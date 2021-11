Vụ án giết người đốt xác chấn động Hải Dương: Hành trình phá án

Khi chiếc ô tô Mazda CX5 BKS 34A-298.70 được phát hiện phủ bụi ở khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ, phường Đại Kim, TP Hà Nội cùng với sự mất tích của anh Dương Công Cường (SN 1974, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), dư luận dấy lên nhiều nghi ngại về một vụ trọng án đã xảy ra. Cơ quan Công an càng rốt ráo hơn trong việc truy tìm tung tích anh Cường để mở lối cho những cánh cửa khác trong hành trình phá án. Thế nhưng, để tìm ra tung tích nạn nhân và đưa kẻ gây án ra ánh sáng là một hành trình ròng rã với những cuộc đấu trí đầy căng thẳng.

Lối lên gác xép, nơi Cao Tài Năng gây án.

Những đêm trắng

Thượng tá Phạm Phi Hùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương nhớ lại: Đối tượng nghi vấn rất cảnh giác và luôn tìm cách che giấu hành vi phạm tội. Vợ chồng Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng đều là những người có học thức. Năng đã tốt nghiệp Đại học Bách khoa còn Mừng đang là giảng viên Trường Cao đẳng Dược Trung ương. Trong cuộc sống hằng ngày, vợ chồng Năng, Mừng là người rất quan tâm đến việc nuôi, chăm sóc con; không giao du với các đối tượng xấu và liên quan đến các vấn đề mặt trái của xã hội...

Ngày 15-6-2021, Đại tá Lê Ngọc Châu - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh với đối tượng Cao Tài Năng, nghi vấn phạm tội giết người; phân công Đại tá Lê Quý Thường - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương là Trưởng ban chuyên án; Đại tá Phạm Minh Hải - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự là Thường trực ban chuyên án... Sau khi xác lập chuyên án đấu tranh, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo ban chuyên án, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phá án; xác định hiện trường vụ án, làm rõ hành vi của Cao Tài Năng và những người liên quan; thu thập, đánh giá tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng.

Vợ chồng Cao Tài Năng - Vũ Thị Mừng.

Sau khi gây án, vợ chồng Năng - Mừng rủ nhau đi du lịch.

Ban chuyên án luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự... Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã đến Hải Dương trực tiếp nghe báo cáo của Công an tỉnh, chỉ đạo các thành viên của ban chuyên án từ công tác trinh sát đến đấu tranh trực tiếp, điều tra theo tố tụng và củng cố chứng cứ, chứng minh tội phạm, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng lực lượng tham gia, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Cùng với việc ra thông báo truy tìm người mất tích, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp chặt chẽ với công an các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Ninh, Hà Nội truy tìm người mất tích, đặc biệt là các tỉnh, huyện có tuyến sông lớn chảy qua; tăng cường thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, xác minh các trường hợp chết chưa rõ thông tin cá nhân... Từng điều tra không ít vụ án lớn nhưng với các thành viên ban chuyên án, đây là vụ án đặc biệt nhất. “Vụ án xảy ra đã lâu, đối tượng nhiều lần đến Cơ quan công an để làm việc nên có tâm lý ổn định, chủ động khai báo những gì có lợi cho bản thân. Không những vậy, sau khi vụ án xảy ra, Mừng mang thai con thứ ba...”, một trong những cán bộ trực tiếp đấu tranh với vợ chồng Năng và Mừng cho biết.

Dấu vết từ bờ sông và chiếc xe CX5

Thời điểm vụ án được phá cũng là lúc nhiệt độ miền Bắc nóng nhất, các thành viên của ban chuyên án hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Trong giai đoạn đầu, có thời điểm Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương trực tiếp xét hỏi, động viên đối tượng, khó khăn chồng chất khó khăn. Ngay từ khi nhận thông tin ban đầu, các đơn vị của Công an tỉnh đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh, truy tìm tung tích nạn nhân cũng như phương tiện, rà soát nhân chứng. Tuy nhiên, các tài liệu thu thập ban đầu từ gia đình nạn nhân và những người liên quan chưa đủ đánh giá, nhận định đó là vụ trọng án. Trong khi đó, vụ án xảy ra đã lâu, đối tượng Năng chỉ chủ động khai báo những tình tiết có lợi cho bản thân.

Ngôi nhà xảy ra vụ án.

Hiện trường nơi Năng chôn xác nạn nhân.

