Theo nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, kết quả quan trọng nhất là đã thay đổi nhận thức của toàn xã hội về vai trò của ngành Du lịch trong nền kinh tế, dù trong những năm gần đây dưới sự ảnh hưởng của Covid-19 thì du lịch Bắc Yên đóng góp tích cực vào bức tranh phát triển kinh tế của Sơn La.

Bắc Yên là một huyện vùng cao của tỉnh Sơn La cách trung tâm thành phố Sơn La 100km về phía Đông, trước năm 2017 Bắc Yên vẫn được huyện nghèo của Tỉnh, với địa hình và thời tiết khắc nghiệt, kinh tế gặp nhiều khó khăn lạc hậu, đa số đồng bào thiểu số sinh sống, tệ nạn trồng cây cần sa, khai thác gỗ lâu diễn ra phức tạp nhức nhối.

Sau khi nghị quyết 08-NQ/TW đi vào thực tiễn

Sau khi nghị quyết đi vào cuộc sống, du lịch Bắc Yên được du khách cả nước biết đến như nơi lý tưởng để du lịch Núi. Bắc Yên có sự đa dạng về sắc màu văn hóa với nhiều dân tộc sống xen kẽ nhau, sản vật địa phương phong phú, khiến cho vùng đất có thể làm du lịch quanh năm với đa dạng các loại hình du lịch. Từ một vùng đất khó khăn nhưng chứa trong mình nhiều tiềm năng từ du lịch văn hóa, đến du lịch nông nghiệp. Sản vật nông nghiệp đa dạng nổi tiếng khắp nước như: Trà Tà Xùa, Táo Mèo, Rượu Hang Chú…

Tuy nhiên, đến hiện tại, Bắc Yên vẫn là điểm du lịch chưa được quan tâm đúng mức có phần lạc nhịp, khi nơi đây chủ yếu du lịch tự phát, chưa được sự quan tâm của Bộ, ngành, địa phương mặc dù có nhận thức rất đúng đắn về vai trò, vị trí và tiềm năng của Bắc Yên. Liên kết vùng quá khó khăn, đó là nhận định chung của những làm du lịch tại Bắc Yên.

Cùng nhận định này, anh Mùa A Tráng tại Bản Tà Xùa, xã Tà Xùa, Bắc Yên cho rằng: Chúng tôi có thiệt thòi khi không kết nối được thành cung du lịch nổi tiếng như: Sa Pa, Mộc Châu, Trạm Tấu, Hay Mù Căng Chải. Địa hình bị sông suối, núi cao chia cắt.

Anh Nguyễn Hải Hoàng công ty tổ chức du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Bắc Yên có thiệt thòi lớn so với các vùng du lịch khác khi địa hình núi đồi quá cao, cách điểm hai địa điểm du lịch nổi tiếng là Mộc Châu và Trạm Tấu quá xa, để di chuyển qua 2 điểm này khách du lịch phải ngồi tên xe khoảng 2 giờ di chuyển cho quãng đường khoảng 70km, điều đó rất khó để các công ty lữ hành đầu tư.

Chung nhận định về khó khăn tại Tà Xùa, anh Nguyễn Phúc – chủ khách sạn Sapa thông tin thêm: tôi nghiên cứu rất kỹ về Bắc Yên, rất thích hợp làm du lịch, có thể nói, sau Sapa tôi chọn Bắc Yên để phát triển du lịch, tuy nhiên, giao thông của Bắc Yên quá khắt nghiệt, chi phí vận chuyển lớn, làm giá thành xây dựng cao, tất cả chi phí này đều tính lên khách hàng, nên rất khó để để đón được khách hàng cao cấp đến với Bắc Yên. Đây là trở ngại rất lớn với tiềm năng của Bắc Yên, khi đường giao thông chưa được quan tâm đúng mức với tiềm năng khai thác của điểm du lịch mới này.

Giao thông là trở ngại lớn nhất đến phát triển du lịch tại Bắc Yên

Ảnh: Thu Thủy /vov giao thông

Giao thông khó khăn, Bắc Yên vẫn là huyện nghèo, kinh tế chậm phát triển, đời sống đa số nhân dân còn nhiều khó khăn, với đặc điểm địa hình đồi dốc, nhiều năm qua các thế lực thù địch, phần tử xấu triệt để lợi dụng kích động, tuyên truyền, lôi kéo người dân kém hiểu biết tham gia các hoạt động ly khai, tự trị, truyền đạo trái pháp luật… để giải quyết vấn đề này theo nghiên cứu độc lập của viện sĩ Nguyễn Tiến Hưng – Viện Khoa học chính sách và Pháp luật, thì chính quyền Bắc Yên cần làm tốt vấn đề an sinh cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là người H’ mông. Địa phận huyện Bắc Yên giáp với tỉnh Yên Bái nên rất phực tạp về an ninh, văn hóa và tôn giáo, do đó, chính quyền địa phương cần quan tâm đặc biệt đến an sinh cũng như giao thông để bà con dân tộc thiểu số tham gia vào nền kinh tế du lịch từ đó mới ổn định an sinh. Cách nhanh nhất là đầu tư và du lịch, khi mọi thành phần đều có thể tham gia vào nghành kinh tế du lịch.

Cũng theo ông Nguyễn Tiến Hưng, đây thời điểm rất tốt để đầu tư và hỗ trợ người dân khi cùng lúc giải quyết được rất nhiều mục tiêu nhất chúng ta vừa trải qua giai đoạn ảnh hưởng của Covid -19, có thể nói, một mũi tên trúng nhiều đích.

Thiết nghĩ, các Bộ ngành, chính quyền địa phương có thể lắng nghe và bàn giải pháp đưa du lịch Bắc Yên trở thành điểm du lịch trọng điểm của tỉnh, đưa du lịch Sơn La thành ngành kinh tế mũi nhọn của cả Nước.

