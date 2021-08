Mùa dịch Lã Thanh Huyền bận gấp đôi nhưng vẫn dành thời gian cùng con trai tưới cây, nuôi cá

Lã Thanh Huyền (SN 1985) luôn được người hâm mộ ưu ái gọi với cái tên "nữ diễn viên đại gia". Ở tuổi 36, cô khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có trong tay những thứ mà nhiều người mong ước: một gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công, bạn bè mến mộ và nhan sắc rực rỡ.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, nữ diễn viên "Zippo, mù tạt và em" hiện đang là tổng giám đốc một công ty riêng và điều hành hệ thống siêu thị gia đình. Cô còn lấn sân sang kinh doanh trang sức, bất động sản.

Diễn viên Lã Thanh Huyền

Với nhiều sao Việt khác, những ngày giãn cách xã hội, họ thường ở nhà thảnh thơi nhưng Lã Thanh Huyền thì khác, cô nàng bận gấp nhiều lần ngày thường. Cùng Infonet tìm hiểu cuộc sống của nữ diễn viên trong những ngày này nhé!

Trong những ngày Hà Nội thực hiện Chỉ thị 16 nhằm phòng chống dịch Covid-19 lây lan diện rộng, Huyền và gia đình đã thực hiện giãn cách ra sao?

Hiện nay ở Hà Nội, công tác phòng dịch đang được thực hiện rất nghiêm ngặt. Bản thân Huyền và gia đình cũng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Chính phủ, ví dụ như là sẽ không ra đường nếu như không có việc cần thiết và chỉ ở trong nhà.

Bình thường mọi người sẽ được nghỉ nhưng do đặc thù công việc của mình là kinh doanh ngành thực phẩm thiết yếu nên mình vẫn phải làm việc, thậm chí còn làm việc gấp đôi gấp ba ngày bình thường.

Mình luôn đặt công tác an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng nên được lên hàng đầu. Mình nghĩ là sự an toàn sức khỏe của một người sẽ mang lại sự an toàn của cả xã hội. Vì thế nên ai ai cũng phải nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Dịch bệnh ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống và công việc kinh doanh của Huyền?

Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các ngành nghề kinh doanh, tuy nhiên riêng ngành kinh doanh đồ thiết yếu thì vẫn được mở cửa để buôn bán cho mọi người. Thế nhưng mình cũng gặp khá nhiều khó khăn và trở ngại trong việc giao thương hàng hóa.

Bên cạnh đó mình phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân viên cũng như cho khách hàng. Đây cũng là 1 trong những vấn đề khó nhưng Huyền vẫn đang cố gắng để đảm bảo sự an toàn cao nhất mà vẫn phục vụ được khách hàng tốt nhất.

Hiện giờ Huyền kinh doanh rất nhiều mảng khác nhau từ bất động sản đến siêu thị bán lẻ, trang sức... Vì vậy, mình có rất nhiều công việc phải giải quyết, có những hôm phải làm việc với cường độ cao từ sáng sớm đến đêm muộn.

Là một người bận rộn như vậy, bạn sắp xếp mọi thứ thế nào để bản thân không cảm thấy áp lực và quá tải vì khối lượng công việc?

Mình đã quen với khối lượng và áp lực công việc nặng nên không quá căng thẳng. Dù gặp bất kể tình huống gì thì mình vẫn có thể bình tĩnh giải quyết. Phải nói rằng gần như là mình đã được rèn luyện để chống lại căng thẳng, áp lực. Mọi thứ mình đều sắp xếp khoa học, hợp lý.

Thêm vào đó mình cũng có người trợ lý giúp mình giải quyết rất nhiều vấn đề trong cuộc sống thường ngày.

Hiện giờ hệ thống siêu thị thực phẩm của mình có 8 chi nhánh với hơn 100 nhân viên. Các bạn trẻ làm việc rất nhiệt tình nên mình thấy may mắn trong việc quản lý điều hành.

Bản thân mình có 1 nguyên tắc làm việc là những việc quan trọng sẽ giải quyết trước, những việc ít quan trọng sẽ để sau. Như vậy mọi việc sẽ không bị dồn nén lại. Nhất là trong mùa dịch này, có nhiều việc thay đổi đòi hỏi mình phải ứng phó rất kịp thời để không ảnh hưởng đến kinh doanh, nhân viên và khách hàng yên tâm hơn.

