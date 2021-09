Quảng Nam: Đi nhậu về, con rể dùng cây nứa đâm chết bố vợ

Sáng 13/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Nam Giang điều tra làm rõ vụ án mạng ở xã Đắc Pre.

Quảng Nam: Con rể dùng cây nứa đâm chết bố vợ (Ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, trước đó, Un Chinh (SN 1979) và vợ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Không tìm được tiếng nói chung, người vợ về nhà cha ruột là ông Pơloong Lâu (SN 1958) để ở.

Khoảng 18h30 ngày 12/9, sau khi đi nhậu về, Chinh đến nhà ông Lâu tìm vợ để đánh. Người vợ chạy thoát, Chinh tiếp tục xảy ra gây gổ, ẩu đả với ông Lâu.

Trong cuộc xô xát, Chinh dùng cây nứa dài khoảng 1m đâm vào cổ ông Lâu làm nạn nhân chết tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an xã Đắc Pre nhanh chóng đến hiện trường, khống chế bắt giữ đối tượng.

Sơn Tùng