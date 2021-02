Những loài hoa trưng Tết mang vượng khí rước tài lộc vào nhà

Mỗi loài hoa đều có màu sắc, biểu tượng riêng. Trong truyền thống dân gian từ trước đến nay, hoa, cây cảnh mang sắc màu rực rỡ, tươi tắn sẽ tô điểm cho ngôi nhà mỗi dịp Tết đến xuân về. Không những thế, mỗi loài hoa còn có những biểu tượng riêng, mang hàm ý may mắn, tài lộc, phú quý cho gia đình. Trong đó, có những loài hoa được dân gian ưa chuộng từ trước đến nay, không thể thiếu vắng trong dịp năm mới.

Hoa đào

Cây hoa đào được xem là tinh hoa của Ngũ hành, theo phong thủy cây này có thể trị bách quỷ nên khi đón năm mới ta thường thấy các gia đình hay trồng đào trước cửa nhà. Hoa đào còn là biểu tượng cho sự đổi mới và sức sinh sôi phát triển mạnh mẽ.

Theo truyền thuyết xưa thì hoa đào trồng ngày tết là phong tục để đuổi ma quỷ, đuổi thứ xui xẻo ra khỏi nhà trong năm cũ để đón 1 năm mới nhiều may mắn tài lộc hơn, mọi người trong gia đình sẽ có nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong năm mới.

Đặc biệt, ở miền bắc, vào dịp tết cổ truyền hầu như mọi người đều lựa chọn cây đào để trưng bày trong không gian nhà cửa. Dường như chưa có đào là chưa thấy không khí tết. Ngày nay, mọi người trưng bày đào với ý nghĩa thể hiện mong ước năm mới mọi điều mới mẻ, mạnh mẽ sinh sôi, phúc lộc đầy tràn,...

Theo kinh nghiệm, khi chọn hoa đào nên chọn cành hoa đào tết phân bổ đều, không chọn tán đào quá lệch riêng với đào rừng thì cây hoa đào càng ngoằn ngoèo uốn lượn sẽ đẹp hơn. Đối với đào tết thì nên chọn cây hoa có đủ 4 phần hoa, nụ, lộc và quả vì đây là tượng trưng cho 1 năm no đủ, đầy đủ và trọn vẹn trong năm mới của gia đình bạn.

Hoa mai

Đây là loài hoa quen thuộc mà người miền Nam hay chơi dịp Tết đó là hoa mai. Năm cánh hoa mai được xem là 5 vị thần cát tường, chúng biểu tượng cho ngũ phúc: Hạnh phúc, vui vẻ, thuận lợi, hòa bình và trường thọ. Màu vàng của loại hoa này biểu tượng cho sự phú quý và giàu sang.

Trong khi người miền Bắc cứ phải chọn hoa đào thì người miền Nam lại trưng hoa mai nhiều vào ngày Tết Nguyên đán. Khí hậu miền nam vốn thích hợp để trồng mai. Hơn thế, sắc mai vàng rực rỡ hợp để biểu tượng cho tính cách người miền Nam.

Màu vàng trong quan niệm dân gian là màu của sự vương giả, quyền quý. Thế mới có chuyện ngày xưa Vua chúa chuộng những thứ có màu vàng. Hoa mai có màu vàng rực rỡ vì thế mà trở thành loài hoa tượng trưng cho sự cao sang, quyền quý.

Theo quan niệm dân gian nhà nào hoa mai nở càng nhiều thì càng may mắn, trong năm mới làm ăn phát tài và giàu sang. Lựa chọn những cành mai có dáng gốc to, da sần sùi, nhiều nhánh to, nhánh nhỏ, nhánh khẳng khiu và nếu mọc rong thì càng tốt cùng với đó là hình thể: Chân quỳ, Hạc bay, Phụng Hoàng… Khi chọn mai tết các bạn cần lưu ý chọn hoa mai có dáng cân đối, thân càng to càng sần sùi càng tốt, không nên chọn hoa mai ngày tết quá nhiều nhánh, trên cây hoa mai nên chọn cây có hoa to, nụ nhìn mập mạp, chọn cây có nhiều mầm non nữa là tốt nhất.

Hoa mai là một trong bốn loài hoa quý, tượng trưng cho phẩm chất cao đẹp của đấng quân tử. Đặt một chậu mai trong nhà vào dịp Tết đến xuân về sẽ mang lại sự vui vẻ và cát tường. Sắc vàng rực rỡ của hoa mai tượng trưng cho hành Thổ trong âm dương ngũ hành, biến loài hoa này trở thành một trong những loài hoa mang đến thịnh vượng, phú quý, phúc khang cho gia đình chủ. Đặc biệt nếu hoa nở đúng vào đêm giao thừa thì may mắn chắc chắn sẽ đến với mọi người trong nhà trong năm mới.

Hoa Lan

Vẻ đẹp của hoa lan được coi là biểu tượng cổ điển tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở trong phong thuỷ. Hoa lan mang lại năng lượng giúp cân bằng những sự đổ vỡ. Nó cũng là biểu tượng trong việc giúp tìm kiếm sự hoàn hảo trong bất kỳ lĩnh vực nào cho cuộc sống của con người. Hoa lan trưng bày trong dịp tết mang nét đẹp của sự phú quý, may mắn. Hiện nay, mọi người rất ưa chuộng các dòng địa lan, lan hồ điệp,... để trang trí trong dịp tết.

