Tận dụng chuối thừa sau Tết làm 7 món ngon

Chuối thừa sau Tết, chị em hãy tận dụng làm những món tuyệt ngon này để tránh lãng phí nhé!

XÔI BỌC CHUỐI NƯỚNG

Nguyên liệu:

- 5 - 6 quả chuối sứ bóc vỏ; 500gr gạo nếp; 200gr nước cốt dừa; 370ml nước lạnh; 1/2 muỗng cà phê muối

- 50gr đường lạc rang giã nhỏ; lá dứa

- Nấu nước cốt dừa: 400ml nước cốt dừa 300ml nước lạnh 20gr đường 1/3 muỗng cà phê muối cùng với vài cọng lá dứa nấu sôi với lửa nhỏ. Pha 1 muỗng cà phê bột năng 2 muỗng canh nước cho vào nồi nước cốt dừa đang sôi vừa đổ vừa khuấy để khỏi bị vón cục.

Thực hiện:

- Nếp ngâm vài tiếng, sau đó vo sạch, cho vào nồi nấu cơm điện cùng với nước lạnh, nước cốt dừa, muối và 2 lá nếp (lá dứa). Bật nút nấu chín. Khi nếp chín cho đường vào, bật nút nấu thêm 5-7 phút là xong. (Yêu cầu xôi hơi nhão mới ngon các bạn nhé).

- Trải 1 miếng màng bọc thực phẩm lên bàn, cho xôi vào giàn mỏng. Cho chuối vào cuộn tròn xôi bao bọc hết quả chuối.

- Xé lá chuối từng miếng dài nhỏ lấy 1 miếng lá chuối bọc chiều dài, và 1 miếng bọc chiều ngang, giấu mép dán phía dưới rồi xếp lên khay.

- Cứ thế làm hết các trái chuối còn lại.

- Cách nướng: Mở lò nướng 250 C độ (nói chung là cần mở lò ở nhiệt độ thật nóng). Cho khay chuối vào nướng 20-23 phút. Đừng nướng lâu quá cơm nếp sẽ bị khô không ngon.

Xếp chuối ra dĩa, cắt miếng vừa ăn rồi rưới nước cốt dừa và rắc lạc rang lên mặt.

BÁNH CHUỐI RÁN

Nguyên liệu:

- Chuối tiêu hoặc chuối tây; 200gr bột gạo; 100gr bột mì; 250ml nước cốt dừa; 170ml nước lạnh; 1 muỗng cà phê nước cốt chanh; 1/2 muỗng cà muối; 30gr đường.

Thực hiện:

- Chuối lột bỏ vỏ và chỉ, cắt làm đôi. Cho từng miếng chuối vào màng thực phẩm.

- Sau đó ép hơi dẹp. Cho bột, nước cốt dừa, nước lạnh, muối, nước chanh, đường hòa chung trong 1 cái tô.

- Bắc chảo dầu lên bếp, chờ dầu hơi nóng, nhúng chuối vào tô bột rồi cho vào chảo dầu chiên với lửa vừa. Khi chuối hơi vàng thì vớt chuối ra, cho vào tô bột nhúng lần hai, rồi cho miếng chuối trở lại chảo dầu tiếp tục chiên.

Khi thấy miếng chuối vàng giòn thì gắp ra đĩa có lót giấy thấm dầu. Với cách pha bột này bạn sẽ có bánh chuối rán vừa giòn vừa thơm và béo ngậy mùi nước cốt dừa.

KEM CHUỐI

Nguyên liệu:

- 15 quả chuối chín

- 400ml nước cốt dừa; 200ml nước lọc; 50g đường; 40g bột năng; 1 ống vani (nếu có); 3g muối; 100g lạc rang giã nhỏ

Cách làm:

- Cho nước lọc, nước cốt dừa, đường, muối, vani, bột năng vào xoong khuấy đều rồi bắc lên bếp đun nhỏ lửa, vừa đun vừa khuấy đến khi bột sôi và sánh lại thì tắt bếp để nguội.

- Chuẩn bị túi kính để bọc kem. Rọc một bên túi để hở. Chuối bóc vỏ cho vào giữa bao nilon rồi dùng dao to bảng ép mỏng.

- Cho một thìa canh nước cốt lên chuối rồi rắc lạc rang lên.

- Lật mặt chuối bên kia và làm tương tự, dùng tay ép nhẹ cho nước cốt dàn đều rồi gập phần bao nilon thừa lại. Làm tương tự đến khi hết chuối. Cho kem chuối vào tủ lạnh ngăn đá khoảng 4-5 tiếng là có thể thưởng thức. Đây là cách tận dụng chuối thừa sau Tết vô cùng hiệu quả phải không nào?

CHUỐI TẨM CỐT DỪA

Nguyên liệu:

- 50g 30g đường cát

- 120 ml nước; 2 quả chuối tiêu chín, thái lát dày khoảng 5cm; 2 hạt dẻ (tùy ý); 15g hạt vừng; ¾ chén nước cốt dừa

- Muối

Cách làm:

- Trong một chảo, cho đường và nước vào đun sôi. Chuối thái lát dày 5cm. Thêm hạt dẻ và chuối vào, vặn nhỏ lửa để hơi sôi và nấu trong 10 phút.

