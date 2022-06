Tìm lại 'kho báu' hóa thạch nắm giữ bí mật Trái Đất sau 70 năm

Kho báu hoá thạch ở Brazil nắm giữ bí mật những sự kiện tuyệt chủng lớn nhất trong lịch sử Trái Đất. Do không ghi lại toạ độ chính xác nên 70 năm sau các nhà nghiên cứu mới phát hiện ra.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện địa điểm hóa thạch quan trọng ở Brazil bị thất lạc cách đây 70 năm.

Các điều kiện địa chất độc đáo tại địa điểm cùng nhiều hoá thạch là những bằng chứng giúp làm sáng tỏ một trong những sự kiện tuyệt chủng lớn nhất trong lịch sử Trái Đất .

Tìm lại 'kho báu' hóa thạch nắm giữ bí mật Trái Đất bị mất sau 70 năm

Địa điểm chứa kho báu hoá thạch có tên gọi là Cerro Chato, nằm gần biên giới của Brazil với Uruguay ở phía nam Rio Grande do Sul.

Khoảng 260 triệu năm trước, vào cuối kỷ Permi, các điều kiện tại khu vực này rất lý tưởng để bẫy và bảo tồn xác sinh vật.

Năm 1951, các nhà cổ sinh vật học lần đầu tiên phát hiện ra Cerro Chato rất phấn khích trước những hoá thạch bảo quản đặc biệt tốt.

Tuy nhiên, các nhà khoa học khi đó đã không ghi lại được chính xác toạ độ địa lý của địa điểm quan trọng này nên nhiều năm sau không ai có thể quay trở lại đó để tiếp tục nghiên cứu.

Phải chờ đến 70 năm sau, năm 2021, một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Vale do Taquari ở Rio Grande do Sulmới tìm lại được vị trí bị mất. Năm nay, họ bắt đầu nghiên cứu trở lại.

Joseline Manfroi, nhà nghiên cứu tại Đại học Vale do Taquari ở Rio Grande do Sul cho biết: "Trong nhiều thập kỷ, vị trí đại lý này là một bí ẩn không có lời giải đáp. Vì tính quan trọng của địa điểm, chúng tôi đã tiến hành một cuộc truy tìm để tìm lại kho báu hoá thạch. Sau một thời gian dài, may mắn đến, chúng tôi có cơ hội để viết tiếp lịch sử".

Cho đến nay, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy hơn 100 hóa thạch chủ yếu là thực vật cùng với một số loài cá và động vật thân mềm. Trong đó, một số loài thực vật là tổ tiên của các loài cây lá kim và dương xỉ ngày nay.

Hóa thạch thực vật tại Cerro Chato giúp các nhà nghiên cứu hiểu thêm về sự thay đổi khí hậu nghiêm trọng diễn ra vào cuối kỷ Permi, gây ra sự kiện tuyệt chủng xóa sổ khoảng 90% sự sống trên Trái Đất.

Joseline Manfroi cho biết: "Những phát hiện mới giúp chúng tôi thu thập thông tin về sự phân bố của những loài thực vật trên khắp thế giới. Chúng là minh chứng trực tiếp về những thay đổi môi trường diễn ra trong kỷ Perm".

Nhóm nghiên cứu nghi ngờ rằng những hoá thạch này chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Họ mới phát hiện được khoảng 70%, còn 30% cần tiếp tục khám phá thêm.

Hoàng Dung (lược dịch)