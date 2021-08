Xác định người khoe là tiến sĩ, chửi bới, đòi 'thông chốt' kiểm soát dịch

Chiều 16/8, trao đổi với PV Infonet, bà Nguyễn Thị Nam, Chủ tịch UBND xã Đặng Xá cho biết: “Cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý người đàn ông khoe là tiến sĩ, đi xe không mũ bảo hiểm, đòi 'thông chốt' kiểm soát dịch”.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Nam – Chủ tịch UBND xã Đặng Xá (huyện Gia Lâm, Hà Nội) cũng thông tin: “Ban đầu cơ quan chức năng tiến hành xử phạt người đàn ông này khoảng 3-4 lỗi đó là không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm… Người này vi phạm những lỗi gì thuộc thẩm quyền xử phạt của Ủy ban xã thì xã tiến hành phạt còn những lỗi gì thuộc thẩm quyền công an xử lý thì công an xử phạt”.

Người đàn ông tự xưng là tiến sĩ tại chốt kiểm dịch (ảnh cắt từ clip).

“Người đàn ông khoe là tiến sĩ, đi xe không mũ bảo hiểm, đòi 'thông chốt' kiểm soát dịch không phải ở ngoài vào mà người này đang tạm trú trên địa bàn xã nhưng có hậu khẩu thường trú ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội”, bà Nguyễn Thị Nam thông tin thêm.

Theo bà Nguyễn Thị Nam, đến lúc này, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ chưa có kết quả cuối cùng, nên chưa thông tin cụ thể được. Có thông tin gì thêm UBND xã sẽ thông tin sau cho báo chí…

Còn lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết lực lượng chức năng đang tiến hành lập hồ sơ, xử lý nghiêm trường hợp này. Người đàn ông nói trên không làm việc tại VTV, đi xe trong tình trạng say xỉn. Cơ quan công an huyện đang chỉ đạo lập hồ sơ xử lý”.

Như Infonet đã đưa tin, vào sáng 16/8, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông có biểu hiện say xỉn, liên tục chửi bới, xúc phạm lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phòng chống dịch khi được yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ trong đêm.

Được biết, sự việc xảy ra lúc khoảng 0h20 ngày 16/8, tại chốt kiểm dịch số 12, khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Theo hình ảnh ghi nhận trong đoạn clip, người đàn ông mặc áo trắng lịch sự nhưng có biểu hiện say rượu, ban đầu không đeo khẩu trang, đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, khi đến chốt kiểm soát dịch thì bị lực lượng lượng trực chốt yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ và nhắc nhở đeo khẩu trang.

Bị nhắc nhở, người đàn ông này quát lớn, tự xưng là tiến sĩ và có hành vi, lời nói xúc phạm lực lượng chức năng.

Cự cãi không được, người đàn ông hậm hực đi ra ngoài, lên xe máy rồi rồ ga phóng đi, để lại lời thách thức lực lượng chức năng "Bắt đi, cứ chờ đấy". Tuy nhiên, sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt đã đuổi theo và đưa ông này về trụ sở cơ quan công an để lập biên bản vi phạm.

Tân Trường