Thời gian này Huyền có nhận dự án phim nào không? Giữa gia đình và sự nghiệp, bạn ưu tiên điều gì?

Thời gian này mình chưa nhận dự án phim mới bởi vì nhiều công việc phải giải quyết. Thêm vào đó mình vẫn phải chăm sóc gia đình. Bản thân Huyền luôn đặt gia đình là ưu tiên số 1.

Công việc có thể chủ động hoàn toàn về thời gian nên thường thì Huyền sẽ vào bếp nấu bữa tối cho gia đình. Cuối tuần sẽ dành thời gian chơi đùa với con trai, cùng con đọc sách xem phim, chơi những trò chơi.

Trong thời gian dịch bệnh như thế này, trẻ con rất buồn vì phải nghỉ học. Bố mẹ cần đồng hành cùng các con để con có thể chơi những trò chơi bổ ích chứ không để trẻ lúc nào cũng chơi game, hoặc là xem những trò chơi trên mạng.

Con trai của Huyền đã 9 tuổi nên không phải chăm sóc quá nhiều. Bạn ấy đã có thể tự vệ sinh cá nhân, ăn uống, tự giác học bài. Huyền chỉ dành nhiều thời gian ở cạnh con, tâm sự với con và nấu cho bạn ấy những món ăn yêu thích.

Thêm vào đó mình có thể chia sẻ những thú vui, dạy con chơi cờ, hay là hai mẹ con cùng hát karaoke, chăm sóc cây cảnh. Con mình có 1 chút năng khiếu về nghệ thuật nên Huyền rất thích bạn ấy tiếp xúc nhiều với nghệ thuật để có một tâm hồn bay bổng, vui vẻ và hạnh phúc.

Vườn trước vườn sau ở xung quanh nhà trồng rất nhiều cây nên hai mẹ con thường dành thời gian chăm sóc cây, tưới hoa, cho cá ăn... Mình muốn con trai hiểu thêm về cuộc sống xung quanh mặc dù chỉ ở trong nhà thôi.

Nữ diễn viên luôn dành thời gian cho việc đọc sách.

Ông xã có chia sẻ những công việc nhà và chăm sóc con cùng bạn trong thời gian này không?

Huyền rất may mắn có ông xã cực kỳ tâm lý, yêu thương vợ con. Anh ấy thường bên cạnh con, san sẻ việc nhà với vợ. Thực ra anh ấy chính là người nuôi dạy con nhiều hơn dù công việc của anh ấy cũng có rất nhiều áp lực.

Hôm nào mình mệt quá thì anh ấy sẽ vào bếp nấu ăn, chăm sóc mình những cái nhỏ nhặt như là chuẩn bị bồn tắm nước nóng, trang trí hoa tươi hoặc tinh dầu... để mình cảm thấy thoải mái.

Có người chồng như vậy mình cũng rất ít khi xảy ra mâu thuẫn trong gia đình. Mình thấy thời gian nghỉ dịch này cũng là cơ hội tốt để gia đình chúng ta có thêm thời gian dành cho nhau.

Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nữ diễn viên "Tình yêu và tham vọng" trong chuyến du lịch trước đây.

Không ít lần ông xã của Lã Thanh Huyền đích thân vào bếp chuẩn bị những món ăn ngon và bổ dưỡng.

Bạn có kế hoạch gì cho mình và gia đình sau khi đại dịch kết thúc không?

Huyền rất thích đi du lịch. Trước kia, khi dịch Covid-19 chưa bùng phát, một năm mình dành tới 2 đến 3 lần để đi cùng gia đình hoặc bạn bè. Cả nhà Huyền rất thích đi du lịch từ trong nước đến nước ngoài.

Vậy nên khi hết dịch mình nghĩ cả nhà sẽ có một chuyến đi dài để mọi người nghỉ ngơi, thay đổi không khí cũng như làm mới lại tâm hồn mình. Gia đình có thời gian bên cạnh nhau để khám phá vùng đất mới.

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này!

Mai Phương