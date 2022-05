Quảng Nam: Điều tra vụ nổ súng rúng động ở TP Hội An

Chiều 9/5, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam biết các đơn vị nghiệp vụ đang tích cực điều tra vụ nổ súng ở đường Lý Thái Tổ (TP Hội An) khiến một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h50 cùng ngày, nhóm 6 thanh niên đang ngồi nhậu ở quán Ba Dũng (đường Lý Thái Tổ) thì bị một đối tượng cầm kiếm tự chế xông vào chém.

Hậu quả, một người trong nhóm là Nguyễn Văn Hưng (trú TP Hội An) bị thương ở tay.

Hiện trường vụ nổ súng và cây kiếm tự chế (ảnh nhỏ)

Sau khi chém xong, nam thanh niên vứt cây kiếm, bỏ chạy ra đường. Khoảng 1 phút sau, một đối tượng cầm cây súng tự chế bắn 2 phát đạn vào 5 người còn lại khiến Phạm Nguyễn Văn Hiệp (trú TP Hội An) bị đa chấn thương vùng mặt và cổ.

Nạn nhân sau đó được đưa ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng điều trị do vết thương quá nặng. Tại hiện trường, công an thu giữ một cây kiếm tự chế.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với Công an TP Hội An truy tìm đối tượng gây án.

Hồ Ca