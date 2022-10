Hà Tĩnh: Công an tỉnh làm việc với Formosa về vụ nổ khiến khiến 3 người thương vong

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong cùng các phòng nghiệp vụ làm việc Formosa Hà Tĩnh. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Đình Tân (SN 1982, trú huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), còn 2 công nhân bị thương là anh Võ Tá Hiếu (SN 1993, ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và anh Lê Văn Dương (SN 1970, ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào hồi 13h18 ngày 1/10, trong quá trình nhà thầu Hữu Sinh tiến hành bảo dưỡng đường ống tại nhà Xưởng đốt khí số 1 (nhà máy nhiệt điện thuộc bộ phận Năng lượng - Công ty Formosa Hà Tĩnh) đã xảy ra một vụ nổ khiến 1 công nhân tử vong và 2 công nhân khác bị thương.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cử lực lượng phong tỏa hiện trường, phối hợp đưa các nạn nhân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Nguyễn Đình Tân đã không qua khỏi.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xác nhận, vào khoảng 14h cùng ngày, đơn vị tiếp nhận 3 người đàn ông nhập viện, tuy nhiên anh Nguyễn Đình Tân (SN 1981, quê Nghệ An) đã tử vong trước khi vào viện và được chuyển đến nhà xác. Còn 2 người bị bỏng nặng vùng mặt và bụng là ông Lê Văn Dương (SN 1981, trú Quảng Bình) và anh Võ Tá Hiếu (SN 1992, trú huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Tối 1/10, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng các phòng nghiệp vụ Cảnh sát PCCC và CNCH, Kỹ thuật hình sự, An ninh kinh tế và Công an Thị xã Kỳ Anh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường của vụ nổ, chỉ đạo các lực lượng Công an điều tra, xử lý.

Nguyên nhân ban đầu được Ban lãnh đạo Công ty Formosa Hà Tĩnh và lực lượng điều tra xác định, trong quá trình hàn đã phát sinh nhiệt lượng lớn khiến đường ống bị nổ.

Làm việc tại Formosa Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lãnh đạo công ty sớm có các biện pháp hỗ trợ gia đình nạn nhân; làm tốt công tác tư tưởng, động viên công nhân lao động; tăng cường đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân trong vụ nổ đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.

Đối với các lực lượng chức năng Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong chỉ đạo tập trung điều tra, xác minh sâu - kỹ, đảm bảo chặt chẽ đúng quy định pháp luật; đồng thời không làm ảnh hưởng hoạt động bình thường của doanh nghiệp; đảm bảo an toàn quá trình điều tra.

Trước đó vào ngày 26/8/2021, trong quá trình làm việc, công nhân của Công ty TNHH Công nghiệp Bum Han (thuộc Khu kinh tế Vũng Áng) là Lê Văn Th. (trú tại phường Kỳ Thịnh); Lê Ngọc H. và Lê Văn N. (cùng trú tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh) bị ngạt khí CO2 dẫn đến tử vong.

Trần Hoàn