Những lần tiếp xúc với ông Hùng (bố của nạn nhân), các thành viên Ban chuyên án cảm nhận sâu sắc nỗi đau của người cha mất con, cùng sự tuyệt vọng đến cùng cực của những người thân trong gia đình. Khi sự thật về việc mất tích của con trai chưa được làm sáng tỏ, buổi làm việc nào với Cơ quan công an, ông Hùng cũng khóc. Rồi khi xác định con trai đã mất, ông khẩn khoản những mong tìm được thi thể của người con trai xấu số.

Mấu chốt để vợ chồng đối tượng nhận tội là từ các biện pháp trinh sát đã xác định được mối quan hệ làm ăn, kinh tế, nợ nần thực tế và tính cách cùng nhiều điều kiện khác nữa, đi đến việc đấu tranh hiệu quả. Tại Cơ quan công an, ban đầu Năng quanh co chối tội, khai nhận không liên quan đến việc anh Cường mất tích. Tuy nhiên, cùng với các chứng cứ mà Cơ quan công an đã dày công thu thập trước đó, đối tượng Năng đã phải khai nhận hành vi phạm tội.

Hình ảnh hiện trường vụ án được Cơ quan CSĐT dựng lại theo chỉ dẫn của Năng.

Cao Tài Năng kinh doanh tự do, còn vợ là giảng viên Trường Cao đẳng dược Trung ương tại Hải Dương. Khoảng năm 2018, vợ chồng Năng, Mừng góp vốn với vợ chồng anh Nguyễn Tiến H, chị Nguyễn Thị H (cùng trú tại thành phố Hải Dương), mở một số hiệu bán thuốc Tây. Trong đó, có thuê nhà số 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn của bà Nguyễn Thị Kim B, để mở hiệu thuốc Tây lấy tên là Việt Đức và thuê chị Nguyễn Thúy H (thường trú tại Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh bán hàng). Theo hợp đồng, hàng ngày chị H bán hằng từ 7 giờ đến khoảng 21 giờ, nghỉ trưa tại hiệu thuốc. Buổi tối, chị H về phòng trọ của mình ngủ. Từ khi kinh doanh, vợ chồng Năng thường xuyên vay tiền tính lãi của anh Dương Công Cường.

Sau khi Năng hẹn anh Cường đến nhà mình vào ngày 28-11-2020 rồi gây án nhằm quỵt nợ, anh ta đã gây ra hàng loạt tội ác. Từ việc đánh anh Cường tử vong rồi giấu thi thể, đưa xe CX5 lên Hà Nội đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Bởi thế, để tìm ra thi thể nạn nhân, Cơ quan công an đã tốn không ít công sức. Căn cứ vào lời khai của Cao Tài Năng và tài liệu điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm chi tiết, kỹ càng để thu thập dấu vết tội phạm. Những chi tiết dù nhỏ nhất cũng không bỏ sót... Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Viện Khoa học hình sự khám nghiệm hiện trường nơi đối tượng khai đã chôn và thiêu hủy xác nạn nhân; truy tìm nhân chứng có liên quan xác định thời điểm Năng thực hiện hành vi tàn độc; làm việc với chủ khu đất nơi xác định Năng chôn và hủy hoại thi thể nạn nhân... Vì thế, dù đối tượng dùng thủ đoạn tinh vi, xóa dấu vết, vứt phần thi thể còn lại của nạn nhân xuống sông... nhưng lực lượng đấu tranh chuyên án cùng cán bộ Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã tìm thấy phần thi thể còn lại của nạn nhân. Đây là chứng cứ quan trọng để chứng minh hành vi phạm tội của vợ chồng Cao Tài Năng - Vũ Thị Mừng.

Vợ chồng Năng - Mừng tại trụ sở Công an.

Do vụ án đã xảy ra lâu, nhiều hiện trường bị xáo trộn, vì vậy việc trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an khám nghiệm, kiểm tra kỹ dấu vết, tang vật vụ án là đặc biệt quan trọng. Đây là cơ sở quan trọng để tham mưu với Ban giám đốc Công an tỉnh Hải Dương xác lập án đấu tranh. Vì thế, mặc dù vợ chồng Năng, Mừng có thủ đoạn tinh vi để xóa các dấu vết nhưng vụ án đã được điều tra, làm rõ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố Cao Tài Năng về hành vi giết người, cướp tài sản và xâm phạm thi thể, hài cốt; Vũ Thị Mừng về tội che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể.

