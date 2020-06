Bộ CA tiến hành điều tra làm rõ kẽ hở trong gói thầu mua sắm thiết bị phòng chống dịch

Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành và các bộ ngành rà soát, thanh tra tất cả các gói thầu mua sắm thiết bị phòng chống dịch để tổng hợp, xem xét xử lý sai phạm nếu có.

Chiều muộn 25/6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang chủ trì buổi họp báo.

Theo Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CAND cả nước đã tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, triển khai nhiều giải pháp góp phần giảm 8,4% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2019.

Gần 20 vụ phạm pháp hình sự bị khám phá điều tra, hơn 45.000 người bị bắt. Các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc dư luận đều được khẩn trương điều tra; triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm (điển hình là băng nhóm Đường Dương tại Thái Bình; Loan "cá" tại Đồng Nai…).

Bộ Công an đánh giá hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự được nâng cao. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Thượng tá Trần Văn Phúc trả lời báo chí.

Trả lời câu hỏi về kiểm tra, rà soát các gói thầu y tế nói riêng và gói thầu thiết bị phòng chống dịch nói chung sau khi xảy ra vụ án tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, Thượng tá Trần Văn Phúc, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) cho biết, Cục đã báo cáo Bộ Công an chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố từng bước vào cuộc, tiến hành điều tra làm rõ kẽ hở trong gói thầu mua sắm thiết bị phòng chống dịch.

Hiện tại Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành và các bộ ngành rà soát, thanh tra tất cả các gói thầu mua sắm để tổng hợp, xem xét xử lý sai phạm nếu có.

Về nghi án Công ty Tenma hối lộ quan chức tỉnh Bắc Ninh, Bộ Công an cho biết đã chỉ đạo Công an Bắc Ninh điều tra, đề nghị Thanh tra Bộ Tài chính thanh tra nghĩa vụ về thuế đối với công ty này.

Về tiến trình điều tra, do Tổng giám đốc công ty là người Nhật nên Bộ chỉ đạo Công an Bắc Ninh phối hợp với Bộ Ngoại giao, đại sứ quán để thu thập thông tin và điều tra. Khi có kết quả sẽ thông tin cụ thể.

Hải Ngọc