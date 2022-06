Vợ hào hứng “bóc phốt” chồng để câu like trên Facebook

Ngày trước thi thoảng anh Quân lại nhận được tin nhắn của bạn bè: “Mày nổi như cồn rồi, được vợ đưa lên sóng”.

Anh Nguyễn Đức Quân sinh năm 1985, thường xuyên được vợ mình đưa lên Facebook. Những thông tin đưa lên đó không phải là tin hay, hình ảnh đẹp, hạnh phúc của gia đình mà vợ anh thường “bóc phốt” chồng.

“Kiếp sau không bao giờ lấy chồng lùn, chồng gì được 1m65” vợ anh Quân than thở trên Facebook. Đến cơ quan, bạn bè đồng nghiệp hỏi anh Quân trong chuyện kia cũng “lùn” hay sao để vợ than thở như vậy. Anh Quân giật mình không hiểu chuyện gì cho đến khi mở Facebook ra thấy vợ tag dòng trạng thái vào với hàng trăm like và bình luận khác nhau.

Có lúc, vợ anh lại tag nhẹ: “Chồng người đánh Bắc dẹp Đông, chồng em ở nhà cày phim Hàn Quốc các bác ạ. Ông có hai con điện thoại Iphone cùi bắp hết pin con này, chuyển sang con khác. Kiếm tiền ấy à, hắn bảo đó là việc của tương lai”…. Hay “chồng người đi sớm về hôm, chồng em nằm khểnh dương cung bắn mèo”… kèm theo đó là những bức ảnh vợ chụp trộm khi chồng ngủ.

Ảnh minh hoạ cho bài viết

Đó là 1 trong hàng trăm status mà vợ anh Quân viết về mình. Những ngày đầu, anh Quân còn để ý, bạn bè đồng nghiệp còn kháo nhau chuyện vợ hay bóc mẽ chồng lên Facebook nhưng lâu dần thành quen.

Qua con mắt của vợ, hình ảnh của anh Quân là một người chồng luộm thuộm, bê tha, bẩn thỉu, lười biếng, không có gu thẩm mỹ, thậm chí tiền cũng không có.

Tuần trước, anh Quân mua bộ quần áo mặc cho mát. Mang về, anh để trên bàn chưa kịp cho máy giặt. Vợ anh ngay lập tức chụp ảnh post lên Facebook kèm dòng trạng thái “bóc mẽ” là: “người ta dùng hàng hiệu nọ, hiệu kia còn chồng tôi cứ 100k/ba món xài thoải mái”.

Gần 10 năm nay, chuyện bị vợ mang ra câu like trên Facebook là bình thường thậm chí vợ anh còn viết: “Sống với chồng để con có bố, là phụ nữ phải tự lập cho bản thân”. Nhiều người còn tưởng vợ chồng anh ly thân, không hạnh phúc.

Gần đây, anh Quân đi liên hoan công ty, khi uống vài chén đồng nghiệp còn khuyên anh Quân: “Uống đủ thôi không mai lại lên sóng”. Anh nghe là hiểu người ta nói gì. Y như rằng, sáng hôm sau vợ anh đã cho chồng một bài văn tả cảnh chồng say mà 90% đã được chị vợ mô đi phê lên "thành câu chuyện Chí phèo thời hiện đại, khiến anh chồng vuốt mặt không kịp".

Người bạn thân hỏi anh Quân: “Sao cứ để vợ chém đểu thế?”. Anh Quân chỉ cười, mạng xã hội chỉ là ảo, vợ chồng sống thực với nhau như thế nào mới là quan trọng. Tuy nhiên, vợ anh kết bạn với cả công ty nên những xì xèo, bàn tán cũng xảy ra không ít. Người hiểu thì cho qua còn những người không hiểu họ lấy điều đó ra để “cà khịa”.

Mẹ anh trước cũng tưởng con trai mình bê tha như lời con dâu kể trên mạng. Nhiều lần bà gọi cho con trai chỉnh đốn lối sống. Anh Quân chỉ vò đầu, gãi tai nói rằng “mạng mẽo mẹ tin làm gì?”. Về quê, nhiều người quen cũng cười bảo với anh Quân, “sống sao cứ để vợ chê bai trên mạng thế”. Có người còn thương cảm với anh, chắc do kém cỏi hơn vợ. Nhưng sự thật, thu nhập của anh gấp 3, 4 lần của vợ.

Anh Quân cũng nhiều lần góp ý với vợ về việc không nên lấy hình ảnh người chồng xấu xí lên Facebook nhưng vợ anh nói điều đó là bình thường. Cô ấy cho rằng “Đàn bà khoe hạnh phúc, khoe chồng thành đạt giờ nhàm chán, phải đi ngược “sóng” mới vui, mới có nhiều like”. Trên trang cá nhân của vợ anh, lâu lâu, lại có người nhắc không thấy chị Hà cho anh Quân lên sóng để chị em đọc cho vui.

Biết tính vợ như vậy, anh Quân cũng chẳng để ý nhưng đôi khi được tag nhẹ được bạn bè xì xào anh cũng ngại. Có người còn nghĩ anh ăn bám vợ. Anh coi đó là cuộc sống ảo. Nhưng khi cuộc sống ảo ảnh hưởng tới cuộc sống thật anh tự hỏi phải chăng đã nuông chiều vợ trên mạng xã hội nhiều quá.

Theo www.phunuonline.com.vn