Vào thời điểm này năm 2015, thanh mai từng gây sốt tại thị trường Việt Nam với giá bán từ 130.000-150.000 đồng/kg, bởi là loại quả lạ. Nhưng tại chợ đầu mối ở Hà Nội, thanh mai khi đó được bỏ sỉ với giá chỉ 25.000 đồng/kg.

Thanh mai Trung Quốc đang đổ về chợ Việt (Ảnh: NVCC)

Đáng nói, thanh mai là loại trái cây nhập khẩu từ Trung Quốc, không phải đặc sản Lào Cai hay Quảng Ninh. Sau cú lừa về xuất xứ, thanh mai gần như mất tích ở các chợ cũng như trên các tuyến phố Hà Nội.

Gần đây, thanh mai Trung Quốc lại đổ về chợ Việt Nam với giá 260.000 đồng/kg. Đây là mức giá đắt đỏ nhất từ trước đến nay, song loại quả này vẫn liên tục “cháy hàng”.

Sầu riêng ngon nhất thế giới đổ bộ chợ Việt

Việt Nam là một trong những vựa sầu riêng lớn trên thế giới. Năm 2022, xuất khẩu loại trái cây này giúp nước ta thu về hơn 430 triệu USD.

Gần đây, các dòng sầu riêng Malaysia và Thái Lan cũng đổ bộ thị trường Việt. Không chỉ cơm sầu Musang King, các cửa hàng đang đua nhau rao bán hàng chục loại sầu riêng nguyên quả nhập khẩu. Đáng chú ý, sầu nguyên trái hàng ngoại được bán với mức giá cao chót vót, gấp 3-5 lần giá sầu Ri6 và sầu Monthong trồng ở nước ta.

Nhót chín ở ngoại thành giá rẻ như rau, vào nội thành là hàng đắt đỏ

Ở thủ phủ nhót Dương Liễu (Hoài Đức, Hà Nội) giá loại quả chua chua ngọt ngọt này chỉ từ 7.000-15.000 đồng/kg, rẻ như rau.

Nhưng vào đến chợ, hay được bán rong trên các tuyến phố ở nội thành, nhót chín thành hàng đắt đỏ. Trên các tuyến phố ở khu vực nội thành Hà Nội, nhót chín được bán với giá 100.000 đồng/kg.

Dừa xiêm hút hàng, tăng giá dịp nắng nóng

Hiện nay, vào cao điểm mùa nắng, trái dừa xiêm ở địa bàn tỉnh Tiền Giang và Bến Tre rất hút hàng, giá tăng vọt giúp các nhà vườn tăng thu nhập. Dừa xiêm giống Mã Lai (vỏ vàng) giá từ 60.000 - 65.000 đồng/chục (12 quả); giống dừa Xiêm Xanh (vỏ xanh) giá trên 70.000 đồng/chục, tăng hơn tháng trước 15.000 đồng/chục.

Theo các cơ sở thu mua dừa tươi, giá trái dừa xiêm còn có chiều hướng gia tăng do nhu cầu nước giải khát trên thị trường hiện rất cao.

Tăng hơn 600 nghìn chỗ, giá vé máy bay lập tức hạ nhiệt

Đáp ứng nhu cầu đi lại tăng bùng nổ dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, các hãng hàng không trong nước tăng hơn 620.000 chỗ ngồi trên các tuyến, nhờ đó giá vé máy bay lập tức giảm nhiệt.

Theo khảo sát trên trang đặt vé ViBooking, chặng Hà Nội - Phú Quốc dịp lễ 30/4-1/5, giá vé máy bay khứ hồi còn trên dưới 6 triệu đồng tại Vietnam Airlines và Vietjet Air, giảm so với mức gần 8 triệu cách đây hai tuần. Từ TP.HCM đi Phú Quốc, giá vé cũng chỉ còn 3,5-3,7 triệu đồng, giảm so với mức giá có thời điểm lên tới 5,5 triệu đồng cách đây hơn 10 ngày.

Hạnh Nguyên