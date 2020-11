Đắk Lắk: Ngập nặng sau mưa lũ, hàng trăm hộ dân khu lòng hồ bị cô lập

Theo thống kê của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Đắk Lắk, trong đợt mưa này có hàng trăm hộ dân ở nhiều địa phương bị cô lập, các địa phương đang rất nỗ lực khắc phục hậu quả.

Tính đến sáng 11/11, toàn tỉnh Đắk Lắk đã có gần 600 hộ và 6.000 người dân bị ngập lụt và chia cắt, tập trung chủ yếu ở huyện Krông Bông và huyện Lắk.

Thống kê thiệt hại về kinh tế, gần 800 ha cây trồng bị ngập lụt; nhiều điểm đường giao thông, cầu tràn bị ngập nặng; xuất hiện một số điểm bị sạt lở đất ở xã Hòa Lễ (huyện Krông Bông) và xã Đắk Liêng (huyện Lắk).

Đặc biệt lo ngại là tại vùng lòng hồ thủy lợi Krông Pắk thượng thuộc xã Cư San, huyện Mdrak. Hiện trong vùng lòng hồ thủy lợi Krông Pách thượng có hơn 400 hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu đang sinh sống tại đây.

Các thôn 9, 10, 11 của xã Cư San hiện đều đã bị cô lập và trời vẫn đang mưa khiến người dân vô cùng lo lắng.

Theo thống kê đến chiều nay (11/11), cơ quan chức năng đã di dời được hơn 40 hộ dân trong vùng lòng hồ đến nơi an toàn.

Một số hình ảnh PV Infonet ghi nhận tại khu vực lòng hồ Krông Pắk Thượng ngày 11/11:

Hải Dương

Chiều 11/11, UBND xã Trà Tân (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở núi làm một người mất tích.

Từ hôm nay đến ngày 12/11, các tỉnh/thành Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi sẽ có mưa to đến rất to. Ở Bắc Bộ, không khí lạnh tăng cường, đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi Tây Bắc có nơi dưới 12 độ C.