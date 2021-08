Người đổ xăng vào phòng, phóng hỏa làm vợ con tử vong ở Hải Phòng đối diện bản án nào?

Ngày 25/8, Công an TP Hải Phòng thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hải (SN 1966, trú tại thôn 3, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên) về tội ''Giết người'' để điều tra.

Công an điều tra xác định thủ phạm gây ra vụ hỏa hoạn làm 4 người tử vong.

Theo kết quả điều tra, ông Nguyễn Văn Hải và bà Nguyễn Thị Thúy (SN 1971) có 2 con là Nguyễn Thị Hiền (SN 1990) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1992).

Năm 2016, chị Hiền kết hôn với anh Vũ Trọng Khương (SN 1990) và có 1 con gái là cháu Vũ Thị Tuyết Nhi (SN 2017) cùng sinh sống tại nhà chồng ở thôn 3 xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do mâu thuẫn, chị Hiền chuyển về sinh sống với bố mẹ đẻ và sinh hoạt trong căn phòng ngủ của em trai.

Tối 15/8, ông Hải yêu cầu chị Hiền về ở nhà chồng. Do không nghe lời bố, giữa ông Hải và chị Hiền xảy ra xô xát. Sau đó, ông Hải lấy xe máy đi mua khoảng 15 lít xăng về đổ vào trong phòng ngủ của chị Hiền rồi dùng bật lửa đốt dẫn đến vụ cháy kinh hoàng làm 4 người có mặt trong phòng tử vong là bà Thúy, chị Hiền, anh Khương và cháu Nhi. Tài sản trong căn phòng bị hư hỏng hoàn toàn.

Phân tích vụ việc này, luật sư Hoàng Tùng (Trưởng VPLS Trung Hòa, Hà Nội) cho hay: “Vụ việc xảy ra rất thương tâm, làm chết 4 người, mà lại là người trong cùng một gia đình, có cả trẻ nhỏ. Đáng buồn thay, người gây ra vụ cháy lại chính là bố ruột, là chồng và là ông ngoại của các nạn nhân.

Công an TP Hải phòng đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hải, người được xác định là gây ra vụ hỏa hoạn, để điều tra tội ''Giết người''.

Theo thông tin kết quả điều tra ban đầu của Công an TP Hải Phòng, bị can Hải do mâu thuẫn với con gái ruột của mình (1 trong số các nạn nhân) nên đã mua 15 lít xăng về đổ vào phòng con gái rồi châm lửa đốt nên gây ra vụ việc nghiêm trọng. Căn nguyên dẫn đến vụ việc có thể thấy là do bị can muốn con gái mình quay về nhà chồng nhưng nạn nhân không đồng ý.

Tuy nhiên, xét về mặt pháp lý, việc chủ đích đi mua xăng, đổ vào phòng và châm lửa là hành vi gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng của con người và hủy hoại tài sản. Ai cũng nhận thức được xăng là nhiên liệu đốt cháy và sức cháy, dẫn lửa của xăng là cực kỳ nhanh và lớn.

Việc đổ 15 lít xăng và châm lửa trong nhà hoàn toàn có thể gây ra cái chết cho người khác, và có thể gây chết nhiều người. Những người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và năng lực chịu trách nhiệm hình sự (hay nói đơn giản là người bình thường ) đều nhận biết và buộc phải biết điều này.

Do đó, hành vi dùng xăng đốt nhà, gây ra cái chết của 04 người có dấu hiệu của tội ''giết người'' theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự hiện hành''.

Luật sư phân tích thêm: ''Hành vi của bị can Hải còn có dấu hiệu thỏa mãn các tình tiết định khung như: Giết 02 người trở lên; Giết người dưới 16 tuổi (cháu ngoại của bị can sinh năm 2017); Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người và còn có dấu hiệu có tính chất côn đồ. Do đó, mức hình phạt cao nhất đối với hành vi của bị can Hải là tử hình.

Tuy nhiên, để xác định chính xác hành vi phạm tội của bị can Hải thì cần phải trải qua quá trình điều tra và các giai đoạn tố tụng khác nhau; xem xét xác tình tiết trong vụ án, tính tiết tăng nặng, giảm nhẹ khác''.

''Dù hành vi là gì cũng cần phải trải qua quá trình tố tụng đầy đủ và được Tòa án có thẩm quyền tuyên bản án có hiệu lực pháp luật. Điều này vừa là quy định của pháp luật, vừa là cách trả lại sự công bằng (theo quy định của luật) cho những người đã khuất'', luật sư Hoàng Tùng nói.

Sông Yên