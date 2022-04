Nghệ An: 11 chiến sỹ công an hiến 3.500ml máu, kịp thời cứu bệnh nhân suy tim nặng

11 thành viên Câu lạc bộ ngân hàng máu sống (Công an tỉnh Nghệ An) vừa hiến 3.500ml máu, kịp thời cấp cứu cho một bệnh nhân bị suy tim nặng.

Các chiến sỹ Công an tham gia hiến máu, kịp thời cứu bệnh nhân suy tim nặng.

Trước đó, vào sáng 20/4, Câu lạc bộ ngân hàng máu sống (Công an tỉnh Nghệ An) nhận được thông tin bệnh nhân Nguyễn Đức Thanh (SN 1981, trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) đang điều trị tại Khoa hồi sức nội tích cực - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cần gấp 3.500ml máu để phẩu thuật, điều trị.

Theo người nhà bệnh nhân cho biết, anh Thanh được phát hiện bị viêm cơ tim sau thời gian mắc Covid-19. Hiện nay bệnh tình chuyển biến nặng, dẫn tới suy tim, cần phải phẫu thuật gấp. Gia đình đã huy động nhiều người thân, họ hàng tới để hiến máu nhưng không đủ do số lượng máu cần quá lớn.

Thời điểm này anh Thanh đã suy tim nặng dẫn tới ngưng tim, cần phẫu thuật khẩn cấp nhưng lượng máu không đủ.

Sau khi nhận được thông tin, Câu lạc bộ ngân hàng máu sống (Công an tỉnh Nghệ An) đã huy động 11 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật hình sự và Trại tạm giam Công an tỉnh tham gia hiến máu cứu bệnh nhân.

Có đủ lượng máu, các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân thuận, thành công.

Hiện bệnh nhân đang được theo dõi, chăm sóc tích cực tại bệnh viện.

Bảo Trâm