Độc đáo cây đào dáng long, dưới tán lủng lẳng tổ ong vàng ở Nam Định

Tết Nguyên đán 2024 cận kề. Các nhà vườn, cây cảnh tại huyện Nam Trực (Nam Định) hối hả bước vào vụ hoa Tết cuối năm. Tuyến đường mới từ cầu Tân Phong giáp với Thái Bình đi các huyện Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy… trở thành các trung tâm trưng bày cây cảnh. Du khách khắp nơi cũng tìm về chọn cây chơi Tết.

Xã Nam Mỹ là vựa đào, quất của huyện Nam Trực. Nhiều năm qua, khu vực này trở thành địa điểm quen thuộc trưng bày cây cảnh. Tại vựa đào Tân Dân (xã Nam Mỹ), nhiều người ngạc nhiên trước hình ảnh một cây đào dáng long còn nguyên tổ ong vàng treo lủng lẳng.

Tổ ong treo trên cành cây đào Tết của một nhà vườn

Chủ cây đào này cho hay, khi cây còn trồng dưới vườn, bầy ong vàng đã tìm đến làm tổ. Chiếc tổ hiện tại to bằng hai bàn tay, rất chắc chắn và đẹp mắt.

Ong vàng tượng trưng cho sự may mắn, sinh khí nên chủ vườn đã giữ tổ ong lại với mục đích, khách nào mua cây sẽ có cả tổ ong vàng về chơi Tết. Cây đào có tổ ong vàng nói trên được chủ vườn định giá 12 triệu đồng. Chủ vườn cũng đồng ý cho khách thuê cây về trưng Tết với giá 8 triệu đồng.

Nếu mua cây, khách sẽ sở hữu luôn tổ ong vàng lạ mắt

Ngoài cây đào nói trên, các nhà vườn Nam Định năm nay còn giới thiệu những cây đào thế có hai màu đào bích (đào đỏ), đào phai trên cùng một cây. Đây là sản phẩm của kỹ thuật ghép mắt cho cây từ khi bắt đầu một vụ đào mới.

“Thường thì có hai loại đào phổ biến là bích đào cánh dày, hoa đỏ sẫm và đào phai có cánh hoa phớt hồng, màu nhạt hơn. Chúng tôi ghép hai loại hoa này trên một cây để tạo sự mới mẻ, lạ mắt cho người chơi”, chủ cây đào 2 màu cho biết.

Vườn đào đẹp mắt ở thành Nam, không bán chỉ cho thuê

Giáp Tết, các nhà vườn đang tất bật chăm sóc những gốc đào cổ

Tại Nam Trực, vườn đào thế của anh Trần Xuân Điệp được đánh giá là một trong những vườn đào đẹp nhất Thành Nam. Đây là vườn đào thế có tuổi đời cao, được anh kỳ công chăm sóc.

Cách đây khoảng 2 tuần, anh Điệp thuê thêm người giúp mình tuốt lá. Năm nay, anh tuốt đào muộn hơn vì nhuận một tháng. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề trồng đào cảnh, anh nhận định đây là thời điểm thích hợp nhất cho việc tuốt lá.

Anh phân tích: “Năm nay ấm hơn lại có gió Đông, nên chỉ vài ngày sau khi tuốt lá, đào sẽ bật nụ rất mau. Những cây đào cổ, đào già có tuổi đời vài chục năm, nụ to, khỏe, dày khi nở bông sẽ to, cánh dày, màu sắc tươi, đậm hơn so với đào non.

Một cây đào cổ có thể chơi hoa bền hơn. Hết tháng Giêng, những cây đào cổ này vẫn tiếp tục cho hoa”.

Những cây đào được nhà vườn tạo dáng, thế độc đáo, lạ mắt

Để chăm sóc vườn đào quý, anh Điệp trồng theo hàng, mỗi cây cách nhau chừng 1m. Cách canh tác này vừa thuận tiện cho việc chăm sóc, vừa để không gian cho cây vươn căng cành.

Nhờ vậy, những cây đào của anh luôn có tán dày, xanh mơn mởn. Dưới gốc, anh vun một bầu đất cao, vừa giúp cây thoát nước, giữ ẩm, vừa thuận tiện cho việc đưa lên chậu để bán cho khách chơi Tết.

Anh nói thêm: “Nghề trồng đào rất kỳ công. Với những cây đào cổ, lâu năm, việc chăm sóc càng tỉ mỉ, công phu và vất vả hơn. Khi cây ra cành bánh tẻ là đến giai đoạn uốn thế, định hình theo ý muốn.

Các thế cây thông thường như thế trực, thế huyền… là những thế cây cổ. Đây là kỹ năng lành nghề của các nhà vườn ở Nam Định, nổi trội hơn các vùng đào khác. Do đó, đào Nam Định bao giờ cũng đẹp hơn”.

Những gốc đào cổ, có kích thước thân lớn tại nhà vườn anh Điệp

Vườn đào của anh Trần Xuân Điệp có rất nhiều cây kích thước lớn, chu vi thân lên tới 3 gang tay, cao trên 3m và được tạo tác theo dáng long, dáng huyền... Mỗi cây sẽ tiếp tục được chia thành 5 bông (gọi là ngũ phúc) để tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc theo tín ngưỡng của người Á Đông.

Mỗi bông, dăm cành lên tua tủa, đầy đặn, tròn trịa. Tất cả kết hợp với nhau tạo thành một cây đào thế cân đối các tay cành.

“Một cây đào đẹp, trước hết phải có dáng thế rõ ràng, không rối rắm; bông tay hài hòa, cân đối, và phải dày dăm nụ. Nụ hoa mọc kín dọc các cành, thậm chí tận nách cành. Đó là đặc điểm chỉ có những cây đào già mới có”, anh cho biết thêm.

Ngoài những cây đào thế kích thước lớn, hợp với không gian sân vườn rộng, thoáng, anh Điệp còn có nhiều cây đào ta cổ thuần chủng, không lai ghép đào rừng. Những cây này được anh giữ và chăm sóc hết năm này sang năm khác.

Cây đào thế dáng long cổ, thuần chủng đào ta có chiều cao khoảng 1,5m, tàn bay khoảng 2m. Từ mặt gốc lên đến thân chính khoảng 50cm, tỷ lệ rất đẹp đối với một cây đào thế cổ.

Hiện tại, đã có nhiều khách hàng đến đặt đào Tết tại các nhà vườn

Theo anh Điệp, nhiều gốc đào cổ khác có thể đẹp hơn, hình thù kỳ quái hơn nhưng không phải cây thuần chủng. Phần lớn, chúng là đào rừng ghép mắt đào ta. Những cây ghép như vậy không bền, thường sẽ bị bỏ tay sau một thời gian.

Nhiều ngày qua, vườn đào của anh Điệp nườm nượp khách tìm đến để chọn cây, đánh dấu và đặt cọc trước. Khách thường sẽ đợi đến rằm mới đưa về trưng Tết.

Anh Điệp chia sẻ: “Những cây đào thế, đào đẹp chủ yếu cho khách thuê chơi Tết, giá cả nhà vườn rất phải chăng. Một cây đào to, đẹp, trên Hà Nội cho thuê với giá vài chục triệu, ở vườn dưới tỉnh, tôi chỉ cho thuê giá bằng 50% giá thuê ở Hà Nội.

Thế nên những người đến sớm để lựa cây đều là khách quen. Họ là những người năm nào cũng đến thuê đào của gia đình”.