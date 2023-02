Địa điểm check-in lãng mạn cho ngày Valentine ở Hà Nội

Ngày Valentine 14/2 là ngày lễ tình nhân, được đặt theo tên của vị Thánh Valentine. Tên tiếng Anh của ngày này là Valentine’s Day, Saint Valentine’s Day. Năm 2023, ngày lễ tình nhân (14/2) rơi vào thứ Ba. Do đó, nếu bận rộn công việc, không thể đi du lịch xa, các cặp đôi có thể dành thời gian ghé thăm một vài địa điểm check-in ngay tại Hà Nội.

Lang thang ven Hồ Tây

Hồ Tây là địa điểm hẹn hò lý tưởng cho những cặp đôi trong ngày 14/2. Nhiều đoạn trên cung đường ven hồ có không gian thoáng đãng, bình yên, là nơi ngắm hoàng hôn lãng mạn và chụp ảnh rất "chill".

Bạn có thể dẫn người thương tới chụp ảnh tại con dốc nhỏ tại ngõ 6 Từ Hoa (Yên Phụ, Tây Hồ). Nhiều người ví von, khung cảnh này như các con ngõ trong phim truyền hình Hàn Quốc. Cách đó không xa có một điểm sống ảo khác nằm tại ngõ 5, ngách 38 phố Từ Hoa, nơi có thể ngắm nhìn Hồ Tây và một góc khách sạn xinh đẹp ven hồ. Con hẻm này được ví như “Tân bến Thượng Hải” ngay giữa lòng thủ đô vì sở hữu khung cảnh nên thơ, bình yên đến lạ.

Ảnh: Nguyễn Bình

Ven Hồ Tây có rất nhiều những quán cà phê xinh đẹp, lãng mạn và rất bình yên để bạn ghé thăm như Nhà trong ngõ, Cup of Tea, G-Kim’s Coffee and Tea Vệ Hồ, Melbie Cafe & Bakery, quán trà Thảnh Thơi, TAYTA Coffee and Snack Bar, Ami Garden...

Cắm trại lãng mạn ven sông Hồng

Tại khu vực ngõ 264 Âu Cơ có một số vườn hoa kết hợp mô hình cà phê, cắm trại. Du khách có thể trải nghiệm nghỉ ngơi trong những ngôi lều Mông Cổ, thưởng thức trà chiều, ngắm hoàng hôn và dùng bữa tối BBQ.

Dịch vụ thuê lều ở đây là từ 299.000 đồng trong khung giờ 10-16h; 299.000 khung giờ 17h-23h hoặc cả ngày 599.000 đồng. Đồ uống dao động từ 25.000 đồng đến 55.000 đồng.

Ảnh: Xoài Dừa's family



Nếu thích riêng tư và tự do hơn, các cặp đôi có thể chuẩn bị lều trại, đồ nấu ăn để camping tự do ở ven sông Hồng như chân cầu Vĩnh Tuy, vườn nhãn Vĩnh Tuy. Du khách chú ý xem dự báo thời tiết vì đây là hoạt động ngoài trời.

Nếu có nhiều thời gian hơn, vườn quốc gia Ba Vì, núi Trầm, hồ Đồng Mô, hồ Hàm Lợn, khu du lịch sinh thái Thiên Sơn - Suối Ngà... là những địa điểm hẹn hò, camping lý tưởng.

Ảnh: Nguyễn Hồng Thu Trang



Nắm tay chụp ảnh ở "con đường tình yêu"

Một số tuyến đường tại Hà Nội được mệnh danh là những "con đường tình yêu", nơi các cặp đôi có thể check-in, thực hiện các bộ ảnh kỉ niệm như đường Kim Mã, Phan Đình Phùng, con đường Hàn Quốc - Nhật Bản kéo dài từ khu biệt thự Tây Hồ qua khách sạn Tây Hồ, con đường Hàn Quốc ở khu Ngoại giao đoàn...





Ảnh: Đỗ Qúy Quang

Bạn cũng có thể cùng người yêu lang thang phố cổ Hà Nội, qua thăm những điểm check-in "mùa nào cũng đẹp" như Nhà thờ Lớn, khách sạn Metropole, Nhà hát Lớn..

Linh Trang

Nhà báo