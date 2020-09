Quảng Nam: 'Nữ quái' ôm con ra đầu thú sau khi lừa vay hơn 70 tỷ đồng

Bằng cách huy động vốn bán hải sản, Trinh đã lừa gạt 9 người với số tiền hơn 72 tỷ đồng. Khi không đủ khả năng trả nợ, Trinh đến Công an Quảng Nam đầu thú.

Chiều nay (2/9), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1985, trú xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Thị Tuyết Trinh ôm con đến Công an đầu thú.

Theo hồ sơ điều tra, tháng 12/2018, Trinh có vay của bà Bùi Thị H. (trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) số tiền 360 triệu đồng với lãi suất là 15% mỗi tháng.

Đến tháng 6/2019, do làm ăn thua lỗ, để có tiền trả nợ, Trinh thông tin đang buôn bán hàng hải sản với số lượng lớn lấy từ Nha Trang, thời gian mua bán từng đợt hàng trong 3 ngày, nên cần số tiền vốn nhiều để lấy hàng. Nếu ai góp vốn mua bán hải sản, trong vòng 3 ngày Trinh sẽ trả tiền gốc mua hàng cộng với tiền lời từ 10-12%.

Tuy nhiên, thực tế Trinh không mua bán hải sản, mà dùng số tiền góp vốn của nhiều người để trả tiền gốc, tiền lãi theo thỏa thuận, rồi tiêu xài cá nhân.

Từ tháng 6/2019 đến nay, Trinh đã vay mượn xoay vòng, chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền lên đến hơn 72 tỷ đồng.

Ngày 22/8, khi không còn khả năng chi trả, Trinh đã đến công an tỉnh Quảng Nam đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Khám xét nơi ở của Trinh, cơ quan điều tra thu giữ 4 cuốn sổ, 1 tập tài liệu, 1 laptop, 2 ĐTDĐ có ghi chép các nội dung liên quan đến hành vi của đối tượng.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Trinh đã chiếm đoạt tổng cộng gần 72,2 tỷ đồng của 9 người, cụ thể như: Nguyễn Ngọc Kh. (trú xã Tam Ngọc, Tam Kỳ) bị lừa 30 tỷ đồng; Võ Tấn C. (trú phường An Xuân, Tam Kỳ) 5 tỷ; Nguyễn Thị Ngh. (trú xã huyện Phú Ninh, Quảng Nam) 3 tỷ; Nguyễn Thị Ph. (trú phường An Sơn, Tam Kỳ) 19 tỷ,…

Trước đó, năm 2014, Nguyễn Thị Tuyết Trinh đã bị TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

