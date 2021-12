Nghi phạm sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng vì níu kéo tình cảm bất thành: Nổi tiếng học giỏi, nhưng ít nói

Trước khi xảy ra vụ việc, nghi phạm từng nổi tiếng là học giỏi. Tuy nhiên, An cũng ít nói, nên rất ít bạn bè. Bố An là cán bộ đã về hưu, mẹ là giáo viên trường mầm non.

Liên quan đến vụ nữ sinh ngân hàng bị sát hại ở Hà Nội, chiều 24/12, Công an huyện Hoài Đức, TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Tuấn An (SN 2002, trú xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức) về hành vi Giết người.

Nạn nhân bị An sát hại là chị H.T.N.H (SN 2002, trú xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức) - sinh viên năm 2 Học viện Ngân hàng.

Hiện trường vụ việc.

Chiều tối 24/12, ông Lê Trần Hồng, trưởng thôn Hoà Hợp, xã Dương Liễu cho biết, bản thân ông và người dân thôn Hoà Hợp rất bất ngờ khi biết Hoàng Tuấn An gây ra vụ sát hại bạn gái cũ.

Theo ông Hồng, nghi phạm trong vụ án là con cả trong một gia đình có 2 anh em. Bố An là cán bộ đã về hưu, mẹ là giáo viên trường mầm non.

"Trước khi xảy ra vụ việc, An nổi tiếng học giỏi, chưa có điều tiếng gì. Tuy nhiên, An cũng ít nói nên rất ít bạn bè. Khi vụ việc xảy ra, phía công an xã cũng có hỏi tôi về nghi phạm và tôi cũng cung cấp thông tin đầy đủ", ông Hồng cho biết.

Nữ sinh bị sát hại khi bao nhiêu ước mơ còn dang dở.

Bà N.T.Th (mẹ H) cho biết, trong 5 người con của vợ chồng bà, H. là người ngoan và học tốt nhất nhà. H. là con thứ 4 trong gia đình, ngoài việc học, cô gái 19 tuổi còn năng động, hoạt bát, chủ động đi làm thêm để phụ giúp bố mẹ.

"12 năm học, H. đều nhận được giấy khen. Hai năm theo học Học viện Ngân hàng, H. cũng nhận được học bổng. Khi nhận học bổng, H. muốn dùng số tiền đó để đóng học phí đỡ đần bố mẹ nhưng vợ chồng tôi bảo thôi, để cho con có tiền chi tiêu.

Khi tâm sự với tôi, H. thường bảo để sau này con đi làm, mua ô tô, mua được chung cư ở nội thành rồi mới lấy chồng. Bao nhiêu ước mơ còn dang dở, thế mà...", bà Th. xót xa kể lại.

L.M.T (sinh viên Học viện Ngân hàng) - bạn thân cùng lớp với H. cho hay, H. là một sinh viên năng nổ, tham gia tích cực vào các hoạt động hội nhóm. H. là lớp trưởng và là thành viên ban chấp hành liên chi hội, chi Đoàn khoa.

"H. còn quyết tâm theo đuổi mục tiêu đi học thạc sỹ ở nước ngoài. Biết bao nhiêu dự định mà H. phải dừng chân lại", chị T. bùi ngùi chia sẻ.

Bố mẹ cô gái nhận được hung tin, chạy ra hiện trường thì con không còn nữa Nuốt nước mắt vào trong lòng, ông Hoàng Ngọc Tiến – bố cô gái 19 tuổi cho biết: “Khi nghe em trai gọi, bảo trên mạng đồn cái H. nhà tôi bị như vậy. Tôi cùng vợ ra hiện trường thì đã thấy con gái không còn nữa".

Theo Pháp luật và bạn đọc