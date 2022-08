8 mẹo vặt giúp món trứng rán ngon đẹp 'bất bại'

Món trứng rán được nhiều người yêu thích vì đơn giản, dễ làm và thơm ngon. Tuy nhiên, hãy tham khảo các mẹo rán trứng dưới đây để có món trứng rán hoàn hảo nhất.

1. Bột ngô sẽ tạo độ mịn cho trứng

Đánh trứng với một lượng nhỏ bột ngô sẽ tạo thành một khối dày, mang lại cho trứng rán một kết cấu rất mềm mịn.

Mẹo rán trứng này sẽ giúp món trứng có vị như thêm phô mai và mịn giống như nấu trong thời gian dài với nhiệt độ thấp. Trong khi thực tế bạn chỉ mất mấy phút để nấu món trứng này.

2. Đánh trứng với cream of tartar

Cream of tartar được biết đến với khả năng ổn định cấu trúc của các protein được đánh bông đến đỉnh cao cho bánh trứng đường hoặc kem đánh bông. Không có lý do gì không sử dụng mẹo vặt cho cream of tartar vào khi đánh trứng.

Bạn không cần nhiều bột cream of tartar để làm món này - bạn chỉ cần 1/8 thìa cà phê cho hai quả trứng (cộng với một chút muối để tạo hương vị). Đánh đều cho đến khi trứng có màu sáng và hỗn hợp mịn, sủi bọt. Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng máy đánh trứng.

Sau đó, đổ trứng đã đánh tan vào chảo có dầu nóng và đảo đều tay.

3. Thêm lòng đỏ trứng vào món trứng rán

Lòng đỏ cung cấp chất béo, hương vị và độ ẩm. Việc thêm lòng đỏ vào món trứng rán cho phép bạn nấu nó ở nhiệt độ cao mà không bị khô.

4. Thêm một ít mirin để có hương vị tomagoyaki

Mirin là một loại rượu gạo koji lên men từ Nhật Bản. Nó mang lại một hương vị ngọt ngào, mặn và rất dễ chịu có thể tìm thấy trong nhiều món ăn Nhật Bản, bao gồm cả tomagoyaki (trứng tráng cuộn ngọt hoặc cay).

Nếu bạn đang tìm kiếm một bữa sáng kiểu Nhật nhưng không có thời gian để cuộn trứng tráng đúng cách, bạn có thể chỉ cần thêm một ít mirin vào trứng và sau đó đánh như bình thường. Và bạn sẽ có được hương vị đích thực ngọt ngào của món tomagoyaki từ ẩm thực Nhật Bản.

5. Lắc thay vì đánh kem để tạo nhũ tốt hơn

Hóa ra lắc giúp kết hợp trứng thành một chất đồng nhất tốt hơn và nhanh hơn so với đánh tan.

Cho tất cả các nguyên liệu làm món trứng rán vào lọ hoặc hộp nhựa có nắp đậy và lắc đều, hỗn hợp không chỉ siêu mịn và nhũ hóa mà món trứng rán sẽ hoàn toàn đồng nhất về màu sắc và kết cấu. Tất cả thành quả tuyệt vời chỉ tốn khoảng 10 giây.

6. Trứng rán thơm ngon mà không cần phô mai

Nếu bạn là một fan hâm mộ của món trứng phô mai, chúng tôi có một công thức hay cho bạn. Quá trình nấu sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng nấu trứng ở nhiệt độ thấp nhất có thể cho phép lòng trắng từ từ đông lại thành một hỗn hợp chuyển sang màu cam sáng và đậm đà đến mức bạn tưởng rằng có một chút phô mai trong đó.

Làm món trứng kiểu custard (sữa trứng tráng miệng). Nếu bạn thích món trứng với hương vị phô mai nhưng không thêm phô mai, bạn sẽ cần nấu chúng ở lửa nhỏ.

Đánh bông cho đến khi lòng đỏ và lòng trắng kết hợp. Đun chảy một thìa bơ ở lửa vừa đến nhỏ, sau đó giảm lửa xuống thấp và đổ hỗn hợp trứng đã đánh bông vào chảo.

Hãy để hỗn hợp ấm lên, thỉnh thoảng khuấy cho đến khi bắt đầu hình thành các cục nhỏ. Tiếp tục khuấy cho đến khi bạn nhận được một khối kem giống như pho mát. Cho ra đĩa, rắc tiêu xay và ăn kèm với bánh mì nướng bơ.

7. Thêm chút phô mai vào món trứng tráng

Cần chú ý khi thêm các loại phô mai khác nhau vào món trứng rán. Phô mai bào và các loại phô mai tương tự rất thích hợp cho món này.

Thêm ricotta, phô mai sợi, phô mai kem, hoặc phô mai pimento vào chảo sau đó cho hỗn hợp trứng vào chảo sẽ tạo thêm hương vị và kết cấu tuyệt vời cho món trứng rán.

8. Nấu ở nhiệt độ thấp trong thời gian dài

Nếu bạn đang tìm kiếm một món "sữa trứng" có vị kem phô mai được nấu ở nhiệt độ rất thấp thì có một tin tuyệt vời dành cho bạn.

Bạn có thể đạt được một kết quả tương tự bằng cách cho hỗn hợp rất nhiều trứng lên đến 20 quả vào nồi hấp, sau đó hấp cách thủy ở nhiệt độ thấp trong thời gian dài.

Hạ Thảo