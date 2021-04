Khởi tố kẻ sát hại bé trai 11 tuổi, cướp tài sản ở Nam Định

Chiều 28/4, trao đổi với PV Infonet, Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Quân (43 tuổi, ở huyện Ý Yên) về tội giết người và cướp tài sản.

Nhận định về vụ việc này, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Hà Nội) cho biết: “Hành vi phạm tội của đối tượng là rất táo tợn, tàn ác, coi thường pháp luật, không những đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác mà còn xâm phạm đến tính mạng của công dân được pháp luật bảo vệ, đặc biệt là trẻ em nên cần thiết phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài, lợi dụng quan hệ quen biết gia đình, đối tượng đã lên kế hoạch, chuẩn bị hung khí nguy hiểm, thời gian buổi trưa không ai ở nhà để đột nhập, thực hiện hành vi phá két sắt trộm cắp tài sản, sau đó sát hại cháu bé vô tội để che giấu hành vi.

Khu vực xảy ra vụ án mạng.

Xét hành vi phạm tội của đối tượng đã cấu thành tội Giết người và Cướp tài sản. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b, g, i Khoản 1 Điều 123 và Khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Hành vi phạm tội của đối tượng đã gây tang thương mất mát không gì bù đắp được cho gia đình bị hại và gây phẫn nộ trong dư luận xã hội bởi sự manh động, tàn nhẫn.

Nếu đối tượng có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và khi thực hiện tội phạm từ đủ 18 tuổi trở lên thì phải đối mặt với hình phạt cao nhất Tử hình cho cả 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản", kể cả trong trường hợp có đồng phạm là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật”.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Cũng theo luật sư Thơm, Điều 123 quy định rất rõ mức hình phạt đối với tội giết người. Theo đó, người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: Giết người dưới 16 tuổi, để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác. Thực hiện tội phạm một cách man rợ.

Còn Điều 168 về tội cướp tài sản quy định: Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

Nói về tình tiết Quân câm điếc bẩm sinh do bị ảnh hưởng bởi chất dioxin, luật sư phân tích: “Việc này, cơ quan điều tra phải giám định khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của Quân. Trường hợp Quân bị yếu tố bệnh lý tác động đến hành vi phạm tôi thì lúc đó tòa án sẽ xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự.

Còn trường hợp bố mẹ, ông bà Quân là người có công với cách mạng, tham gia kháng chiến và bị nhiễm chất dioxin khiến nghi phạm bị ảnh hưởng thì không phải là tình tiết giảm nhẹ đặc biệt"

Luật sư nêu quan điểm: "Dù thế nào đi nữa, với những hành vi tàn độc như vậy bị can khó thoát án tử hình”.

Như đã đưa tin, vào sáng 24/4, Quân đột nhập vào nhà anh Khiều Văn Quang (48 tuổi, ở xã Yên Cường) rồi lấy 16 triệu đồng tiền mặt trong két. Khi đi xuống tầng một, nghi phạm gặp con trai 11 tuổi của anh Quang nên bóp cổ, kéo bé trai vào phòng tắm. Tại đây, Quân dìm đầu nạn nhân xuống chậu nước đến chết.

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, cháu T. (ở thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) về đến nhà thì phát hiện nước chảy ra từ trong nhà tắm nên vào tắt nước và thấy em trai ruột của mình (SN 2010) đã tử vong, mặt úp trong chậu nước.

Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan công an.

Qua điều tra, Công an xác định Quân chính là nghi phạm. Ngoài việc sát hại cháu bé, đối tượng còn phá chiếc két sắt của gia đình, lấy đi số tiền 16 triệu đồng.

Đại tá Long thông tin thêm, Nguyễn Văn Quân là đối tượng bị câm điếc bẩm sinh do bị ảnh hưởng bởi chất dioxin.

Tiến Dũng