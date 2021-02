Tòa lâu đài nàng Lọ Lem ngoài đời thực và những lần 'biến hình ngoạn mục'

Không thể phủ nhận sự thật rằng bất cứ du khách nào dù một lần ghé chân đến công viên giải trí Disney dễ bị vẻ ngoài lộng lẫy của tòa lâu đài công chúa Lọ Lem Cinderella mê hoặc.

Kể từ khi công viên giải trí mở cửa lần đầu tiên vào năm 1971, tòa tháp đã nhận được nhiều sự yêu thích của du khách. Nhưng liệu bạn có biết tòa lâu đài Cinderella, một trong những biểu tượng bất tử của Disney không phải lúc nào cũng giống nhau mà biến hóa ngoạn mục.

1. Năm 1970, lâu đài Lọ Lem Cinderella chính thức khởi công xây dựng kéo dài hơn 18 tháng

Tòa tháp trong giai đoạn đầu xây dựng vào năm 1970

Nếu bạn từng xem những đoạn phim tư liệu mà Disney chia sẻ trên kênh Youtube, thì lâu đài Cinderella ban đầu được xây dựng trên vùng đất cằn cỗi.

Các vật liệu như bê tông, tháp, thạch cao, xi măng hay cả sợi thủy tinh đều được sử dụng trong suốt quá trình xây dựng tòa lâu đài, nhưng đáng ngạc nhiên khi người ta không sử dụng gạch.

2. Vào ngày mở cửa, một tòa tháp lộng lẫy đúng chất dành cho công chúa khiến người chứng kiến vô cùng bất ngờ.

Du khách dạo quanh Magic Kingdom ở Orlando, Florida vào ngày 22/9/1972

Công viên giải trí Disney chính thức được mở cửa kinh doanh vào ngày 1/10/1971. Vào thời gian đó, tòa lâu đài Cinderella chỉ có 3 màu chủ đạo: xám, vàng, xanh nhạt, xung quanh là những cây xanh tươi mát.

Trên đỉnh mỗi tòa tháp nhọn có gắn một chiếc cờ nhỏ. Cho tới ngày nay, tòa lâu đài vẫn giữ kỷ lục là khối kiến trúc cao nhất ở công viên lên tới 57,6 mét.

3. Năm 1995, tòa lâu đài vẫn giữ được hình ảnh lộng lẫy mang tính biểu tượng sau hơn 2 thập kỷ ra mắt

Lâu đài Cinderella ở Orlando, Florida chụp vào ngày 28/4/1995

Hình ảnh chụp năm 1995, tòa lâu đài hầu như vẫn giữ nguyên cấu trúc như ngày ra mắt đầu tiên. Tuy nhiên, những chóp tháp có sự thay đổi khi được sơn bằng màu xanh đậm hơn cùng những lá cờ nhiều màu sắc trước lối vào tòa lâu đài.

4. Năm 1996, tòa lâu đài biến đổi thành một chiếc bánh sinh nhật mừng ngày kỷ niệm 25 năm công viên mở cửa

Ngày 1/10/1996, tòa lâu đài được phủ một lớp kem hồng bên ngoài cùng những ngọn tháp hình kẹo và 26 cây nến trang trí sinh nhật. Vẻ ngoài màu hồng đáng yêu của tòa lâu đài duy trì cho tới ngày 31/1/1998.

5. Năm 2005, tòa lâu đài trang trí lại kỷ niệm Công viên giải trí Disney tròn 50 tuổi.

Du khách tới công viên kỷ niệm Disneyland tròn 50 tuổi vào ngày 5/5/2005

Năm 2005, tất cả những công viên chủ đề Disney trên toàn thế giới thay đổi diện mạo chúc mừng sinh nhật Công viên giải trí Disney tròn 50 tuổi. Đặc biệt tại Mỹ, mỗi tòa tháp được bao quanh bởi những hình xoắn ốc bằng vàng cùng bức tượng các nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Disney như Peter Pan hay Wendy bay quanh tòa tháp cao nhất.

6. Năm 2007, lần đầu tiên tòa lâu đài Cinderella khoác lên mình bộ cánh lấp lánh của hàng ngàn ánh đèn

Tòa lâu đài Cinderella với hàng ngàn ánh đèn bao quanh chụp vào ngày 5/11/2017.

Năm 2007, những buổi biểu diễn hàng đêm đã thay đổi lịch trình nhưng Công viên giải trí Disney vẫn kết hợp ánh đèn lấp lánh mỗi khi có lễ kỷ niệm. Ví dụ năm 2019, tòa lâu đài được thắp sáng trong lễ hội 'A Frozen Holiday Wish' kéo dài từ tháng 11 đến tháng 12.

7. Tòa lâu đài Cinderella trang trí cho lễ diễu hành đón Giáng Sinh hàng năm.

Ban nhạc Jonas Brothers biểu diễn trước tòa lâu đài vào ngày 6/12/2009.

Công viên đã sử dụng những chiếc rèm đỏ, vòng hoa và những đồ trang trí khác thay màu áo cho tòa lâu đài giúp mang lại không khí Giáng Sinh.

8. Năm 2011, Disney World tạo ra buổi trình diễn trong đêm của tòa lâu đài Cinderella bằng các hiệu ứng chiếu lên tòa tháp.

Hình ảnh tòa tháp được chiếu hiệu ứng hình ảnh cây kẹo Giáng Sinh và bánh gừng vào ngày 9/11/2011.

Buổi biểu diễn ánh sáng có tên 'The Magic, The Memories, and You' (Tạm dịch: Phép thuật, Ký ức và Bạn) được diễn ra từ năm 2011 đến năm 2012. Rất nhiều hình ảnh từ hiệu ứng đặc biệt, từ chân dung của những người đến công viên cho đến các cảnh trong những bộ phim của Disney được chiếu lên trên tòa tháp.

9. Cuối năm 2019, tòa lâu đài dường như quay về dáng vẻ ban đầu lúc công viên mở cửa vào năm 1971

Sau nhiều năm liên tục thay đổi thì đến năm 2019, tòa lâu đài dường như lại quay về chính hình ảnh của nó như những năm đầu mới ra mắt. Vẫn là những chóp mái nhọn màu xanh xám và các điểm nhấn màu vàng.

10. Tháng 2/2020, Disney thông báo tòa lâu đài Cinderella sẽ được thay một màu áo hoàn toàn mới vào cuối năm.

Tòa lâu đài thay đổi trang trí cho lễ kỷ niệm 70 năm nàng Lọ Lem Cinderella ra đời. Tòa tháp được sơn một lớp màu hồng nhẹ bên ngoài. May mắn du khách vẫn có cơ hội chiêm ngưỡng thay đổi trước khi công viên tạm thời đóng cửa do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

11.Tháng 4/2020, Disney đã thắp đèn xanh lên lâu đài công chúa Lọ Lem Cinderella để vinh danh các nhân viên y tế.

Vào ngày 7/4 cũng chính là ngày Sức khỏe thế giới, công viên đã chiếu những ánh đèn màu xanh lên lâu đài nhằm vinh danh những nhân viên y tế đã hết mình trong quãng thời gian xuất hiện dịch bệnh tại Mỹ.

12. Disney thay màu tòa lâu đài kỷ niệm chiến thắng của đội Los Angeles Lakers trong giải đấu NBA 2020

Sau chiến thắng ngoạn mục của đội Los Angeles Lakers tại giải NBA, ngày 11/10 Disney đã tổ chức ăn mừng bằng cách thắp sáng tòa lâu đài Lọ Lem Cinderella màu tím vàng biểu tượng của đội bóng.

Hoàng Dung (lược dịch)