Hoa lan vốn có nhiều màu sắc. Và mỗi màu lại mang ý nghĩa riêng biệt. Nhưng tựu trung, loài hoa này tượng trưng cho sự chiến thắng cao quý. Bởi nó được xem là phần thưởng dành để vinh danh người anh hùng Hy Lạp thời cổ đại.

Nhưng đối với người Trung Hoa thì hoa lan còn mang ý nghĩa trị bệnh thần kỳ. Thế nên, hoa lan trở thành loài hoa trưng Tết cổ truyền ở nhiều quốc gia vì vẻ đẹp lẫn ý nghĩa cao quá của nó.

Dần dà, loài hoa này được thêm thắt nhiều ý nghĩa hơn. Được các gia đình Hoàng gia chuộng nên loài hoa này được xem là biểu tượng của sự sang trọng, phú quý. Hoa lan được trưng trong nhà ngày Tết mang đến không gian sống vẻ đẹp kiêu kỳ, quý phái và sang trọng.

Hoa cúc

Ngoài hoa đào, hoa mai trước cửa nhà mỗi gia đình Việt thường sẽ có sự xuất hiện của chậu hoa cúc. Đây cũng là một trong số ít những loài hoa nở rực rỡ nhất vào dịp xuân sang. Nhưng, ngoài việc nở đúng mùa thì hoa cúc còn ẩn chứa nhiều tầng lớp ý nghĩa khác.

Tuy hương sắc giản dị nhưng hoa cúc lại là biểu tượng của sự tinh khiết, thanh cao và nằm trong bộ hoa tứ quý vốn được người xưa tôn vinh. Hoa cúc còn mang đến sự trường thọ, tăng thêm phúc phần, có khả năng trợ giúp ổn định khí trường từ trường.

Trong đó hoa cúc vàng tượng trưng cho sự sống, phúc lộc và niềm vui. Hoa cúc với đặc điểm "Diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa" đã hàm ý tượng trưng cho khí tiết kiên trung của người quân tử. Vì hoa cúc ưa khí hậu thoáng mát, thích hợp với những nơi đủ ánh sáng nên đặt loại hoa này ở ban công hoặc gần cửa sổ là phù hợp nhất.

Trong phong thủy, hoa cúc là loài hoa tượng trưng cho sự hoan hỉ, tăng thêm phúc lộc, sự hiếu thảo, lòng cao thượng và trường tồn.

Trong những câu chuyện về lòng hiếu thảo, có một sự tích về loài hoa cúc trắng được nhiều người Việt thuộc nằm lòng. Loài hoa này mang ý nghĩa hiếu thảo cũng vì thế.

Ngoài ra, hoa cúc vàng còn tượng trưng cho khí tiết của người quân tử. Người xưa hay sử dụng hình ảnh 4 loài cây: tùng-cúc-trúc-mai để nói về người quân tử ở đời.

Trưng hoa cúc ngày Tết, bạn cần lưu ý đặt chậu nơi nhiều ánh sáng. Như thế mới mang lại nguồn năng lượng phong thủy tích cực. Đồng thời hút tài lộc dồi dào cho gia đạo được yên ấm.

Hoa đồng tiền

Đây là loài hoa tượng trưng cho hạnh phúc. Nó mang ý nghĩa về vẻ đẹp và sự diệu kì, mang đến sự tươi sáng và vui vẻ, không những thế còn thể hiện sự trong sáng tình yêu và lòng ca ngợi. Cánh hoa xòe rộng màu sắc tươi sáng thể hiện sức sống vô cùng mãnh liệt.

Nhiều người tin rằng chính sắc màu tươi tắn và cái tên trùng hợp ngẫu nhiên của loài hoa này là điềm báo mang đến thịnh vượng cho gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình nhất là khi nó được trang hoàng trong những ngày Tết đến.

Trong phong thủy, hoa đồng tiền ngoài biểu tượng của tài lộc còn là biểu tượng cho niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và tuổi thọ. Đặc biệt loài hoa này có nhiều màu sắc như màu trắng, màu đỏ, màu vàng, mỗi màu thể hiện một ý nghĩa khác nhau. Hoa đồng tiền màu vàng thể hiện sự hạnh phúc, hoa màu trắng thể hiện sự tinh khiết và hoa màu đỏ - tình yêu nồng thắm.

Lãi suất giảm xuống thấp, dòng tiền có xu hướng đổ vào đầu tư bất động sản

15 loại cây cảnh mang ý nghĩa rước tài lộc, phú quý vào nhà Thị trường hoa cây cảnh Tết 2021 đã rất nhộn nhịp, 15 loại hoa cây cảnh dưới đây không những đẹp rực rỡ mà còn mang ý nghĩa phong thủy rước tài lộc, phú quý vào nhà dịp năm mới.

Theo nhipsongkinhte.toquoc.vn