- Tắt bếp, chia chuối và hạt dẻ đều sang hai bát. Trộn vừng với nước cốt dừa rồi đổ vào hai bát chuối sao cho lượng vừa đủ.

- Nêm một ít muối nếu thích rồi dùng ngay chuối tẩm cốt dừa.

CHÈ CHUỐI

Nguyên liệu:

- Nếp than: 200g

- Chuối : 2-3 quả

- Đường: 200g (tùy độ ngọt của bạn)

- Nước cốt dừa

Cách làm:

Nếp than (nếp cẩm) mua về vo sạch, ngâm nếp than khoảng 7-8 tiếng hoặc ngâm qua đêm để khi nấu sẽ nhanh hơn. Vo nếp than lần nữa rồi cho vào nồi áp suất, đổ nước cách mặt gạo khoảng 2cm, ninh mềm khoảng 1h (thời gian bạn nên thử để kiểm tra độ mềm dẻo của nếp).

Cho 100g đường vào nồi chè nếp than đun thêm 2 phút để tường tan và ngấm chè.

Trong lúc đợi nếp than thì chuối lột vỏ, cắt miếng mỏng khoảng 0.5-1 cm.

Đổ 50g đường cát vào để khoảng 15 phút cho đường tan và ngấm vào chuối.

Đặt chảo lên bếp cho chuối vào sên đến khi thấy đường tan chảy có màu caramen thì tắt bếp. Trong lúc đó bạn đổ 30ml nước cốt dừa với 50g đường thêm 10ml nước đun sôi lăn tăn và để nguội. Cho phần chuối chiên vào nồi chè nếp than dùng muôi khuấy đều.

Múc chè chuối nếp than ra bát, khi ăn rưới phần nước cốt dừa lên. Chè chuối nếp than ăn nóng hay lạnh đều rất ngon.

BÁNH MÌ CUỘN CHUỐI

Nguyên liệu:

- 5 lát bánh mì sandwich, 2 quả chuối, 2 quả trứng

Cách làm:

Dùng dao hoặc kéo cắt bỏ phần vỏ ngoài của các lát bánh mì. Cho chuối vào bát dầm nhuyễn. Múc chuối nghiền lên trên lát bánh mì, sau đó cẩn thận cuộn lại và ấn xuống.

Đập trứng ra bát, đánh đều, sau đó dùng cọ để quét chất lỏng trứng lên miếng bánh mì đã cuộn. Lưu ý ngoại trừ bề mặt dưới cùng của cuộn bánh mì, quét chất lỏng trứng lên tất cả những nơi bạn có thể nhìn thấy.

Lót giấy nến lên khay nướng, sau đó đặt các cuộn bánh mì lên.

Cho khay vào rãnh giữa của lò nướng, nướng bánh khoản 20 phút ở nhiệt độ 160 độ C. Bạn nên điều chỉnh nhiệt độ và thời gian tùy theo lò riêng, để ý quan sát màu của bánh qua cửa kính. Sau khi bánh được sẽ có màu hơi nâu một chút.

Món bánh mì cuộn chuối nướng này ăn có vị ngọt tự nhiên của chuối, nếu thích ngọt bạn có thể cho thêm chút đường bột hoặc đường cát vào chuối nghiền.

Bánh sém vàng thơm nức, thưởng thức cùng cốc sữa ấm vào buổi sáng thì còn gì bằng!

BÁNH CHUỐI NƯỚNG

Nguyên liệu:

Phần 1: Hỗn hợp khô gồm: 250 gr bột mỳ, 2 gr baking soda, 3 gr baking powder, 150 gr đường bột trộn đều.

Phần 2: Hỗn hợp ướt gồm: 175 gr nước cốt dừa (lon), 125 gr dầu ăn, 2 quả trứng gà, 5ml nước vani. Dùng phới lồng khuấy đều.

Phần 3: 3 quả chuối chín cắt lát, vắt một thìa nước cốt chanh rồi dùng nĩa dầm nhuyễn. Sau có cho một ít nho kho vào cùng.

Cách làm:

- Hỗn hợp ướt đã khuấy đều bạn rây hỗn hợp khô vào dần, vừa rây vừa đánh để hỗn hợp hòa quyện.

- Cho chuối dầm và nho khô vào hỗn hợp trên. Rồi lấy phới trộn đều.

- Cắt lát khoảng 2 quả chuối lót dưới đáy khuôn nướng hoặc bạn dùng để trải lên bề mặt bánh sau khi đổ bột đều được.

- Cho bột bánh vào khuôn bạn chuẩn bị. Nướng bánh ở nhiệt độ 160 độ C trong vòng 60 phút, chú ý làm nóng lò 10 phút trước khi nướng. Bánh sau khi nướng xong úp ra rãnh để nguội và thưởng thức. Bánh chuối, cốt dừa nướng sẽ là một món bánh gây nghiện cho những người thích của ngọt.

Bạn hãy thử làm vừa giải quyết được chuối và nho còn lại sau Tết vừa có được một món bánh thơm phức cho cả nhà thưởng thức.

Theo phunuvietnam.vn