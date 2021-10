Ý tưởng độc đáo chiến thắng cuộc thi về thức ăn trong không gian của NASA

Bít tết in 3D, protein từ côn trùng, nấm là một số ý tưởng độc đáo của những người chiến thắng cuộc thi về thực phẩm trong không gian của NASA.

Phi hành gia NASA Scott Kelly và những trái cây tươi trong lần vận chuyển hiếm hoi lên trạm vũ trụ quốc tế ISS

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã chọn 18 công ty để tiếp tục phát triển thực phẩm không gian mà các phi hành gia tương lai sẽ sử dụng trong các nhiệm vụ dài hạn, như hành trình đến sao Hỏa hoặc các hành tinh khác.

Grace Douglas, nhà khoa học hàng đầu của NASA về công nghệ thực phẩm tiên tiến tại Trung tâm Vũ trụ Johnson ở Houston, cho biết NASA cần những ý tưởng mới về thực phẩm, sử dụng tốt nhất nguồn tài nguyên hạn chế và tạo ra ít chất thải nhất có thể.

Cuộc thi lên ý tưởng về thực phẩm không gian của NASA nhận được nhiều giải pháp độc đáo cho việc đảm bảo sức khoẻ phi hành gia trong tương lai. NASA cho biêt có hơn 10 tổ chức sẽ nhận được 25.000 USD để tiếp tục phát triển các giải pháp thực phẩm không gian.

Ralph Fritsche, giám đốc dự án cấp cao của NASA về sản xuất cây trồng trong không gian cho biết NASA đã cố gắng tập trung vào nhiều giải pháp, sáng tạo ra thực phẩm hợp khẩu vị với các phi hành gia, nhưng họ tin rằng sự đổi mới đòi hỏi thêm nhiều cách tiếp cận mới.

Ông cho biết cuộc thi nhận được khoảng 100 ý tưởng độc đáo và sẽ do ban giám khảo gồm 10 nhân viên giàu kinh nghiệm, có chuyên môn về sản xuất thực phẩm của NASA trực tiếp tham gia đánh giá.

Món bít tết in 3D được cân nhắc trở thành thức ăn cho các phi hành gia trong hành trình tương lai

Một trong những ý tưởng ấn tượng nhất đó là món bít tết in 3D do công ty có trụ sở ở California đưa ra. Công ty đã từng in 3D thành công món bít tết sườn vào tháng 2/2021. Nam diễn viên Leonardo DiCaprio và cựu phi hành gia Karen Nyberg từng tham gia thử nghiệm món ăn.

Ý tưởng kết hợp giữa nấm, tảo và thực vật của công ty khởi nghiệp Cosmic Eats, ở Cary, NC cũng được đánh giá cao.

Ngoài ra còn có một số ý tưởng chiến thắng khác bao gồm: Astra Gastronomy, San Francisco với món ăn vặt giòn tan trộn với các loại hạt cùng một số thành phần khác; Space Bread, ở Hawthorne, Florida phát triển một loại túi nhựa giúp các phi hành gia trộn kết hợp, lưu trữ rồi nướng các nguyên liệu làm ra bánh mì trong không gian; Deep Space Entomoculture, của Somerville, Mass tạo sản phẩm chứa protein và chất béo từ tế bào côn trùng; Hefvin ở Bethesda, Maryland sẽ sản xuất quả mọng bằng cách nuôi cấy tế bào quả trong môi trường giàu chất dinh dưỡng ...

Hoàng Dung (lược dịch)