Bản án thích đáng cho những kẻ chống người thi hành công vụ

Hành hung lực lượng trực chốt kiểm soát dịch vì vợ không được ra ngoài khu phong tỏa, chém công an xã khi yêu cầu lấy mẫu gộp để xét nghiệm, 2 đối tượng ở TP Cần Thơ và An Giang phải nhận những bản án thích đáng.

Ngày 13/9, tại phiên xét xử sơ thẩm, HĐXX TAND quận Ô Môn (TP Cần Thơ) tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Nhật Trung (SN 1988, ĐKTT khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, quận Ô Môn) 2 năm tù về tội: “Chống người thi hành công vụ” và 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây tương tích”, tổng mức hình phạt là 4 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Trung tại tòa.

Theo cáo trạng, ngày 16/8, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 khu vực Bình Hòa B (phường Phước Thới, quận Ô Môn), Trần Thị Trúc Mai (ngụ khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới) đến chốt xin qua.

Xét thấy Mai đi ra ngoài trong trường hợp không thật sự cần thiết nên lực lượng làm nhiệm vụ giải thích là khu vực đang phong tỏa không giải quyết cho Mai đi ra ngoài. Sau đó, Mai về kể lại với chồng mình là Trung.

Trung mang theo 1 con dao, 1 cây sắt và 1 cây búa đến chốt kiểm soát có lời lẽ xúc phạm, không cho lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát tại vị trí này. Tại đây, Trung leo vào trong hàng rào chốt kiểm soát và chém anh Trần Bình Trọng và Hồ Việt Tính, bảo vệ dân phố đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chốt kiểm soát.

Trung bị khống chế và bắt giữ ngay sau đó. Trung từng có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “Cướp giật tài sản”, 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cùng ngày, HĐXX TAND huyện An Phú (tỉnh An Giang) cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Suốt (SN 1988, cư trú ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú) mức án 2 năm 6 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Bị cáo Suốt tại tòa.

Chiều 1/9, thực hiện kế hoạch tổ chức xét nghiệm sàng lọc Covid-19, Tổ lấy mẫu test nhanh tiến hành lấy mẫu gộp 3 người tại gia đình Suốt.

Các thành viên trong gia đình đều nghiêm chỉnh chấp hành, riêng Suốt không đồng ý lấy mẫu mà yêu cầu được tiêm vắc xin Pfizer mới cho lấy mẫu.

Tổ công tác nhiều lần giải thích nhưng Suốt vẫn không chấp hành. Khi lực lượng làm nhiệm vụ vừa bước vào nhà, Suốt dùng dao chém, gây thương tích cho một đồng chí Công an xã.

