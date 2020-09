Hà Nội bước vào chu kỳ ô nhiễm không khí

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội sẽ gia tăng vào dịp cuối năm do ảnh hưởng của thời tiết.

Sáng 6/9, Tổng cục Môi trường có báo cáo về chất lượng không khí ở một số đô thị trong tháng 8. Theo đánh giá, chất lượng không khí ở hầu hết thành phố duy trì mức tốt thời gian qua.

Kết quả đo tại trạm quan trắc không khí tự động liên tục ở các đô thị miền Bắc, Trung, Nam cho thấy giá trị trung bình của nồng độ bụi PM2.5 nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, chất lượng không khí có dấu hiệu kém đi vào nửa cuối tháng 8.

Tại Hà Nội, thông số bụi PM2.5 trung bình cao hơn so với các đô thị khác dù vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Trong các ngày 20-31/8, chỉ số AQI có xu hướng cao hơn so với thời gian đầu và giữa tháng 8. Nồng độ bụi mịn ở ngoại thành cũng thấp hơn so với nội thành.

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc bước vào thời điểm ô nhiễm không khí do ảnh hưởng thời tiết. Ảnh: Duy Hiệu.

Tổng cục Môi trường cho biết theo quy luật hàng năm, từ tháng 9, thông số ô nhiễm trong không khí đặc biệt là bụi mịn PM2.5 có xu hướng tăng. Các đợt ô nhiễm không khí nặng có thể diễn ra. Vì vậy, các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng không khí thời gian tới.

Trong khi đó, đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội lý giải thành phố đang vào thời gian giao mùa, kèm theo nhiều sương mù vào sáng sớm, trời ít hoặc gần như không có gió, khiến ô nhiễm tích tụ trong lòng đô thị.

Bên cạnh đó, chất lượng không khí suy giảm một phần do người dân đốt vàng mã vào các ngày rằm.

"Hết tháng 9, thành phố vào chu kỳ không khí xấu trong năm, dự kiến chất lượng không khí sẽ duy trì ở mức này và cải thiện không đáng kể từ giờ đến cuối năm", vị này dự báo.

Trước đó, ngày 3/9, AirVisual xếp Hà Nội đứng đầu danh sách những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI 172.

Đây không phải lần đầu tiên Hà Nội lọt vào danh sách này. Vào mùa lạnh, từ tháng 10 đến tháng 3 hàng năm, thành phố thường đứng đầu bảng xếp hạng ô nhiễm. Đợt cuối năm 2019, chất lượng không khí ở thủ đô nhiều lần chạm ngưỡng nguy hại.

