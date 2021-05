Khen thưởng thanh niên giúp tài xế taxi bắt kẻ giết người trốn truy nã trên đường Cienco5

Giám đốc Công an TP Hà Nội vừa ký quyết định khen thưởng, tặng Giấy khen cho anh Phạm Văn Thưởng, người đã giúp sức cùng tài xế Nguyễn Trần Minh khống chế đối tượng truy nã đặc biệt, còn đi cướp taxi, hành hung tài xế.

Ngày 19/5, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ký Quyết định về việc khen thưởng; tặng Giấy khen đối với anh Phạm Văn Thưởng (SN 1990, trú tại xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình vì có thành tích tham gia bắt giữ đối tượng đang có quyết định truy nã đặc biệt thực hiện hành vi giết người, xảy ra ngày 16/5/2021 tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai.

Anh Phạm Văn Thưởng đã giúp anh Minh khống chế đối tượng giết người trốn truy nã còn đi cướp taxi, đâm anh Minh bị thương nặng.

Về vụ việc trên, ngày 18/5, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc Công an TP Hà Nội đã đến Bệnh viện Quân y 103, thăm hỏi, động viên và trao Thư khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với anh Nguyễn Trần Minh (SN 1976, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội); người lái xe taxi dũng cảm, tham gia bắt giữ đối tượng trốn quyết định truy nã đặc biệt về tội giết người. Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng đã trao Giấy khen của Giám đốc Công an TP đối với anh Nguyễn Trần Minh.

Công an Hà Nội tặng giấy khen cho anh Phạm Văn Thưởng.

Cùng ngày, lái xe taxi dũng cảm Nguyễn Trần Minh cũng vinh dự được lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen. Qua quá trình điều tra vụ việc, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) xác định còn có 1 công dân tham gia giúp đỡ tài xế xe taxi khống chế, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt.

Do đó, cơ quan công an đã phát thông báo tìm công dân nêu trên, mời đến để phối hợp cung cấp thông tin, cũng như có hình thức khen thưởng, biểu dương xứng đáng. Đến chiều 18/5, công dân dũng cảm đó đã liên hệ tới cơ quan công an; là anh Phạm Văn Thưởng (SN 1990, quê quán tỉnh Thái Bình, hiện đang ở tại quận Hà Đông, Hà Nội).

Được mời đến cơ quan công an, anh Thưởng cho biết, vào chiều 16/5, anh cùng một người em đi xe máy từ huyện Thanh Oai về quận Hà Đông. Khi đến gần ngã tư thuộc địa bàn xã Cự Khê, anh Thưởng chứng kiến vụ việc tài xế taxi vật lộn với người đàn ông. Ngay lúc đó, anh đã nhanh chóng phối hợp cùng người lái taxi khống chế đối tượng nguy hiểm. Khi lực lượng công an đến bắt giữ đưa tên cướp đi thì anh rời hiện trường.

