Ngày 24/12, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội, đang tạm giam bị can Hoàng Tuấn An (19 tuổi, người địa phương) về tội Giết người. An được xác định là người sát hại nữ sinh H.T.N.H. (19 tuổi, ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức) hôm 22/12.

Bố mẹ cô gái nhận được hung tin chạy ra hiện trường thì con không còn nữa

Để trao đổi với PV, ông Hoàng Ngọc Tiến nén lại đau thương cho biết: “Đến lúc này, gia đình đã hoàn tất các thủ tục tang lễ cho con gái và đang có mặt tại trụ sở cơ quan công an để làm việc.

Theo ông Tiến, cháu H là đứa con thứ 4 của gia đình, luôn ngoan ngoãn. “Con gái tôi có quen với An từ hồi học lớp 12 và sau đó đã yêu nhau. Nhưng gần năm nay 2 đứa đã chia tay.

Trong khoảng thời gian gian chia tay, An vẫn níu kéo tình cảm với con gái tôi. Không chỉ có vậy, An còn nhiều lần làm phiền đến H và gia đình tôi”, ông Hoàng Ngọc Tiến kể.

Chia sẻ thêm về đối tượng giết con gái mình, ông Hoàng Ngọc Tiến thông tin: "Nó (bị can An - PV) thường đến trước cửa nhà tôi đợi H.. Bình thường thì nó chỉ đứng thôi nhưng cũng có một lần nó ném đá dăm vào nhà".

Ngoài ra, ông Hoàng Ngọc Tiến cũng cho biết thêm: “Con tôi đang là nữ sinh Học viện Ngân Hàng và hơn 2 tuần trước tôi đã có cuộc nói chuyện trực tiếp với An, trong buổi gặp đó và H cũng tham gia.

Khi đó, tôi thấy nó đứng trước cổng nên gọi vào nói chuyện. Lúc đó, tôi bảo hai đứa nên dứt khoát, tình cảm nên đến từ cả hai. Tôi đề nghị An phải lịch sự, không được làm phiền con gái và gia đình tôi nữa và từ đó ngày xảy ra sự việc An không làm phiền con gái cũng như gia đình tôi nữa”.

Thật đau lòng, đến khoảng 22h05 ngày 22/12, ông Tiến nhận cuộc gọi định mệnh. "Em trai tôi gọi, bảo là trên mạng đồn cái H. nhà tôi bị như vậy. Tôi cùng vợ ra hiện trường thì đã thấy con gái không còn nữa".

Theo Công an huyện Hoài Đức, tại trụ sở công an, bước đầu, An thừa nhận hành vi sát hại bạn gái cũ và cho biết nguyên nhân là mâu thuẫn tình cảm. Từ đó, bị can lên kế hoạch sát hại cô gái.

Chiều 22/12, anh ta mua một con dao dài 20 cm, cất vào cốp xe máy rồi tìm đến số 41 đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm) - nơi chị H. làm việc.

Sau đó, bị can lái xe về trước nghĩa trang thôn Cao Trung, xã Đức Giang, để đợi bạn gái đi làm về. Đến 22h30 cùng ngày, trên đường về nhà, chị H. bị An chặn xe.

Lời qua tiếng lại, An dùng dao đâm vào cổ bạn gái khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Lúc này, bị can tiếp tục định dùng dao tự sát nhưng bị một người đàn ông kịp thời can ngăn, tước hung khí và khống chế. Sau đó, công an địa phương đến hiện trường bắt giữ bị can.

Sông Yên