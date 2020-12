Đền bù 'nhầm' ở dự án thủy lợi Đắk Rồ, huyện ‘bó tay’, phải nhờ công an thu hộ gần 600 triệu đồng

Ngày 14/12, ông Phan Thanh Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Krông Nô (Đắk Nông) cho biết, huyện Krông Nô đang nhờ Công an tỉnh thu hồi số tiền hàng trăm triệu đồng đền bù nhầm ở thủy lợi Đắk Rồ.

Nhiều sai phạm xảy ra trong việc đền bù giải phóng mặt bằng dự án thủy lợi Đắk Rồ

Cũng theo ông Hoàng, hiện nay Công an tỉnh đang điều tra những sai phạm ở dự án đập thủy lợi Đắk Rồ nên Ban Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất "nhờ" Công an tỉnh thu hồi luôn số tiền hàng trăm triệu đã chi sai do lên phương án đền bù sai.

“Những người nhận đền bù này đã đồng ý trả lại tiền, tuy nhiên chưa có hộ nào chính thức trả lại”, ông Hoàng thông tin thêm.

Trong thời gian qua, Infonet đã có loạt bài phản ánh việc đền bù sai ở đập thủy lợi Đắk Rồ gây thất thoát nhà nước hàng tỷ đồng. Hiện nay còn một số hộ dân chưa trả lại số tiền hơn 500 triệu đồng cho nhà nước. Công an tỉnh Đắk Nông đã vào cuộc điều tra, khởi tố 4 cán bộ về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Những cán bộ bị khởi tố gồm: Nguyễn Cao Trí (nguyên Phó trưởng Phòng TN-MT H.Krông Nô, hiện là Chủ tịch Hội nông dân xã Buôn Choah), Nguyễn Ngọc Hùng (cán bộ Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Krông Nô), Bùi Quốc Tuân (nguyên cán bộ hợp đồng Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Krông Nô, hiện đã nghỉ việc) và Doãn Đức Toàn (nguyên cán bộ địa chính xã Đắk Drô, hiện là cán bộ địa chính thị trấn Đắk Mâm).

Cũng liên quan đến dự án thủy lợi Đắk Rồ, mới đây, ông Ngô Xuân Đông – Chủ tịch huyện Krông Nô đã bị đề nghị kiểm điểm.

Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông, năm 2017, ông Ngô Xuân Đông, Chủ tịch huyện Krông Nô đã ký Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng công trình thủy lợi Đăk Drô (hạng mục lòng hồ chính bổ sung), sai về số lượng hộ dân được bồi thường, hỗ trợ và diện tích đất được bồi thường, hỗ trợ so với thực tế (nhiều hơn so với thực tế), dẫn đến phải phê duyệt bổ sung, điều chỉnh lại phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và giảm số tiền từ hơn tỷ 8 tỷ đồng xuống còn hơn 2,4 tỷ đồng.

UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông cũng cho rằng, khi có phản ánh của công dân về phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được phê duyệt theo quyết định của UBND huyện còn có nhiều sai sót; kết quả phúc tra của Tổ công tác 2094 chưa được rà soát, đối chiếu với bản đồ đo đạc thu hồi đất giai đoạn 2006-2009; chưa có quyết định phê duyệt điều chỉnh lại phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, ông Ngô Xuân Đông còn ký công văn đồng ý chi tạm ứng 50% số tiền bồi thường, hỗ trợ cho 15 hộ dân dẫn đến phải thực hiện thu hồi hơn 1,8 tỷ đồng của 11 hộ dân.

Hải Dương