Huế: Biển Thuận An sôi động trở lại, đón hàng nghìn khách mỗi ngày

Càng gần tối, lượng khách tập trung về biển Thuận An càng nhiều.

Mở cửa hoạt động trở lại vào ngày 4/5, bãi biển Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã và đang đón hàng nghìn lượt khách đến tắm biển mỗi ngày.

Ghi nhận của PV ngày 12 và 13/5 cho thấy, vào khoảng 16h hàng ngày, người dân địa phương và du khách kéo nhau đến bờ biển thư giãn, ăn uống, tắm biển, đi dạo… Đặc biệt, các nhà hàng dọc bãi biển đã đông vui hơn, nhộn nhịp khách ra vào thưởng thức hải sản.

“Hơn 1 tháng vắng bóng người do dịch bệnh, mấy hôm nay miền Trung đang nắng nóng nên lượng khách đến bãi biển đang tăng dần. Mặc dù không được nhiều khách như cùng kỳ năm trước nhưng trung bình mỗi ngày nhà hàng chúng tôi cũng đón khoảng 200 lượt khách, tập trung vào thời điểm chiều tối”, chủ nhà hàng H.B. chia sẻ.

Theo thống kê của Ban quản lý bãi biển Thuận An, do mới đi vào hoạt động trở lại từ ngày 4/5 nên lượng khách đến biển Thuận An giảm đi khoảng 30 – 40% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện nay, trung bình mỗi ngày chỉ có khoảng 5.000 khách đến tắm biển, thưởng thức hải sản,… chủ yếu là khách nội địa.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Giàu, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) thông tin, khách đến biển Thuận An đông vui và nhộn nhịp nhất vào ngày thứ 7, Chủ nhật vừa rồi. Lượng khách đến với biển đang tăng dần sau khi tỉnh Thừa Thiên – Huế triển khai các chính sách kích cầu du lịch để phục hồi và phát triển ngành du lịch.

"Sau khi cho phép bãi biển hoạt động đón khách trở lại, chính quyền địa phương vẫn thường xuyên tuyên truyền về các phương pháp phòng chống dịch đến du khách và người dân. Bên cạnh đó, chúng tôi yêu cầu các nhà hàng không được lơ là chủ quan, phải sắp xếp bàn ghế ngồi ăn uống giữ khoảng cách, có nước rửa tay để sẵn cho khách sử dụng trước và sau bữa ăn", ông Nguyễn Văn Giàu thông tin thêm.

Những hình ảnh PV ghi nhận vào ngày 12/5 và 13/5 tại bãi biển Thuận An.

Du khách tấp nập đến biển Thuận An vào khoảng từ 16h hàng ngày.

Nhóm 4 bạn học sinh ngồi trên cát nói chuyện vui đùa với nhau.

Tranh thủ cho con vào thuyền chụp ảnh kỷ niệm trên bãi biển Thuận An.

Một em nhỏ được mẹ tạo dáng chụp ảnh trên bãi cát.

Du lịch biển nhộn nhịp trở lại

Vào chiều mát, nhiều du khách tập trung xuống biển tắm.

Du khách tập trung đông đúc dọc bờ biển Thuận An.

Một gia đình lớn với nhiều trẻ nhỏ vui chơi tại biển Thuận An

Đông kín du khách thưởng thức hải sản ở nhà các nhà hàng ven biển Thuận An tối cuối tuần.

Hà Oai