Nghệ An: Hàng nghìn ngôi nhà bị ngập, 4 người mất tích, bị thương do mưa lũ

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, mưa lớn kéo dài từ ngày hôm qua 29/10 cho đến sáng nay khiến hàng nghìn ngôi nhà ở Nghệ An ngập sâu trong nước, nhiều người bị mất tích và bị thương.

Đoạn đường ngập, nơi 2 thanh niên bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Chiều 30/10, ông Lê Đình Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, hoàn lưu bão số 9 đã gây mưa lớn trên địa bàn Nghệ An, trong đó, Thanh Chương là huyện bị ngập khá lớn.

Vào khoảng 10h sáng nay 30/10, 3 người đi trên một chiếc xe máy qua đoạn đường ngập nước ở xã Thanh An, huyện Thanh Chương đã bị nước cuốn trôi, trong đó 2 người hiện đang mất tích. Hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm 2 người mất tích.

Ngoài ra, theo báo cáo của UBND huyện Thanh Chương, mưa lũ cũng khiến 2 người bị thương.

Núi Nguộc, nằm bên Quốc lộ 46B qua địa bàn huyện Thanh Chương bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc hoàn toàn.

Do nước ngập sâu nên trong đêm 29/10, hàng nghìn hộ dân ở các xã Thanh Mỹ, Thanh Khê, Võ Liệt, Thanh Nho... (Thanh Chương) cũng phải di dời đến nơi khác để đảm bảo an toàn. Đồng thời, cơ quan chức năng đã cảnh báo và ngăn không để các phương tiện đi qua khu vực.

Nhiều xã ở địa bàn huyện Thanh Chương đang bị nước lũ cô lập.

Đặc biệt nghiêm trọng nhất là sạt lở núi Nguộc qua huyện Thanh Chương, gây ách tắc hoàn toàn Quốc lộ 46.

Tại huyện Nghi Lộc, mưa lớn đã khiến cho các xã Nghi Hoa, Nghi Lâm, Nghi Mỹ, Nghi Kiều và nhiều tuyến đường ngập sâu, có nhiều xóm bị cô lập. Tại xóm 8 xã Nghi Đồng mưa lớn làm sạt lở đất, 8 hộ dân với 34 nhân khẩu đã được Ban CHQS huyện Nghi Lộc và lực lượng chức năng di dời đến nơi an toàn.

Một số tuyến đường trên địa bàn Nghệ An bị sạt lở, chia cắt

Trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, hầu hết các điểm cầu tràn đều rơi vào cảnh ngập sâu khiến nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, gây khó khăn cho người dân đi lại, nhất là Quốc lộ 48E, đoạn qua thị trấn Nghĩa Đàn,…Hiện lực lượng chức năng đã huy động lực lượng chốt chặn tại hai đầu cầu tràn để ngăn không cho người dân chủ quan lưu thông khi nước lớn.

Mưa lớn kéo dài dẫn đến tình trạng sạt lở núi, đứt đường và nước dâng ngập tại các huyện miền núi rẻo cao Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn gây chia cắt giao thông.

Nhiều tuyến đường ngập sâu bị chia cắt gây nguy hiểm

Sáng nay 30/10, huyện Quế Phong đã xảy 12 điểm sạt lở núi, lở đường giao thông lớn nhỏ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Riêng huyện Anh Sơn đã có 46 hộ dân nằm trong diện nguy cơ sạt lở đất cao hiện đã được di dời người đến nơi ở an toàn trước khi sạt lở đất.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tải sản của người dân, các huyện bị ảnh hưởng do mưa lũ ở Nghệ An như: Thanh Chương, Yên Thành, Nam Đàn, Hưng Nguyên, TP Vinh… đang tiếp tục có các phương án sơ tán người dân khỏi vùng ngập và vùng sạt lở; đảm bảo nhu yếu phẩm cho nhân dân; chủ động triển khai các phương án 4 tại chỗ để cứu hộ, cứu nạn.

